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Восточно-Сибирская правда: 10 января 2017

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Здравствуй, читатель

Автор: Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН

«Восточно-Сибирская правда» идёт навстречу своему газетному веку. Ровно через год, в январе 2018 года, жители Прибайкалья, как и всё прогрессивное человечество, отметят столетие старейшей иркутской газеты, ставшей верным другом нескольких поколений своих читателей.

 № 1 из 1

Первый номер этого года символичен – мы меняемся, но мы постоянны. Формат газеты и сайт её интернет-версии изменятся довольно сильно, но редакционная политика, ответственность за каждое написанное слово, стремление служить обществу, уж простите за громкие слова, остаются неизменными. 

Как всегда, мы будем писать о главном, остром и актуальном, и, как обычно, в сфере наших интересов – человек, власть, закон, жизненные условия, среда обитания, история и краеведение. Но мы, безусловно, будем весь год писать о восточкинском веке, людях газеты и напоминать вам лучшие тексты этих десяти десятилетий. 

А вот и первое воспоминание. 3 декабря 1925 года заведывающий (так по старому правописанию) Иркутской поч­товой конторой А. Семёнов обращался в Иркутский городской совет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов, обеспокоенный задержкой доставки нашей газеты, тогда носившей название «Власть труда»: «Письмоносцы вверенной мне конторы, они же разносчики газеты «Власть труда», заявляют, что с наступлением зимнего времени доставка газеты с 5 до 7 утра является затруднительной, так как у большинства усадеб нет за воротами специальных ящиков «для писем и газет», ворота же бывают на запоре; если местами и удаётся зайти во двор, то в темноте нельзя отыскать квартиру подписчика, ибо доски с надписями, кто в какой квартире проживает, имеются не везде, также не везде обозначены номера квартир, и лампочки на воротах зажигаются не всегда. 

Означенные обстоятельства крайне вредно отражаются на успешности доставки газет и не гарантируют таковую, вызывая нередко нарекания со стороны подписчиков, обвиняющих в неисправности работников почты. Неоднократные обращения к гражданам путём объявлений в газете об устройстве ящиков желательных результатов не достигли. 

Сообщая об изложенном в горсовет, прошу, если признается возможным, издать по сему надлежащее обязательное постановление». 

И, кстати, читайте газеты! 

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В этой рубрике

Колонка редактора

Здравствуй, читатель

«Восточно-Сибирская правда» идёт навстречу своему газетному веку. Ровно через год, в январе 2018 года, жители Прибайкалья, как и всё прогрессивное человечество, отметят столетие старейшей иркутской газеты, ставшей верным другом нескольких поколений своих читателей. ...

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