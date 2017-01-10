Здравствуй, читатель

«Восточно-Сибирская правда» идёт навстречу своему газетному веку. Ровно через год, в январе 2018 года, жители Прибайкалья, как и всё прогрессивное человечество, отметят столетие старейшей иркутской газеты, ставшей верным другом нескольких поколений своих читателей.

Первый номер этого года символичен – мы меняемся, но мы постоянны. Формат газеты и сайт её интернет-версии изменятся довольно сильно, но редакционная политика, ответственность за каждое написанное слово, стремление служить обществу, уж простите за громкие слова, остаются неизменными.

Как всегда, мы будем писать о главном, остром и актуальном, и, как обычно, в сфере наших интересов – человек, власть, закон, жизненные условия, среда обитания, история и краеведение. Но мы, безусловно, будем весь год писать о восточкинском веке, людях газеты и напоминать вам лучшие тексты этих десяти десятилетий.

А вот и первое воспоминание. 3 декабря 1925 года заведывающий (так по старому правописанию) Иркутской поч­товой конторой А. Семёнов обращался в Иркутский городской совет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов, обеспокоенный задержкой доставки нашей газеты, тогда носившей название «Власть труда»: «Письмоносцы вверенной мне конторы, они же разносчики газеты «Власть труда», заявляют, что с наступлением зимнего времени доставка газеты с 5 до 7 утра является затруднительной, так как у большинства усадеб нет за воротами специальных ящиков «для писем и газет», ворота же бывают на запоре; если местами и удаётся зайти во двор, то в темноте нельзя отыскать квартиру подписчика, ибо доски с надписями, кто в какой квартире проживает, имеются не везде, также не везде обозначены номера квартир, и лампочки на воротах зажигаются не всегда.

Означенные обстоятельства крайне вредно отражаются на успешности доставки газет и не гарантируют таковую, вызывая нередко нарекания со стороны подписчиков, обвиняющих в неисправности работников почты. Неоднократные обращения к гражданам путём объявлений в газете об устройстве ящиков желательных результатов не достигли.

Сообщая об изложенном в горсовет, прошу, если признается возможным, издать по сему надлежащее обязательное постановление».

И, кстати, читайте газеты!