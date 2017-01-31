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Восточно-Сибирская правда: 31 января 2017

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Здравствуй, читатель

Автор: Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН

Иркутская область богата на героев. И на негероев тоже. Очень важно не путать тех и других. Получается не всегда.

 № 1 из 1

Бывший начальник Тайшетского Озерлага полковник Евстигнеев оказался долгожителем. К ответственности его не привлекали, двигали после «дембеля» по хозяйственной линии. И до смерти в 95 лет он успел дать кучу интервью. К финалу многочисленные  журналисты, начавшие с того, что персонажа упоминает Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», уже договорились до того, что «скупой обычно на похвалу Александр Исаевич написал об Евстигнееве «замечательный руководитель... скромный товарищ». Ещё одна цитата из иркутской газеты: «беспощадный правдоискатель и правдолюбец Александр Исаевич Солженицын посвятил Сергею Кузьмичу… несколько почти дружественных строчек». Оценил то есть нобелиат полковника из Главного управления лагерей. 

Авторы упомянутой газеты, портала «Имена Братска» и кучи других публикаций поиском первоисточника в шибко уж толстой книге себя не утрудили. И то, что это был САРКАЗМ, им до сих пор неведомо. 

Раз так – читайте. 1954 год. Без Сталина, но люди ещё в лагерях. 

«...И дальше так, подбоченясь и пересаживаясь, выталкивали обладателя матраса в проход, а там его за рукава подхватывали надзиратели, толкали дальше к разводу, а тех, кто и тут ещё слишком упирался, – в тюрьму. (Ограниченный объём двух кенгирских тюрем очень стеснял командование – туда помещалось лишь около полутысячи человек.)

Так забастовка была пересилена, не щадя офицерской чести и привилегий. Эта жертва вынуждалась двойственным временем. Непонятно было, что же надо? И опасно было ошибиться! Перестаравшись и расстреляв толпу, можно было оказаться подручным Берии. Но недостаравшись и не вытолкнув энергично на работу, можно было оказаться его же подручным. 

Полковник Чечев, например, не вынес этой головоломки. После февральских событий в Кенгире он ушёл в отпуск, затем след его мы теряем – и обнаруживаем уже персональным пенсионером в Караганде. Не знаем, как скоро ушёл из Озерлага его начальник полковник Евстигнеев. «Замечательный руководитель... скромный товарищ», он стал заместителем начальника Братской ГЭС. (У Евтушенко его прошлое не отражено.) Том 3, часть 5, глава 12.

С 1937 года служил в лагерях НКВД. На участие в Великой Отечественной войне не отвлекался.  С 1949 по 1954 год начальник Озёрного лагеря в Тайшете. Затем перешёл на работу заместителем начальника «Братсгэсстроя» по кадрам и быту. До смерти  в 2007 году оставался членом Коммунистической партии. Среди его эпистолярного наследия – «Открытое письмо бывшего начальника Озерлага» («Братский металлист», 21 декабря 1989 года). В нём Евстигнеев пытался опровергать многие факты плохого питания, условий содержания и т.д., о которых писали в своих воспоминаниях бывшие з/к Озерлага.

И, кстати, читайте газеты!

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