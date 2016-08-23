+ добавить комментарий

Жизнь на Святой Горе

В Музее истории города Иркутска откроется выставка, посвящённая 1000-летию русского монашества на Афоне

Автор: Алексей БАБИЧЕВ, заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова

В сентябре 2016 года в музее истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова откроется фотовыставка греческого фотографа Костаса Асимиса «Жизнь и быт монастырей Афона», посвящённая 1000-летию русского монашества на Афоне. В экспозиции будет представлено более 200 фотографий природы Афона, видов монастырей, портретов монахов, их уклада жизни, церковных реликвий. В Москве эта выставка недавно экспонировалась в выставочном зале Храма Христа Спасителя.

Немного истории

Афон – название горы (высота 2033 м) и полуострова на севере Восточной Греции, также известного как Святая Гора. Территория имеет название «Автономное монашес­кое государство Святой Горы». Это самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей в непо­­с­редственной церковной юрисдикции Константинопольского Патриарха (с 1312 года) является крупнейшим в мире средоточием православного монашества.

Древнейшие названия полуострова – Акти («Утёс») и Афон, в честь мифического фракийского гиганта Афона. Согласно мифу, Афон бросил огромный камень в Посейдона, который упал в Эгейское море. По одной из версий этой легенды, могила Посейдона и находится на Афоне.

До прихода христианских монахов на Афон его земли населяли фракийцы. В V веке до н.э. к ним присоединились греки из Халкидики, благодаря которым произошла эллинизация местных жителей. Основным родом их деятельности являлось сельское хозяйство, животноводство и рыболовство.

Согласно древнему местному христианскому преданию, в 49 году корабль, на котором плыла Богородица вместе с апостолом Иоанном Богословом, попал в бурю и его прибило к берегу Афона в том месте, где ныне находится Иверский монастырь. Дева Мария так была поражена красотой этого места, что попросила у Бога это место себе в удел.

После начала гонений на христианских монахов им было разрешено селиться на землях Афона. Строились монастыри, при них келии и каливы. За свою более чем тысячелетнюю историю Афон переживал взлёты и падения, гонения на христиан, турецкую оккупацию, а в ХХ веке – немецко-фашистскую.

В июне 1963 года торжественно праздновалось 1000-летие монашества на Афоне; в торжествах принимали участие предстоятели поместных церквей. Древнейший из 20 монастырей, расположенных на полуострове – Лавра – был основан в 963-м, а позднейший, Ставроникита, – в 1542 году. Место в иерархической лестнице Афона определяется не богатством и размером монастыря, а его влиятельностью и временем основания. Из 20 монастырей – 17 греческих, один русский (св. Пантелеймон), один сербский (Хиландар) и один болгарский (Зограф).

Детям и женщинам вход запрещён

Жизнь монастырей строго регламентирована уставами и правилами, которые неукоснительно соблюдаются. Афонские монахи живут по уставу, принятому ещё в 971 году, и, как и в византийскую эпоху, подчиняются константинопольскому патриарху, а не афинскому. Летоисчисление ведётся по юлианскому календарю (старому стилю).

Согласно уставу, детям, женщинам и животным вход на полуостров запрещён. Исключение существует только для кошек и кур – первые контролируют численность грызунов, вторые несут яйца, желтки которых используются в иконописи.

Cогласно легенде, даже сербская царевна Маро, прибывшая с богатыми дарами, не смогла подойти к монастырям Афона. Сделав всего несколько шагов, она увидела ангела, который велел ей вернуться на корабль.

За тысячелетнюю историю афонских монастырей всё же известно несколько случаев пребывания женщин на полуострове. Как правило, это были либо беженцы, укрывавшиеся в пещерах со своими семьями, либо заблудившиеся путешественники, не знавшие местных законов.

На Афон допускаются только мужчины любого вероисповедания, которым для посещения необходимо получить специальное разрешение – диамонитирион. Правила пребывания для лиц мужского пола строгие: на территории Святой Горы запрещается носить шорты и бриджи, одежду ярких расцветок, купаться, загорать, сквернословить и просто громко разговаривать, осуществлять фото- и видеосъёмку.

Как же монахи проверяют половую принадлежность гостей? Согласно древней традиции, на причалах дежурили монахи-смотрители, которые дергали гостей за бороду, дабы убедиться, что она настоящая (безбородым юнцам вход был запрещён). В наши же дни наличие бороды не обязательно, достаточно предъявить паспорт.

Жизнь монахов на Святой Горе издавна складывалась в разных формах, сохранивших своё значение и до наших дней. Основной тип монашеского учреждения – это монастыри. Затем идут подчинённые монастырю скиты – небольшие иноческие общины, состоящие из нескольких монашеских келий и имеющие свой храм. Существуют также келии и каливы (хижины), в которых подвизаются, как правило, старец и несколько его учеников. Келии располагают небольшим участком земли с храмом, а каливы, где может быть единственный насельник, арендуют землю у монастыря и своего храма не имеют. Особый род афонских отшельников составляют сиромахи, которые не имеют никакой собственности и живут в естественных пещерах, дуплах деревьев, землянках или под камнями. Независимо от формы устроения жизнь святогорца посвящена молитве, богослужению и труду. На молитвы и богослужения уходит от 10 до12 часов, спят монахи в лучшем случае около 4 часов в сутки.

Пища афонских монахов чрезвычайно бедна и не отличается большим разнообразием. Обычно это хлеб, растительное масло, вино (уставом не запрещается), маслины, бобы и овощи. Рыба появляется на монашеских столах только в дни праздников, а мясо запрещено монастырским уставом.

Русские на Святой Горе

Русский Афон является неразрывной и важной составляющей наследия Святой Горы как православной сокровищницы. Русские иноки появились на Афоне в XI веке, во времена царствования императора Алексея Комнина, в обители «Ксилургу». 15 августа 1169 года русским была передана «обитель Фессалоникийца» («Руссик»). С конца XV века московские князья и цари начали оказывать щедрую помощь русской обители и иным на Афоне, который попадает под московское покровительство. В XVII веке Руссик занимал 5-е место среди афонских монастырей.

В XVIII веке произошёл резкий упадок как всего монашества на Афоне, так и русского в частности; к концу века Руссик, обременённый значительными долгами, практически прекратил существование. В начале XIX века Руссик был заново отстроен на новом месте, на берегу моря, однако после греческого восстания 1821 года вновь пришёл в упадок.

В 1840-е начал заселяться паломниками из России Ильинский скит (на восточном берегу), основанный в 1757 году и до 1841 года пребывавший в полном упадке. Купцы Василий Толмачёв (в монашестве – Виссарион) и Василий Вавилов (Варсонофий) приобрели у Ватопедского монастыря келлию преподобного Антония Великого, которая в 1850 году сделалась русским Андреевским скитом с 300 исключительно русских иноков.

В конце XIX века все три русских обители на Афоне – Пантелеимонов монастырь, Андреевский и Ильинский скиты – фактически объединились в одну большую общину. В 1913 году на Афоне проживало 12000 насельников, 5300 из них были русскими, в 1965 году остался 1491 насельник, из них 62 русских монаха.

После революционных событий 1917 года и начала богоборческих гонений на православие в России очень сильно пострадал и Русский Афон. Из-за отсутствия в течение 80 лет притока новых монахов из отечества все три русские обители на Святой Горе оскудели численно. В результате Андреевский и Ильин­ский скиты, а также многочисленные русские келии и каливы на Афоне опустели, подверглись разрушению или отошли к грекам. Та же участь ждала и Свято-Пантелеймонов монастырь, но чудом он устоял, оставшись на сегодняшний день единственным островком Святой Руси на Афоне.

В Андреевском скиту последний русский насельник (старец Сампсон) умер в 1972 году, после чего скит отошёл к Ватопедскому монастырю; в 1992 году там появились греческие монахи.

В этом году отмечается 1000 лет пребывания русских монахов на Афоне. В мае 2016 года Афон посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Это посещение стало частью двухдневного визита в Грецию. Вместе с ним на Афоне также побывал патриарх всея Руси Кирилл для празднования тысячелетия присутствия русских монахов на Святой горе.

Схимонах Иннокентий

Афон и Иркутск связывает, конечно, имя Иннокентия Михайловича Сибирякова. В 2015 году исполнилось 155 лет со дня рождения схимонаха Иннокентия, известного русского миллионера и благотворителя, ставшего на путь иноческого подвига и завершившего свой земной путь на Святой Горе Афон. На долгие годы его имя было забыто. Потомственный золотопромышленник, миллионер, близкий знакомый многих выдающихся литераторов и учёных России второй половины XIX века, щедрый благотворитель и меценат, он в расцвете лет раздаёт всё своё состояние на нужды благотворительных заведений и Православной Церкви, покидает мир, принимает монашеский постриг и скрывается в молитвенную тишину Святой Афонской горы. По сегодняшним меркам его состояние может быть приравнено к нескольким десяткам миллиардов рублей, которые были употреблены на богоугодные дела.

Иннокентий Сибиряков, получив начальное образование дома, учился в Иркутском реальном училище. В семь лет оставшийся без матери (Варвара Константиновна умерла сорокалетней), а в четырнадцать – без отца, Иннокентий Сибиряков в 1875 году оказался в Петербурге под присмотром брата Константина. В столице Иннокентий Михайлович Сибиряков поступил в частную гимназию Ф.Ф. Бычкова с правами казённой, которую и закончил в 1880 году. В год приезда в Санкт-Петербург здание гимназии было выкуплено на имя И.М. Сибирякова, отремонтировано и перестроено. Домовладельцем этого здания Иннокентий Михайлович оставался почти двадцать лет, давая возможность существовать учебному заведению в этих стенах. Это здание сохранилось до наших дней, оно располагается недалеко от Московского вок­зала по адресу: Лиговский проспект, дом 1.

Свой петербургский дом и 200 тысяч рублей наличными И.М. Сибиряков перед уходом в монастырь подарит любимому учителю университетской поры, известному учёному-физиологу П.Ф. Лесгафту. Пётр Францевич, в свою очередь, на вырученные за дом средства построит в Петербурге здание биологической лаборатории. Она стала основой со­временной Академии физической культуры имени П.Ф. Лесгафта.

В начале девяностых годов Иннокентий Сибиряков посещает все православные монастыри и храмы Петербурга и окрестностей, щедро жерт­вует средства на нужды Церкви. Мысли о принятии занимают его всё больше и больше. Он переходит жить на подворье Свято-Андреевского скита под покровительство своего духовного отца иеромонаха, позднее архимандрита Давида (Мухранова). В течение двух лет Иннокентий Михайлович Сибиряков проходит монастырский искус и сворачивает свои дела, обильно жертвуя имеющееся имущество и наличные средства.

Вместе с единомышленниками Иннокентий Сибиряков устраивает на Васильевском острове при Первом реальном училище придел Святителя Иннокентия Иркутского в храме Александра Невского. А в 1896 году со святым праведным Иоанном Кронштадтским он учреждает при приходе петербургских выходцев из Сибири Православное братство во имя святителя Иннокентия Иркутского, жертвуя на его деятельность крупную сумму.

На средства Иннокентия Михайловича сооружаются корпуса Санкт-Петербургского подворья Русского Свято-Андреевского скита на Афоне, а в самом скиту разворачивается строительство грандиозного – на пять тысяч молящихся – собора Апостола Андрея Первозванного, размеры, архитектура и убранство которого и по сей день поражают паломников на Святой Горе.

Позднее в скиту был выстроен и четырехэтажный больничный корпус с тремя храмами: святителя Иннокентия Иркутского; Благовещения Пресвятой Богородицы; целителя Пантелеймона и преподобного

Серафима Саровского со Всеми Святыми Бессребрениками. За стенами скита, неподалеку от него, среди леса, для архимандрита Давида (Мухранова) и Иннокентия Сибирякова была устроена добротная каменная келья с храмом в честь Великомученицы Варвары, преподобного Михаила Клопского и преподобного Давида Солунского – небесных покровителей земных и духовных родителей Иннокентия Михайловича.

В 1896 году, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, после двухлетнего искуса Иннокентий Михайлович Сибиряков принял постриг в первый ангельский чин на подворье Свято-Андреевского скита в Петербурге и в тот же день уехал на Афон. В 1898 году Сибиряков был пострижен на Афоне в мантию с именем Иоанн в честь Иоанна Предтечи, а через год – в схиму с возвращением ему имени Иннокентий с тем же небесным покровителем. В 1900 году, летом, в Свято-Андреевском скиту состоялось торжественное

освящение собора апостола Андрея Первозванного, на котором рядовым иноком присутствовал и схимонах Иннокентий Сибиряков – главный ктитор-жертвователь на этот дивный храм, строительство которого обошлось почти в два миллиона рублей.

Неоднократно схимнику Иннокентию предлагали рукоположение, но он отказался, считая себя недо­стойным священного сана. Видимо, путь к Господу был ему предначертан, именно на схимонахе Иннокентии (Сибирякове) исполнилось одно из афонских пророчеств. Ещё в 1868 году, когда Иннокентию Сибирякову исполнилось 7 лет, Афон посетил преосвящённый Александр, епископ Полтавский, известный защитник Соловецкого монастыря во время Крымской войны. Паломничая по Святой Горе Афон, он побывал и в Свято-Андреевском скиту. Старцы скита попросили владыку заложить за оградой монастыря храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Но епископ Александр посоветовал братии выстроить такую церковь в другом месте, а на этом заложить храм во имя святого Иннокентия, первого епископа Иркутского. На возражения старцев он сказал, что «Бог пришлёт сюда из Сибири благодетеля, соимённого сему святителю, и что этот благодетель выстроит на сей закладке церковь и больницу».

С помощью Иннокентия Сибирякова в Андреевском скиту был воздвигнут не только собор Андрея Первозванного, но и больничный корпус с церковью во имя св. Иннокентия Иркутского и Благовещения Пресвятой Богородицы, а общей сложности – 12 построек.

В день освящения храма Благовещения 26 сентября 1901 года ­отец Иннокентий тяжело заболел скоротечной чахоткой. Последние дни он провёл лежа в келье во вновь построенной больнице. Его страдания продолжались полтора месяца. За три дня до смерти больного посетил настоятель Андреевского скита архимандрит Иосиф. Страждущий с глубоким смирением сказал: «Батюшка, простите меня, не могу я вас встретить, как следует; ничего не могу сказать, кроме своих грехов». После этого отец Иннокентий исповедовался, над ним было совершено таинство соборования.

В 1898 году Сибиряков был пострижен на Афоне в мантию с именем Иоанн в честь Иоанна Предтечи, а через год – в схиму с возвращением ему имени Иннокентий с тем же небесным покровителем

6 ноября 1901 года после литургии в Андреевском соборе схимонах Иннокентий причастился Святых Христовых Таин. «А в 3 часа пополудни тихо кончил земное своё житие блаженной кончиной праведника. Так угас великий и чудный последователь Христов», – пишет иеромонах Серафим с Афона. Отцу Иннокентию было всего 41 год от роду. 8 ноября тело схимонаха Иннокентия было предано земле. Через три года по афонскому обычаю честные останки были обретены братией скита. Они были тёмно-желтого воскового цвета, что является на Афоне признаком святости подвижника. Главу схимонаха Иннокентия по обычаю поместили в костницу скита на почётное место вместе с главами святых подвижников старцев основателей скита – Варсонофия и Виссариона, первого игумена скита. По уважению братии к отцу Иннокентию и по просьбе его сестры тело схимонаха Иннокентия оставили в земле рядом с Андреевским собором с западной стороны рядом с могилой первого игумена скита.

В начале июня 2013 года Святейший патриарх Кирилл посетил Андреевский скит во время своего визита на Святую Гору. Говоря об истории этого святого места, предстоятель Русской Церкви особо вспомнил роль в ней схимонаха Иннокентия, пожертвовавшего своё состояние на создание величественного собора.

Так через жизнь и деяния схимомонаха Иннокентия (Сибирякова) Иркутск связан с Афоном. Несколько лет назад в нашем городе была делегация Афонских монахов. Они были и в нашем музее. В поношенных одеяниях, с деревянными крестами на груди, но с каким-то внутренним сиянием, с большим, неподдельным интересом они внимали всему, что было в музее представлено о жизни Иннокентия Михайловича.

Когда встал вопрос о проведении фотовыставки Костаса Асимиса, фотохудожника мирового уровня об Афоне, нам идея очень понравилась. Ведь Костас – единственный фото­граф, которому разрешено фото­графировать всё на Афоне. В его работах можно увидеть и понять тот уклад монашеской жизни, к которому так стремился Иннокентий Сибиряков. Каждая его фотография – это произведение искусства, открывающее многовековую историю духовного становления одной из самых почитаемых христианских святынь на греческой земле – Святой Горы Афон. С 1993 года он является представителем русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне.

Впервые Костас Асимис приехал на Святую гору Афон в 1984 году. Именно в это время сюда его привела судьба, чтобы он, проникнувшись благодатью, царящей на этой земле, остался ею очарованным навсегда и решил там работать. Все эти годы фотохудожник по крупицам собирал артефакты афонской истории, в числе которых – уникальные дагерротипы, хранившиеся в старой фотолаборатории на Святом Афоне. Именно он занялся спасением и реставрацией уникального старинного фотоархива в русском Свято-Пантелеймоновском монастыре. Часть этих фотографий будет представлена на выставке в музее истории города Иркутска.