Памятные даты

– день помощи больным туберкулёзом, учреждённый по инициативе Общества врачей Восточной Сибири в Иркутске. Атрибут праздника – белые цветы ромашки, которые делали из накрахмаленного материала – батиста и др. Проводился сбор средств для больных за счёт продажи цветов, организации благотворительных концертов и т. п.

25 сентября 35 лет назад (1981) Восточно-Сибирская студия кинохроники приступила к съёмкам документального цветного полнометражного фильма «Иркутские встречи». Режиссёр В. Хоменко, оператор Г. Ландин, сценарий Б. Лапина.

25 сентября 30 лет назад (1986) Иркутской областной юношеской библиотеке присвоено имя поэта Иосифа Уткина (ул. Чехова, 10).

26 (14) сентября 160 лет назад (1856) с курьерской связью из Санкт-Петербурга в Иркутск по поручению генерал-губернатора Н. Н. Муравьёва прибыл с указом об амнистии декабристам и петрашевцам сын декабриста С. Г. Волконского Михаил Сергеевич Волконский, занимавший при генерал-губернаторе должность чиновника особых поручений.

26 сентября 75 лет назад (1941) Исполкомом горсовета принято решение о наименовании улиц в районах индивидуальной застройки. На месте бывшей деревни Титово улицы, идущие от радиостанции в направлении с. Кузьмихи, названы: первая от железной дороги – ул. Шевченко, вторая, параллельная ей, – ул. Ивана Франко, улица, параллельная ул. Н. Островского, – ул. Достоевского. В предместье Марата между улицами Чапаева и Первомайской параллельно улице Фрунзе: первая – ул. Шелеховская, вторая – ул. Серова.