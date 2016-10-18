+ добавить комментарий

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Губерния: 18 октября 2016

Общество

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Творец волейбольного чуда

К 100-летию со дня рождения Ольги Ивановой

Автор: Александр Губарев

В Музее истории города Иркутска открылась выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Ольги Ивановой. Ольга Григорьевна Иванова – легендарный тренер и творец того непобедимого иркутского «Спартака», который в 1950–1960-х годах был законодателем волейбольной моды в Сибири. Помимо высокого тренерского класса Ольга Иванова обладала большим сердцем и светлой душой. Она стала второй мамой для всех своих «девчонок» и всегда была рядом с ними в трудную минуту.

На открытии выставки «К 100-летию со дня рождения Ольги Ивановой», которое торжественно прошло 13 октября в Музее истории города Иркутска, собрались почитатели  таланта Ольги Григорьевны, а также её воспитанницы, которые до сих пор с любовью  вспоминают своего тренера. 

«Ольга Григорьевна была для нас как мама, – говорит Любовь Маркова. – Я никогда не забуду тот год, когда жила у неё. Она всячески заботилась о нас, всегда интересовалась учёбой и  хотела, чтобы все получили хорошее образование. Даже когда мы были на сборах в другом городе, она ходила в местные школы и договаривалась о том, чтобы мы посещали занятия. О тренировочном процессе хочу рассказать отдельно: Ольга Григорьевна и её методика подготовки опередили своё время на 10 лет. Она первая ввела двухразовые тренировки. А ещё мы тренировались на опилках, это помогало нам отработать прыжки, ведь на мягкой опоре это делать сложнее, чем на твердом покрытии».

Один из ярких моментов в своей карьере вспоминает капитан команды Ольги Ивановой Раиса Семенкевич: «Самый памятный момент для меня – это серебряные медали 1968 года. Мы шли бок о бой с ЦСКА, московским «Динамо» и ленинградским «Буревестником». Всё решалось в последнем туре, мы играли в Краснодаре и одержали победу. Однако по ходу чемпионата мы пару раз теряли очки. Это позволило ЦСКА опередить нашу команду и выиграть чемпионат. Но те эмоции, те радостные лица и те серебряные медали  я запомнила на всю жизнь».

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