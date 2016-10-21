+ добавить комментарий

«В этом даже есть какой-то кайф»

«СЭ» поговорил с волонтёрами, которые принимают участие в акции «360 минут» с самого начала её запуска в 2011 году

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Финальная акция экомарафона «360 минут», впервые прошедшая помимо побережья Байкала на территориях сразу четырёх заповедников Сибири и Дальнего Востока, объединила под своими знамёнами более 16 тыс. человек. Общими усилиями за шесть часов уборки участники масштабного проекта компании En+ Group 10 сентября очистили от мусора 126 точек, собрали 28 тысяч мешков отходов. В нынешнем году к ним в качестве так называемых корпоративных волонтёров добавились представители почти полутора десятков крупных компаний из девяти регионов страны – «Русала», МТС, «Эльдорадо». «Нестле Россия», «Норильского никеля», Богучанской ГЭС и др. Традиционно среди добровольцев отметились и сотрудники иркутской энергосистемы, многие из которых ровно пять лет назад первыми потратили 360 минут на очистку байкальских берегов. Именно им «СЭ» задал пять вопросов, чтобы выяснить, зачем из года в год люди тратят свои выходные дни на уборку чужого мусора.

– В этом году крупнейшая акция по уборке мусора на Байкале проходит уже шестой раз. Однако в 2011 году участниками «360 минут» стали в основном иркутские энергетики. Расскажите, как вы узнали об акции и что заставило вас принять в ней участие?

Андрей Чупраков, Торговый дом ООО «ЕвроСибЭнерго»:

– Всё началось с распоряжения исполнительной дирекции об организации этой акции – до этого я в подобных акциях участия не принимал. И одной из главных причин моей поездки стало то, что была пятница накануне выходных – можно было отпроситься с работы. При этом мы в компании долго выбирали, кто же поедет убираться на Байкал, – никто не соглашался. Но в итоге собрались несколько человек, включая меня, Надежду Пилюгину, Алёну Брагину, Алексея Александрова.

Александра Молчкова, специалист группы по внутрикорпоративной политике ПАО «Иркутскэнерго»:

– Было просто интересно, хотя тогда, в первый раз, я, честно говоря, даже не понимала, на что подписывалась. Конечно, было очевидно, что придётся разбирать мусор, но что разгребать свалки – нет. И уж точно я не ожидала, что народ у нас так любит помусорить.

Александр Перфильев, аналитик Еn+:

– Сейчас я знаю всех постоянных участников в лицо – у нас уже своя «банда» сложилась. А тогда, в 2011 году, я вообще был студентом пятого курса политеха, учился в КУИЦе. Там нам и предложили квоту на 40 человек, которая заполнилась минут за пять, – студенты же народ активный. Через год я уже работал в энергосистеме, тогда костяк энергетиков-волонтёров и образовался: после первой уборки на Малом море во второй раз доехали до Байкала не все.

Антон Мехряков, менеджер ОПЭП «Иркутскэнерго»:

– Я тоже в 2011 году поехал на первую акцию «360 минут» ещё студентом. Тогда всё было в новинку, поэтому согласился без раздумий. Приехали на Малое море, там была огромная помойка с мусором из соседних турбаз и деревень. Тогда все участники – 100–120 человек – принялись её разгребать. Теперь в акции 10 сентября участие принимают тысячи волонтёров, кто-то привозит семьи и друзей. Я в этом году брата взял с собой, ему 12 лет. Он, кстати, стойко перенёс тяготы и лишения: дорогу, запахи, брезгливость. Наравне со взрослыми пытался таскать мешки с мусором. Теперь готовится поехать в будущем году – уже успел несколько раз переспросить, не забудут ли про него.

– Говорят, что в последние годы мусора на Байкале стало меньше, это действительно так?

Александр Перфильев:

– Его стало меньше там, где убирались волонтёры. Я бывал в разных местах в рамках «360 минут»: на Малом море, в Танхое, Мурино. И каждый раз находим старые свалки. В этот раз мы вышли немного за пределы оговорённой территории сбора мусора, ушли по берегу дальше – вошли во вкус. И дошли до скрытой свалки, где мусор лежал года с 2002-го, судя по этикеткам. Вытащили оттуда около 90 мешков и ещё потом тащили их метров 400 до места, где их мог бы забрать грузовик. В Танхое, где уборки волонтёров проходят каждый год, вообще идёт масштабная война – местные жители говорят: «Вы же приезжаете убирать, что нам не мусорить?» Надеемся, что постепенно они начнут ценить труд.

Андрей Чупраков:

– Я тоже большой разницы пока не увидел, главный бич – стихийные свалки: один бросил, второй, третий, четвёртый… Много не надо. Действительно, существует проблема: избавиться от мусора на Байкале не так уж и легко, но при наличии желания можно забрать его с собой.

Антон Мехряков:

– У нас существует проблема стадного инстинкта: даже если человек честно убрал за собой и собрал в машину мусорные мешки, чтобы увезти их домой, увидев большую несанкционированную помойку, он выбросит туда свой мусор. Благодаря «360 минутам» такие мусорные «очаги» тушатся – мы избавляем людей от соблазна. Там, где мы убрались, они, слава Богу, повторно не возникают.

Александра Молчкова:

– Я только поэтому и езжу убираться – когда ездишь каждый год и видишь, что мусора реально меньше, то становится не так уж и брезгливо его убрать. Просто каждый год в акцию добавляют новые точки уборки. Вот и получается, что по цифрам мусора меньше не становится, но на самом деле это так: я три года ездила в Танхой, и в этом году мусора там стало совсем мало по сравнению с 2011 годом – можно сказать, что там очень чисто.

– Тот факт, что вы принимаете ежегодное участие в масштабных уборках мусора, как-то влияет на вашу жизнь?

Андрей Чупраков:

– Я в прошлом году поехал на «360 минут» со старшей дочкой, которой сейчас 9 лет. Ей, кстати, очень понравилось, но она была удивлена и очень долго возмущалась, увидев кучи мусора, почему люди так себя ведут. Я ответил, что просто люди бывают разными. Если бы была возможность сортировать отходы, я бы этим занялся. Недавно прочитал, что одна батарейка загрязняет несколько кубов земли, – коллеги не дадут соврать. Теперь всех мучаю вопросом, куда девать батарейки: в итоге они пока лежат у меня использованные до лучших времен.

Александр Перфильев:

– Я, скорее, как житель пропагандирую тему, что нужно соблюдать чистоту: даже на отдыхе увожу больше мусора, чем привожу. Конечно, сверлить злобным взглядом я выкинувшего мусор не стану, но вряд ли промолчу.

Антон Мехряков:

– В компании моих знакомых как-то не принято откровенно мусорить. Но даже если такое произойдёт, то и подобрать – для меня это не в тягость, и я не считаю возможным навязывать людям свои взгляды. Из-под палки вряд ли можно заставить людей что-то делать. Мы в этом году ездили на Аршан с профсоюзом – в какой-то момент надо мной стали все хихикать, потому что я шёл по Аршану и собирал мусор. Мне это не трудно, и я не вижу в этом ничего сверхъестественного. Если на улице появятся контейнеры для раздельного сбора, я готов ходить выкидывать мусор. Хотя у нас в Солнечном уже был подобный опыт – поставили мусорки с раздельным приёмом, но, естественно, в скором времени их завалили всем подряд.

Александра Молчкова:

Впервые участие в акции «360 минут» менеджер ОПЭП «Иркутскэнерго» Антон Мехряков принял ещё будучи студентом. В этом году прибираться на Байкале он поехал уже в шестой раз

– В том же Мурино есть контейнеры, но они слишком маленькие для существующего потока туристов, поэтому не выдерживают нагрузки. В Паньковке, где я убирала мусор в этот раз, другая проблема – там их просто нет. Люди с берега уносят мешки с мусором в кусты с мыслью, что никто не заметит. Но животные их треплют, и получается, что лесополоса вдоль берега вся в мусоре. Мы нашли одну минисвалку, ради интереса посчитали, сколько мусора с неё унесём. Набрали 113 мешков – примерно один «КамАЗ». Когда разбираешь эти залежи, желание мусорить отбивает начисто.

– Принимая участие в акциях экомарафона «360 минут», организованного En+ Group, работники дочерних предприятий считаются корпоративными волонтёрами. Стали бы вы принимать участие в акции или организовывать уборки сами, без поддержки компании?

Александра Молчкова:

– Первые два года волонтёров среди энергетиков собирали в обязательном порядке. Вот я на первые акции одна ездила, а потом подтянулись мама с братом – они уже 4 раза съездили, им тоже нравится. При этом брат в первый раз, когда предложили поехать, с опаской отнёсся к этой затее, мол, что это я буду за чужими убирать, но теперь он сам видит, что мусора меньше. Это мотивирует. Думаю, что в случае необходимости я буду готова поехать убираться на Байкал самостоятельно.

Андрей Чупраков:

– В последние годы квоты на сотрудников энергосистемы не выделяются, и мы самостоятельно проходим регистрацию на общих основаниях. Но если бы проект закрылся, то я, наверное, всё-таки бы не поехал больше, честно говоря: трудно просто так собраться и поехать – транспорт, да и организовать логистику мусора нелегко. В этом смысле En+ делает большую работу.

Александр Перфильев:

– Это как в жизни: чтобы все собрались поиграть в пейнтбол, нужен человек, который всех соберёт. Тут то же самое, только эту роль играет En+

– организовывает работу, существенно всё облегчает и придаёт дополнительную мотивацию.

– Что заставляет вас из года в год принимать участие в шестичасовой уборке?

Андрей Чупраков:

– Во-первых, речь идёт о Байкале, там особая энергетика, как бы высокопарно это ни звучало. Во-вторых, активность: это лучше, чем дома сидеть, – хоть делом занимаешься и пользу приносишь. А в-третьих – хорошая компания единомышленников. Для меня это важно, потому что я тяжело меняю обстановку. В этом смысле «принудительная» первая поездка в 2011 году принесла пользу.

Александр Перфильев:

– А я получаю кайф, реально каждый раз с горящими глазами еду. Тем более у нас правда хорошая компания – мы общаемся, заводим знакомства. Да и не всегда ты соберёшься в Танхой или в Мурино самостоятельно. Но, даже если поедешь, приятно думать, что будешь отдыхать в чистоте. У меня эта дата всегда обведена красным в календаре. А ещё есть ощущение, что делаешь что-то глобальное: я в этом году был в красноярских «Столбах», где с прошлого года также проводится экомарафон «360 минут». Когда увидел таблички акции «Спасибо, что не мусорите», у меня такая гордость была, что я к этому имею отношение.

Антон Мехряков:

– Конечно, для многих убирать мусор в выходные – удовольствие сомнительное. С другой стороны, я знаю достаточно людей, которые с удовольствием едут на Байкал убирать мусор, и ни одного, кто с удовольствием в эти дни едет копать картошку. Замечательные люди, погода прекрасная. Хотя нет – был один раз, когда лил дождь. Помню, приехали, чистейший берег, а я нашёл огромную помойку – говорят, у меня такой талант. В результате сбежались к нам журналисты, а мы стоим мокрые по колено в мусоре. И тут один из них ко мне обращается: «Антон, а что вы думаете о людях, которые мусорят?» Вот тогда мне было очень сложно культурно выразить всё, что хотелось.