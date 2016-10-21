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Восточно-Сибирская правда
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Фотофакт
ПАО «Иркутскэнерго» в рамках проведения природоохранных мероприятий выпустило мальков рыбы в Братское водохранилище. Природоохранные мероприятия осуществляются с привлечением ООО «Байкальская рыба».
Из пруда Бельского рыбоводного завода ООО «Байкальская рыба» в воду реки Белой выпустили 243 458 штук мальков подрощенной молоди пеляди, откуда рыба ушла в реку Ангару и далее в Братское водохранилище. Мероприятия по восполнению водных биологических ресурсов ПАО «Иркутскэнерго» осуществляет ежегодно в добровольном порядке начиная с 2014 года в соответствии с требованиями ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Всего за три года ПАО «Иркутскэнерго» выпущено около 730 000 мальков пеляди на сумму порядка 2,5 млн рублей.
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