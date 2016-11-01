Дневник недели

1 ноября, вторник

В Иркутской областной юношеской библиотеке имени И.П. Уткина в 18.30 пройдёт литературно-исторический вечер «Дзяды». Организаторы мероприятия – Иркутский белорусский молодёжный клуб «Крывічы» совместно с библиотекой имени И.П. Уткина. На вечере активисты клуба расскажут о древнем белорусском городе Полоцке и уроженцах полоцкой земли, которыми могут гордиться все белорусы.

2 ноября, среда

В иркутском кинотеатре «Художественный» начинается фестиваль «Новое британское кино». Фестиваль откроется фильмом «Фантастическая любовь и где её найти», в главных ролях звёзды сериалов «Шерлок» и «Аббатство Даунтон» Эндрю Скотт и Джессика Браун-Финдли. Фестиваль продлится до 6 ноября.

На турбазе «Прибайкальская» (63-й км Байкальского тракта) стартует проект «Школа единства». Дети 7–14 лет из пяти разных стран в командах будут разрабатывать свой собственный проект праздника «День дружбы». Одним из главных событий «Школы единства» станет круглый стол «Диалог культур устами детей», где юные участники смогут задать интересующие их вопросы экспертам из разных областей, а также расскажут о том, что они понимают под «единством российской нации».

В иркутском Сибэкспоцентре в 12 часов откроется 15-я специализированная выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты». В работе выставки примут участие более 80 компаний из Иркутска, Краснодара, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Участники представят большой объём предложений по приобретению жилой и коммерческой недвижимости, по рынку строящегося и вторичного жилья, по услугам, сопутствующим строительству и обустройству зданий и помещений. Посетители выставки смогут получить консультацию по программам ипотечного кредитования и подробнее ознакомиться с услугами банков. В рамках мероприятия состоятся: дискуссия «Новые решения в сфере недвижимости», круглый стол «Рынок коммерческой недвижимости 2016 года: сценарии и прогнозы», урок «Как правильно принять квартиру у застройщика», лекция «Управление и ЖКХ», обучающие курсы для риелторов, организованные Профессиональным объединением недвижимости Иркутска. Выставка продлится до 5 ноября.

3 ноября, четверг

В Ремесленном подворье Иркутского областного Дома народного творчества в 14 часов откроется выставка изобразительного искусства художников-любителей «Любовь и радость бытия». В экспозицию вошли 54 живописные работы 10 художников-любителей из Усть-Кута. В рамках открытия запланированы творческая встреча с художниками и мастер-класс «Усть-кутский пейзаж», роспись на камнях. Выставка продлится до 20 ноября.

В иркутской библиотеке № 31 в микрорайоне Ново-Ленино в рамках «Неформальных каникул» в 12 часов состоится премьера спектакля «Книга – добрый друг». Сценаристами, декораторами и актёрами-кукловодами выступят сотрудники библиотеки и по совместительству творческий коллектив библиотечного кукольного театра «Ассоль».

В Иркутском музее декабристов в 18 часов состоится акция «Ночь искусств». В этом году вниманию зрителей будет представлен спектакль И. Леонтьева-Щедрина «Женская чепуха» в исполнении «Домашнего театра Волконских». Это небольшая шуточная постановка в одном действии о непростых взаимоотношениях молодых супругов.

4 ноября, пятница

В галерее сибирского искусства Иркутского областного краеведческого музея в рамках акции «Ночь искусств» в 18.30 состоится экскурсия «Окно в инобытие», в ходе которой речь пойдёт об иконах из коллекции музея. В центре внимания будет Казанская икона Божьей Матери.

В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея также пройдёт «Ночь искусств». Акция посвящена Году российского кино и Дню народного единства. Посетителям с 18.00 до 21.00 представят программу «Внимание, кино!» В «Киномастерской» всем желающим расскажут о композиции и монтаже фильмов, а также научат делать раскадровку будущего фильма. Гости музея примут участие в конкурсе «Афиша» – нарисуют афишу своего фильма. Все желающие смогут «сразиться» на киноринге «Ирония кино, или С лёгким кадром». «Киноринги» будут проходить каждые полчаса с 18.00 до 20.30. Также зрители увидят кадры французской кинохроники «Иркутск в 1919 году».