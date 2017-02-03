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Сибирский энергетик: 03 февраля 2017

Общество

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Гидростроители вышли на станцию

Автор: Мария НИКУЛЬШЕЕВА

С 16 февраля в вестибюле станции метро пассажиры смогут сделать необычное селфи. Тантамарески с изображениями строителей Братской ГЭС появятся на станции «Парк культуры» Кольцевой линии московского метро. Пассажиры смогут сфотографироваться в образе строителей Братской гидроэлектростанции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В вестибюле станции установят тантамарески с фрагментами картины Виктора Попкова «Строители Братска», где изображены рабочие Братской ГЭС. Все желающие смогут сфотографироваться и выложить фото в Интернет. Рядом с тантамаресками будет работать бесплатный Wi-Fi», – сообщается на сайте.

Новая экспозиция в метро посвящена творчеству советских художников 1930–1960-х годов, чьи картины хранятся в коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Увидеть ярчайшие образцы советской живописи в подземке можно будет до середины апреля. Это второй этап образовательного проекта «Интенсив XX», который был запущен в московском метро со­вместно с Третьяковской галереей в ноябре прошлого года. Его цель – ознакомить горожан с творчеством художников XX столетия, представляющих три периода развития отечественной живописи: русский авангард, советское реалистическое искусство и современность. Весь образовательный проект рассчитан на шесть месяцев, каждые два месяца экспозиция будет обновляться.

Напольные указатели на станции «Парк культуры» будут направлять горожан к выходу в город, к одному из корпусов Третьяковской галереи, где все желающие смогут подробнее ознакомиться с творчеством художников и увидеть оригиналы их картин.

Идея проекта «Интенсив XX» в том, чтобы предложить горожанам разные способы знакомства с русским искусством ХХ века: интенсивом – в метрополитене, усиленным курсом – на сайте проекта Intensiv20.ru, конспектом – в социальных сетях проекта, а также полным, глубоким курсом – в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Это совместный проект департамента транспорта, Московского метрополитена и Третьяковской галереи.

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