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Сибирский энергетик: 03 февраля 2017

Общество

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Спорт по норме

Автор: Мария Никульшеева

В минувшее воскресенье специалисты Иркутской энергосбытовой компании сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В соревнованиях одновременно приняли участие 45 сотрудников и 30 детей. Местом встречи стала основная легкоатлетическая площадка в Иркутске – «Байкал-Арена».

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Сотрудники компании вышли сдавать нормы ГТО вместе с семьями

Приветственным словом мероприятие открыл главный инженер ОАО «Иркутскэнергосбыт» Олег Герасименко. Он пожелал всем спортивных побед, хорошего настроения, удачи: «В этот морозный день очень рад, что мы все собрались, я желаю всем наилучших результатов». Руководитель профкома «Иркутскэнергосбыта» Лидия Манюк также поблагодарила всех присутствующих за участие и отметила, что в компании всегда уделяется большое внимание спортивным мероприятиям. 

–  Мы планируем, что сдача нормативов комплекса ГТО, которая была возрождена в 2014 году указом президента Российской Федерации, станет для нас доброй традицией, – сказала Лидия Манюк. 

Она отметила, что официальная сдача нормативов ГТО в компании проводится впервые и во всей Иркутской энергосистеме больше этого никто не проводил. В прошлом году в компании уже состоялось подобное мероприятие, но это было подготовительным этапом, а в этом году всё официально. Судьями приглашены сотрудники ресурсно-методологического центра развития физкультуры и спорта Иркутской области. 

Сдача нормативов проходила по всем возрастным категориям. В программу сдачи норм ГТО вошли прыжки с места в длину, подтягивания на перекладине и отжимание, а также бег на 100 (для мужчин) и 60 метров (для женщин), армрестлинг и многое другое. Все сотрудники к сдаче нормативов подошли ответственно и серьёзно. Но, несмотря на это, мероприятие проходило в дружественной и весёлой атмосфере.

Юрист компании ОАО «Иркутскэнергосбыт» Элина Владимирова рассказала, что полюбила спорт ещё с раннего детства – занималась плаванием, лыжным бегом. Но поскольку росла в маленьком городе, заниматься профессионально не было возможности. «Сейчас не представляю жизни без спорта. В энергосбыте очень много времени уделяют спортивным мероприятиям, спортсменов стараются выделять в самом начале – при устройстве на работу», – говорит Элина Владимирова. Занимается таким поиском ведущий инженер ПТО, член профсоюзного комитета, отвечающий за спортивный сектор в компании, Валерий Лысенко. Он тоже полюбил спорт с раннего детства. «Когда я приехал к бабушке, которая жила на Байкале, впервые увидел, как соседские мальчишки гоняют мяч. Тогда я ещё не учился в школе, попробовал, потом, когда семья переехала в микрорайон Солнечный, увлёкся дворовым футболом. С тех пор вся моя жизнь неразрывно связана со спортом», – вспоминает Валерий Лысенко. 

– В тестировании, согласно нормам ГТО, приняли участие представители компании, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортом, – отметил Валерий Лысенко. – Комплекс ГТО – отличная возможность для каждого человека проверить свою физическую форму. Мы подошли к подготовке к спартакиаде со всей серьёзностью, и я надеюсь, что в нашем коллективе найдутся люди, которые получат серебряные знаки отличия ГТО и золотые.

После активных игр прошла церемония награждения сотрудников, которые показали лучшие результаты по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Они были награждены дипломами, а дети – знаками ГТО и памятными подарками. 

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