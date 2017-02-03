+ добавить комментарий

«Тут главное – начать!»

Иркутск принял эстафету акции «На лыжи!»

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Массовый лыжный забег прошёл в столице Восточной Сибири 28 января, включив Иркутск в список городов-участников благотворительного проекта «На лыжи!». Акция, запущенная совместными усилиями компаний En+ Group, «РУСАЛ» и Федерацией лыжных гонок России, проходит на территории не только Приангарья, но и Красноярского края, а также Республики Хакасия. Проект, стартовавший в начале нынешнего зимнего сезона, направлен на возрождение традиций лыжных спортивных дисциплин на территории Сибири, а также подготовку олимпийского резерва начиная с Игр 2022 года.

Семейный праздник «Иркутск, на лыжи!», прошедший в минувшую субботу на площадке спорткомплекса «Поляна» при поддержке ЗАО «Байкалэнерго» и АО «ЕвроСибЭнерго», стал первым массовым лыжным мероприятием нового сезона. На старте соревнований, организованных для индивидуальных, детских и семейных забегов, собралось более сотни участников, свыше половины из которых – дети и подростки.

– Ну-ка, покажи палки, – придирчиво рассматривая арендный инвентарь, говорит отец своему сыну, которому достались палки длиннее его самого. – Девушка, может всё-таки у вас найдутся поменьше? А то нам не с лыжами бегать, а с шестом прыгать придётся.

Правда, найти подходящее обмундирование оказалось в результате не так просто – велико оказалось число желающих попробовать себя на лыжне. Именно с этими людьми и связаны основные ожидания авторов проекта – вернуть лыжам былую популярность.

– Мы надеемся поднять этот вид спорта на новый уровень, снова сделать его массовым и, возможно, таким образом поспособствовать тому, что уже на зимней Олимпиаде в Пекине мы будем болеть за наших земляков, – говорит советник генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» Михаил Грайвер, представитель организаторов акции в Иркутске. – Сейчас, когда проект «На лыжи!» только запускается, я вспоминаю, как мы впервые организовывали экологическую акцию «360 минут», которая теперь выросла в масштабный всероссийский экомарафон. Хочется верить, что и этот проект ждёт подобный успех.

Прежде чем добраться до Иркутска, массовые старты лыжных гонок прошли в пяти городах трёх регионов присутствия компаний En+ Group и ­«РУСАЛ», включая Братск и Черемхово. В столице Приангарья дистанция для массового забега составила 225 метров. «Это, конечно, совсем немного, – вытирая лоб на финише лыжни, рассказывают участники индивидуального заезда первокурсники энергофака иркутского политеха Иван и Евгений. – Обычно дома, в посёлке Оса, не меньше пяти километров пробегаем, причём просто для себя, потому что в этом есть какой-то кайф. Но вообще впечатления сегодня хорошие, такие мероприятия – неплохая возможность для тех, у кого нет особой спортивной подготовки, также приобщиться к лыжам».

– В Приангарье массовый лыжный спорт очень популярен – только на «Лыжню России» в Иркутске ежегодно выходит до восьми тысяч человек, целые группы выезжают электричками на маршруты в районе станций Переезд, Огоньки, Подкаменная, – рассказывает министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области Илья Резник. – Но сейчас важно привлечь внимание к лыжным видам спорта детей – возраст любителей лыж растёт, а хочется приобщить маленьких, ведь это спорт для людей, которые привыкли пахать, которые умеют терпеть, несмотря на мороз, могут себя преодолевать и знают цену победы.

На семейном лыжном празднике в Иркутске отдельная лыжня была организована для самых маленьких участников – начиная с трёх лет. Наблюдения за стартами этой категории вызвали больше всего умиления и сноровки от зрителей, которым то и дело приходилось поднимать из сугробов малолетних лыжников. Те при помощи родителей, даже потеряв по пути лыжи и палки, заканчивали дистанцию. Другие, те, кто держался на колее увереннее, проехали по детской трассе несколько раз.

– Я уже потеряла счёт, сколько кругов он пробежал, – рассказывает мама одного из таких малышей. – Начал в этом году, когда снег выпал, раньше не могли поставить – лыж не было, он ходил ещё плохо, а теперь километра два пробегает. У нас старший ребёнок занимается лыжами и биатлоном, а для этого главное – обогнать брата.

Возможно, в будущем маленький чемпион нынешнего заезда действительно станет профессиональным лыжником. «С этого мы все начинали, – говорит единственная олимпийская чемпионка в двух спортивных дисциплинах – лыжах и биатлоне – Анфиса Резцова, которая стала почётной гостьей праздника «Иркутск, на лыжи!». – Тренировки и достижения были уже потом. Прежде всего нужно просто пойти в магазин и купить лыжи, вовсе не обязательно самые крутые и дорогие, собрать семью и начать кататься. Поэтому в таких мероприятиях есть смысл, главное, чтобы они были постоянными».

Кроме Резцовой, участники субботних лыжных стартов могли познакомиться с двукратной олимпийской чемпионкой, четырёхкратной чемпионкой мира лыжницей Ольгой Даниловой. «Мы надеемся, что это вдохновит людей на собственные спортивные достижения, – поясняет специалист по устойчивому развитию En+ Group Надежда Казакова. – Однако проект «На лыжи!» не ограничивается одними массовыми соревнованиями. Мы также передаём спортивное оборудование спортшколам региона и проводим семинары для тренеров спортивных лыжных секций».

– Благодаря спонсорской помощи проекта сорок комплектов лыж и палок получат члены областной сборной – речь идёт о спортсменах от 1998 до 2005 года рождения, – подтверждает глава областного минспорта Илья Резник. – Кроме этого уже в феврале перспективные лыжники со всей области смогут проявить себя в рамках профессиональных соревнований проекта «На лыжи!».

«Это целая система межмуниципальных соревнований в регионах присутствия компании En+ Group в дополнение к официальному спортивному календарю, – добавляют организаторы проекта. – В феврале в Братске старты пройдут среди представителей области, которые затем войдут в команду, а в марте состоятся соревнования за звание лучших с представителями Красноярского края и Хакасии».