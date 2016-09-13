Перестал быть самым грязным

Автор: ТАСС

Иркутск исключён из списка российских городов с наибольшим уровнем загрязнением атмосферного воздуха. Такие данные озвучили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

По информации Иркутскгидромета, в число городов с неблагоприятной экологией в Иркутской области сейчас входят Братск и Зима. «В приоритетный список по итогам 2015 года вошло 11 городов РФ с общим числом жителей 1,5 млн человек, расположенных преимущественно в азиатской части России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями, в том числе и города Братск, Зима Иркутской области», – сказали в пресс-службе.

Как пояснили в Иркутскгидромете, Иркутск входил в «чёрный» список в течение длительного времени и покинул его за счёт резкого снижения уровня загрязнения воздуха бензапиреном.

«По сравнению с 2014 годом концентрации бензапирена в атмосферном воздухе города Иркутска понизились в среднем на 40%», – отметили там.

Список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха формирует ежегодно ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» на основании мониторинга обстановки в 249 российских городах. В «чёрный» список попадают города, в которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или превышает 14.

ИЗА учитывает 5 загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в уровень загрязнения.

Как сообщало ТАСС, ранее глава Минприроды РФ Сергей Донской назвал города с наихудшей экологической ситуацией, среди которых оказался и Иркутск. «Если исходить из абсолютных показателей по загрязнению воздуха – а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске», – отметил министр.

По его словам, Минприроды РФ планирует в ноябре опубликовать экологический рейтинг городов, который ежегодно готовится совместно с компанией «Эрнст энд Янг» и учитывает международные рекомендации, в частности соответствует критериям Организации экономического сотрудничества и развития.