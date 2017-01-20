+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 20 января 2017

Экология

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«Чтобы получить конкретные результаты»

Год экологии стартовал в России 11 января

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Вековой юбилей заповедной системы России празднуется в этом году: ровно сто лет назад официально появилась первая особо охраняемая территория страны – Баргузинский заповедник. Именно поэтому нынешний год было решено сделать Годом экологии в России. Его официальный старт дан полторы недели назад, когда глава Минприроды РФ Сергей Донской посетил бурятский Танхой для открытия визит-центра «Байкал заповедный» в Байкальском государственном биосферном заповеднике.

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Старт Года экологии дан открытием визит-центра в Байкальском заповеднике
Автор фото: Олег Данилов

Обещают, что празднование Года экологии в России не закончится формальными мероприятиями, а действительно станет мотором решения накопившихся проблем. В частности, в зоне Байкала. По итогам встречи в Танхое объявили о том, что в 2017-м власти ещё до конца года решат проблему загрязнения прибрежной зоны, инициируют старт строительства очистных сооружений и переход на новую систему обращения с отходами. 

– На территории России некоторые регионы отсрочили ввод новой системы (обращения с отходами. – Авт.), – за­явил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. – Но здесь (на Байкальской природной территории. – Авт.) будут пилотные проекты по новой системе. Есть возможность с учётом помощи федеральной власти осуществить эффективный переход с минимальным социальным влиянием на местных жителей. Также стоит вопрос строительства очистных сооружений на Байкале. В ближайшее время мы соберёмся в министерстве, пригласим коллег из других ведомств, в частности Минстроя, Минэкономразвития, и обсудим, как начать реализацию этих проектов раньше, чтобы получить конкретные результаты в виде построенных очистных уже в этом году. Важно задействовать все силы.

12 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разного уровня в Год экологии планируется пополнить семью новыми национальными парками. Всего Минприроды РФ на ближайшие восемь лет намерено создать 11 заповедников, 17 нацпарков и два федеральных заказника. Общая площадь федеральных ООПТ увеличится на 18%, отмечают в ведомстве.

Хотя уже в этом году к принятию готовятся законодательные изменения, которые могут сократить размер отдельных охраняемых территорий. В частности, речь идёт об исключении муниципалитетов из площадей особо охраняемых территорий. «На территории, например, Тункинского нацпарка находятся муниципальные территории. Население, проживающее там, ограничено в хозяйственной деятельности, что сказывается на социально-экономическом развитии этих территорий», – пояснил Донской необходимость изменений, отмечая, что предварительно они согласованы на федеральном уровне. «О сроках говорить не могу, – добавил министр. – Вопрос в технических процедурах, осенью он должен решиться, но очень хорошо, если это произойдёт и весной».

В Год экологии на федеральном уровне обещают обратить особое внимание на развитие туризма на охраняемых природных территориях. По данным, оглашённым главой Минприроды РФ в Танхое, только 6% населения России знают о существовании в стране заповедников и нацпарков. 

– Важно, чтобы люди побывали там. Для этого намечены изменения в законодательстве. Мы планируем подготовить закон, который позволит привлечь частные инвестиции для развития парков и проведения мероприятий для повышения популярности ООПТ, которые последние 10 лет развивались бурными темпами, увеличившись в два раза, – подчёркивает Донской. – Заповедники – одновременно уникальный и эффективный способ защиты, как показала история,  поэтому последние месяцы правительство активно работает над формированием приоритетного направления проекта по сохранению и развитию ООПТ. Он  будет посвящён сохранению ландшафтов, природных территорий, развитию животного мира, восстановлению видов. И, конечно, созданию условий посещения территорий дикой природы без причинения им урона.

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