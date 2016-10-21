«Жильцы недовольны капремонтом»

Автор: Елена Постнова

Ни один дом в Ангарске в этом году не был отремонтирован вовремя. По всем адресам, где проходил капремонт, подрядчики нарушили сроки. Претензии у местных властей и жителей были и к качеству выполнения работ. Мэрия Ангарского городского округа направила в Фонд капремонта обращение, в котором просит передать ей функции технического заказчика. Это позволит администрации самостоятельно контролировать выбор подрядчиков и проведение работ.

В Ангарске капремонт домов, как и в целом по области, отстаёт от графика на целый год. В нынешний строительный сезон работы проводились на домах, которые числятся в региональной программе 2015 года. Речь идёт о 21 адресе. Почти половина домов (10 объектов) по конкурсу досталась строительной компании ООО «ФСК «Милана». Семь домов ремонтировало ООО «СУ 38», ещё четыре жилых здания – ООО «СК «Сибирь». В выборе подрядчика не принимали участие ни жильцы домов, ни местная администрация. Аукционы проводил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ангарского городского округа, на всех домах основные работы выполнены. В течение октября Фонд капремонта будет проводить окончательную приёмку. «Сроки выполнения работ всеми подрядчиками нарушены, – подчеркнули в ангарской мэрии. – Качество вызывало много вопросов и у собственников, и у администрации. Некоторые работы подрядчиком переделывались полностью».

Недоумение у администрации АГО вызвали и объёмы, и виды работ на домах. Например, при ремонте дома № 1 в жилом квартале № 86 не были предусмотрены работы по смене кровельного покрытия, хотя здесь требовалась замена шифера. При замене канализационного выпуска не были предусмотрены затраты на восстановление нарушенного благоустройства, что вызвало бурю негодования собственников.

«При составлении сметного расчёта не всегда в полной мере определены виды и объёмы работ. Таким образом, у собственников складывается впечатление, что идёт не комплексный, а текущий ремонт», – добавили в мэрии.

Недовольны в ангарской администрации и взаимодействием фонда с управляющими организациями – УК, ТСЖ, ЖСК. По наблюдению местных властей, зачастую управляющие компании не заинтересованы в качестве капремонта, должным образом не осуществляется приёмка выполненных работ фондом совместно с жилищниками.

«Нередко наблюдается перекладывание ответственности за отдельные виды работ подрядчиками и управляющими компаниями друг на друга. Администрация считает необходимым закрепление соответствующих норм взаимодействия всех заинтересованных лиц при производстве работ по капитальному ремонту на законодательном уровне», – добавили в АГО.

Кроме того, администрация АГО готова взять на себя функции технического заказчика капремонта, которые сегодня выполняет региональный оператор. Хотя дополнительных средств на содержание соответствующего штата в бюджете города пока не предусмотрено. В адрес руководителя Фонда капремонта ангарская администрация направила обращение, в котором она просит рассмотреть проект соглашения с фондом. «Принятие решения возможно только после рассмотрения условий и обязанностей, которые предполагается возложить на администрацию Ангарского городского округа при заключении соглашения», – подчеркнули в мэрии.

Ответ на своё обращение мэрия пока не получила, как и проект соглашения. Тем временем Фонд капремонта объявил очередной аукцион на выбор подрядчиков для проведения работ в Ангарске.