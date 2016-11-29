ИНТЕРФАКС Суд отложил рассмотрение спора «Роснефти» и «Саянскхимпласта» о поставках этилена

Автор: Интерфакс

Арбитражный суд Иркутской области на заседании во вторник отложил на 29 ноября рассмотрение встречных исков НК «Роснефть» и АО «Саянскхимпласт» об объёмах и цене поставок этилена, говорится в материалах суда. Согласно материалам суда, в ходе последнего заседания «Саянскхимпласт» подал заявление об истребовании у «Роснефти» дополнительных материалов.

Дело рассматривается в закрытом режиме в связи с тем, что стороны на заседании арбитража оглашают сведения, представляющие коммерческую тайну. «Саянскхимпласт» и «Роснефть» в суде пытаются договориться как о цене на этилен, поставляемый с Ангарского завода полимеров (входит в «Роснефть»), так и об объёмах поставок. «Саянскхимпласт» добивается увеличения поставок этилена до 140 тыс. тонн в 2016 году и до 150 тыс. тонн в 2018-м.

По расчётам ФАС, Ангарский завод полимеров в настоящее время способен производить 216 тыс. тонн этилена в год, но поставлять «Саянскхимпласту» может только 119 тыс. тонн, остальной объём необходим предприятию для собственного производства. В то же время, по данным НК «Роснефть», завод полимеров устраивает объём поставок не более 110 тыс. тонн (уровень 2015 года. – ИФ).

Как пояснял ранее представитель компании, при превышении этого порога цена на этилен для «Саянскхимпласта» будет расти, так как Ангарский завод полимеров будет вынужден изымать сырьё, предназначенное для производства продукции с более высокой маржинальностью (полиэтилен высокого давления). «Роснефть» в апреле подала в арбитраж иск, в котором идёт речь об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора на поставку этилена. Позже «Саянскхимпласт» подал встречный иск, где, в частности, просит решить вопрос о технической составляющей поставок этилена (температура, давление).

В начале февраля на Ангарском заводе полимеров произошёл сбой в работе установки по производству этилена и пропилена. Из-за отсутствия сырья «Саянскхимпласт» вынужден был остановить свои мощности по производству поливинилхлорида. Поставки возобновились 28 июля. В настоящее время сырьё поставляется без подписанного контакта по 236-километровому этиленопроводу, который принадлежит «Саянскхимпласту».