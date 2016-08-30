+ добавить комментарий

Испытание огнём

Многодетная приёмная семья «с нуля» восстанавливает дом после пожара

Автор: Ольга МУТОВИНА

Без крыши над головой осталась многодетная семья Копыловых из деревни Манзурка Качугского района. По счастливой случайности из горящего дома глухой ночью домочадцам удалось выскочить через окно. Путь через дверь был отрезан огнём. В доме во время пожара находились 11 человек – хозяйка со взрослой дочерью, зятем, внучкой и приёмными детьми. «Около четырёх утра я внезапно проснулась. Удивилась, почему в доме светло. Свет из окна был такой яркий, будто солнце взошло. Я не сразу поняла, откуда идёт свет. Мы горим! Я соскочила, стала поднимать детей. Через дверь нам было не выйти, стали выбираться через окна. Чудом мы все остались живы», – вспоминает недавнюю трагедию глава семейства Ольга Копылова. Огонь полностью уничтожил двухэтажную усадьбу. Домочадцы остались в том, в чём успели выскочить на улицу.

Если в ближайшее время дом не будет восстановлен, опека вправе ставить вопрос о возвращении детей в государственные учреждения Автор фото: Из архива редакции

О том, что она будет приёмной мамой и сможет воспитать 14 детей из приютов, Ольга Копылова не думала. Вся её жизнь прошла в обычных для многих женщин заботах и хлопотах: вышла замуж, родила детей, работала, на даче выращивала урожай. Когда дети выросли и наконец пришло время пожить для себя, из этой отличной идеи ничего не вышло.

Большую часть своей жизни Ольга жила в Иркутске. Работала в торговле. Постоянно трудилась на двух работах, ещё и две дачи успевала содержать. «Родители мои сами много работали и меня так воспитали, – объясняет тягу к активной деятельности наша героиня. – Когда в семье появился третий ребёнок, из торговли я перешла на посуточную работу на железную дорогу. Так могла больше внимания уделять семье. И ещё подрабатывала дворником. Муж мне попался пьющий, ненадёжный. Всю жизнь его спасала, лечила».

К 35 годам от городской круговерти устала настолько, что возвращение в родную Манзурку считала спасением. Рассчитывала в деревенской тишине отдохнуть от суеты. Трёхкомнатную квартиру в Иркутске поменяла на «двушку», на разницу построила большой двухэтажный дом в деревне. Обзавелась хозяйством, устроилась продавцом в местный магазин и сама не заметила, как жизнь снова пошла по кругу: работа, дом, огород, коровы и свиньи. Весь день до позднего вечера проводила в магазине, потом домашние дела. Одним словом, закрутилась в той же самой суете, только теперь уже в деревне. Снова надо было что-то менять в жизни. Появилось ощущение, что для семьи из трёх человек (дочь к этому времени была студенткой, младший сын ушёл в армию) двухэтажный дом слишком велик.

Ольга Копылова одной из первых в Качугском районе взяла в семью приёмных детей. «Отношение было разным. Сыновья и дочь меня поддержали. Они знали: если мама что-то задумала, значит всё будет хорошо, – рассказывает Ольга Афанасьевна. – Сложнее было с односельчанами. Когда привезли детей, вся деревня «гудела». Злые языки разносили слухи, что ребят я взяла из-за денег и что будут они у меня рабами. Были, конечно, и защитники».

11 лет назад порог дома Копыловых переступили воспитанники иркутского приюта: Галя, Люба и Миша. По-особенному вспоминает Ольга Афанасьевна ребят из первого своего выпуска. «Они умницы. Мне люди о них говорят – и как ты их выбрала! Да никак не выбирала, это сейчас подолгу будущие родители присматриваются, а раньше выбирать не давали. Сотрудники опеки позвонили из Иркутска, сказали: «Есть ребятишки хорошенькие. Ждите». Как только их привезли, посмотрела на них, сразу поняла, что это мои дети. Полюбила их. Сыновья и дочь с ребятами из первого выпуска сильно подружились, относятся друг к другу как родные братья и сёстры.

Сейчас уже первые дети выросли, старшие смогли устроиться в жизни. Галя закончила музыкально-педагогический колледж, живёт в Шелехове, открыла частный детский сад. Часто приезжает к нам, да не с пустыми руками, привозит продукты и вещи. Люба вместе с мужем воспитывает малыша. Миша закончил 11 классов, будет поступать», – рассказывает Ольга Афанасьевна.

Сейчас под её опекой находятся шестеро девчонок и мальчишек разного возраста: от 10 до 17 лет. Никаких секретов, как удаётся справляться с целой оравой подростков, у нашей героини нет. Единственный рецепт – забота, ласка, любовь. «Когда они только приезжают, смотрят на меня с осторожностью, испугом. В глазах вопрос: как здесь отнесутся, не будут ли обижать? Недели две присматриваются, потом уже вливаются в семью, – улыбается она. – Все дети из трудных семей, этого никуда не денешь. И гены, бывает, срабатывают, могут что-то натворить. Дома они меня не огорчают. Если что-то происходит, то на улице или в школе. За проступки я их не наказываю. Не бью и не ругаю. Воспитываю только добрыми словами, убеждением».

За десять с лишним лет ситуации бывали разные. И деньги воспитанники из дома уносили, и пьяными приходили. Переживаний хватило сполна. До сих пор душу матери на части рвут воспоминания о двух братьях, которых сначала из приюта отдали Копыловым, потом родная мама мальчишек бросила пить, восстановилась в родительских правах и забрала детей из приёмной семьи. Невесёлую картину вспоминает Ольга Афанасьевна: «За детьми приехали из опеки. Младший бегает весёлый: «К маме поедем!» Старший сидит как старичок, грустный, молча ждёт, когда его позовут садиться в машину, и говорит брату: «Ну, что ты радуешься. Там будут пить и бить». Так всё и получилось. Мама долго не выдержала, опять запила, детей забрали в детский дом. Больше я их не видела».

Ольга Афанасьевна не считает, что, воспитывая детей, совершает что-то героическое, превозмогая себя. Жить вместе с ребятами, поддерживать, помогать им взрослеть ей не в тягость. «Такого в Манзурском кусту ещё не было – чтобы кто-то взял детей из детдома. Я уж не знаю, почему она из города переехала в деревню и взяла детей, но жили они хорошо. Сберкнижку Ольга себе не накопила, всё для детей, – рассказывает соседка семьи Мария Алексеева. – Они у неё всегда сытые, обутые, одетые. И материнскую ласку они знают. Все её называют мамой. И тут такое несчастье! Она смогла всех детей спасти. На улице остались в том, в чём спали. Когда пожар успокоился, она им говорит: «Жить нам теперь негде. Наверное, обратно в детский дом поедете». Все дети как заревели: «Мама, мы без тебя никуда. Где ты будешь, там и мы». Понимаете, как дети её полюбили».

В пожаре погибло всё: дом, вещи, документы. Нынешним летом один из старших воспитанников, Миша, должен был поступать. Пока восстанавливали его свидетельство о рождении, приём на бюджетные места в учебных заведениях закончился. Сейчас мальчик с мамой ездят по училищам в надежде, что хоть куда-нибудь удастся устроиться.

Теперь многочисленное семейство размещается в крошечном зимовье, которое полностью отдано под спальные места. По закону приёмная семья обязана создать для детей условия для жизни. Полагается определённое количество квадратных метров, где должно разместиться и учебное место. Спальни девочек и мальчиков должны быть разделены. Естественно, если мать в ближайшее время не сможет восстановить дом, опека будет ставить вопрос о возвращении детей в государственные учреждения.

Ольга Афанасьевна взяла кредит на постройку нового дома, но отведённого лимита не хватило. Она попросила помощи у депутатов областного парламента, которые приехали в Качуг для отчёта. Откликнулся Сергей Брилка: он пообещал оплатить установку крыши и окон. К началу холодов «коробка» будет готова. Но, чтобы сделать дом полностью готовым для жизни, нужно ещё очень многое. Мы просим наших читателей не остаться равнодушными к судьбе этого замечательного семейства и внести посильную помощь в обустройство дома. Номер счёта Сбербанка 4817760080288982, зарегистрирован на Копылову Ольгу Афанасьевну, номер телефона 8-950-052-27-74.