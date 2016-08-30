+ добавить комментарий

Прагматичные амбиции

Северная столица предложила свой вариант территориального планирования Иркутска

Автор: Ольга МУТОВИНА

«Прагматичные амбиции» – в таком ключе разработчики из Института территориального планирования видят развитие Иркутска в ближайшую четверть века. Город в первую очередь должен стать удобным и комфортным для горожан. При этом не стоит делить его на территории для жителей и гостей. Качественная городская среда может быть интересна туристам не меньше, чем памятники и деревянные дома, говорят авторы концепции.

Цикл публикаций о том, каким три творческих коллектива проектировщиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска видят наш город в ближайшие десятилетия, мы заканчиваем концепцией разработчиков из северной столицы. Они решили воздержаться от мега-проектов, посчитав важным использовать те наработки, которые уже есть. По их мнению, в первую очередь городу не хватает благоустроенных общественных пространств, подходящих для отдыха горожан и гостей Иркутска.

Основой конкурентоспособности города специалисты считают качество городской среды. Авторы концепции напоминают, что требования к пространствам будут предъявлять не нынешние жители областного центра, а люди следующего поколения. Это нужно учитывать в работе.

Так сложилось, что непроизвольно город делится на зоны и маршруты для туристов и основные территории, в которых живут, работают и отдыхают иркутяне. Гости могли бы задерживаться в нашем городе дольше, чем сейчас, если бы понимали, какие места потенциально интересны туристам и представлены в привлекательном виде.

Основная точка приложения усилий – исторический центр, приоритет отдаётся также «байкальскому лучу» – пути на Священное озеро. В историческом центре города, как рекомендуют проектировщики, должны остаться только действительно ценные здания. Сохранить все деревянные дома невозможно по экономическим причинам. Чтобы привести в порядок обветшавшие здания, реконструировать хрущёвки в зоне плотной жилой застройки, разработчики считают необходимым возводить дома для манёвренного фонда, в которых на время реконструкции будут жить иркутяне. Оптимальным местом для такого размещения может стать село Мамоны.

Нужно не только концентрироваться на очевидных достопримечательностях исторического центра, но и развивать городские подцентры. Так, Иркутск-2 привлекателен для туристов как пример сталинского, советского города-сада. В этой концепции туризм генерирует спрос на качественную городскую среду, комфортный транспорт, общественную безопасность, разнообразие первых этажей. Желательно, чтобы на городских улицах было как можно больше кафе, магазинчиков, куда гости могли бы зайти по пути.

Академгородок может стать одним из мини-центров города, считают проектировщики из Санкт-Петербурга Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Питерцы выделили ещё пять потенциальных городских подцентров – район железнодорожного вокзала, Академгородок, крупный транспортно-пересадочный узел в Первомайском, такой же узел и общественно-деловую зону на улице Трактовой, территорию рядом с аэропортом. Авторы исходят из того, что воздушная гавань останется на прежнем месте.

Важный вопрос – приведение в порядок и переформатирование индивидуальной застройки. Частный сектор города сейчас в большинстве своём выглядит как скопление разнокалиберных усадеб. Общая проблема – дефицит инфраструктуры. В качестве первых шагов к благо­устройству проектировщики предлагают выкупать отдельные участки в глубине плотной застройки и строить на них поликлиники, детские сады и школы, заодно подводить сети.

В числе основных трендов городской промышленной застройки авторы концепции выделяют возвращение промышленности в города, но уже в новом качестве. Производственные помещения легко могут соседствовать с деловыми кварталами, их не нужно отделять санитарными зонами.

Болезненные для горожан, но эффективные способы борьбы с пробками на дорогах предлагают разработчики. Для комфортного перемещения доля индивидуального транс­порта на дорогах не должна превы­шать 30%. В Иркутске сейчас этот показатель достигает 40%. Единственным выходом может стать система ограничений для личных автомобилей, прежде всего полный запрет или жёсткая парковочная политика в центре города.

Существенной перестройки потребует и система общественного транспорта. По мнению авторов концепции, Иркутск не может позволить себе систему транспорта в логике «из любого района города в любой без пересадки». Поэтому общественные маршруты питерцы советуют разделить на магистральные и подвозящие. Рекомендовано также создать систему скоростных выделенных линий для больших автобусов, активно развивать электрический скоростной транспорт. Например, новую трамвайную линию целесообразно проложить до существующего аэропорта.

Проектировщики считают необходимым строительство второго водозабора на Байкале, а также организацию централизованной системы канализации на промежутке от Иркутска до Листвянки. Локальные решения, по оценке проектировщиков, не помогут сохранить чистоту иркутского водозабора.

Питерские разработчики поделились мыслями о том, как Иркутск может повысить своё значение в макрорегионе, свой экономический статус. К сожалению, наш город проиграл в битве за право создания федерального университета. Поэтому сейчас крайне важно успеть проявить себя при создании образовательных центров. Развитие образовательных учреждений плодотворно влияет и на городскую среду. Университет – градообразующий элемент, создающий вокруг себя среду высокого экономического качества, социально активную. В Иркутске запланировано несколько образовательных кластеров: Студгородок, Академгородок и центр города, где расположены корпуса университетов. Ещё один потенциальный исследовательский центр может появиться в планируемом промышленном районе на Синюшиной горе.

Авторы концепции напоминают, что требования к пространствам будут предъявлять не нынешние жители областного центра, а люди следующего поколения

Наш город имеет все шансы взять на себя функции центра управления, инжиниринга, образования для восточных регионов страны как максимум и для зоны Ковыктинского месторождения как минимум. Для реализации этого проекта потребуется новый транспортный коридор и новый мост – совмещённый автомобильный и железнодорожный – южнее Мегета. Основной риск, который видят для Иркутска проектировщики при реализации крупных экономических проектов – стать исключительно транзитным городом.

Все три концепции пространственного развития иркутяне могут посмотреть в комитете градостроительной политики администрации областного центра. Там же принимают отзывы о предложенных к рассмотрению документах, идеи об устройстве города от иркутян. На основе обобщённой информации будет сформировано техническое задание к новому генеральному плану Иркутска.