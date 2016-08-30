+ добавить комментарий

Экологично. Экономично. Без очереди

Вблизи паромной переправы на остров Ольхон может появиться платная парковка

Автор: Елена ЛИСОВСКАЯ

Платная охраняемая парковка может появиться в посёлке Сахюрта (МРС) вблизи паромной переправы на остров Ольхон уже в 2017 году. У проекта есть потенциальные инвесторы. А после сентябрьских выборов планируется провести переговоры с муниципальными и региональными властями, затем определить площадку под строительство. Воспользоваться услугами парковки готовы 36% жителей Иркутска и Иркутской области, приводит данные Центр независимых социальных исследований. Однако в случае решения проблем транспортной инфраструктуры их доля может быть увеличена до 60–80%. Эксперты отмечают актуальность данной инициативы как с экологической, так и с экономической точки зрения. Речь идёт о занятости местного населения и увеличении поступлений в бюджеты всех уровней.

Недорогое, но «вкусное» кафе, СТО, пункт проката велосипедов, зал ожидания с кондиционером и даже кинотеатр под открытым небом. Такой видят инфраструктуру парковки гости острова. Согласно итогам социологической и аналитической работы, выполненной рабочей группой научных сотрудников Иркутского центра независимых социальных исследований и образования во главе с Ириной Корюхиной, сейчас услугами парковки готовы воспользоваться 36% жителей Иркутска и Иркутской области. Однако в случае решения проблем с транспорт­ной инфраструктурой на Ольхоне число потенциальных клиентов парковки может быть увеличено до 60–80%.

Сопредседатель Координационного совета острова Ольхон (КСО) предприниматель Константин Горцевский и специалист по инвестиционным проектам в сфере инфраструктуры Евгений Буляткин заняли второе место на форуме «Байкал» в 2015 году и выиграли денежный грант на проведение масштабного исследования. Эксперты форума проект поддержали по нескольким причинам. Во-первых, большое количество машин и квадроциклов на территории острова разрушает верх­ний слой почвы, что негативно отражается на экосистеме Ольхона. Во-вторых, существующая транспорт­ная система перегружена. Паром является узким местом: в сезон там создаются многочасовые очереди.

Горцевский признаёт, что результаты аналитической и социологической работы в чём-то стали не­ожиданными: «Выяснилось, что основной возраст приезжающих на Ольхон – 32–55 лет (62%). Если честно, мы думали, что гости острова моложе». В основном люди едут семьями на 4-5 дней. Половина посещающих остров – иркутяне и жители области, второе место занимают гости из Красноярского края (15%).

Подавляющее большинство респондентов – 89% – готовы платить за услуги парковки 100–150 рублей в сутки. В числе потенциальных клиентов те, кто приехал на выходные, на рыбалку, кто путешествует от МРС водным транспортом, клиенты турбаз с выкупленным пакетом экскурсий; те, кто беспокоится о своём автомобиле (как известно, асфальта на острове нет), и креативные люди, которые не любят привязываться к конкретным планам на отдых и путешествуют с минимумом вещей.

Создание парковки и запуск общественного транспорта по маршруту паром – Хужир – Харанцы (последнее – совместно с местными жителями) – это первый этап масштабного инфраструктурного проекта. В дальнейшем он предполагает замену наземного транспорта на более экологичный, а также запуск постоянного водного сообщения между островом и материком. Если реализация инициативы покажет хорошие результаты, этот опыт можно будет тиражировать в других национальных парках.

Особое внимание уделяется экологичности парковки: её территорию планируется озеленить, обу­строить маслоотводы и дренажную систему самого покрытия парковки. А также установить безопасную дистанцию до Байкала. По словам председателя Координационного совета острова Ольхон Эльмиры Семёновой, совет планирует привлечь Ассоциацию экспертов по экотехнологиям, альтернативной энергетике и экологическому домостроению к реализации этого проекта, что позволит использовать в нём лучшие российские инновационные экотехнологии. Кроме того, она отметила, что сейчас на Байкале мало проектов, которые бы опирались на серьёзные социологические исследования. Хотя именно такие исследования позволяют учитывать интересы местного населения и туристов.

У парковки уже есть потенциальные инвесторы. По словам Евгения Буляткина, подобные инфраструктурные проекты востребованы благодаря довольно быстрой окупаемости и большим перспективам, связанным с увеличением турпотока, в том числе из-за рубежа. Сумма инвестиций варьируется в зависимости от наполнения проекта и масштабности самой парковки. На первоначальном этапе планируется, что там можно будет оставить 100 автомобилей, в дальнейшем она может быть расширена.

После сентябрьских выборов планируется провести переговоры с представителями муниципальной и региональной власти, а также определить перспективные площадки под застройку. «Этот проект нельзя реализовать без поддержки государства. Речь идёт о выделении земель и урегулировании различных вопросов, в том числе с национальным парком», – подчеркнул Константин Горцевский. Возможны различные схемы финансирования проекта, включая государственно-частное партнёрство и концессионное соглашение.

«Очевидно, что парковка в данном месте важна по нескольким причинам, – полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» (Москва) Дмитрий Баранов. – Во-первых, она ускорит сообщение с островом и благотворно скажется на транспорт­ной ситуации в районе парома. Во-вторых, это позволит улучшить экологическую ситуацию и уменьшить количество бытовых отходов, сократить объём вредных выбросов в атмосферу. В-третьих, парковка может способствовать увеличению поступлений в бюджеты всех уровней».

Основной риск проекта, по мнению эксперта, экологический. Значит, особое внимание нужно уделить выбору площадки. Важны и экономические показатели, к примеру, высокая плата может уменьшить количество желающих воспользоваться услугами парковки, а низкая увеличит срок окупаемости, что может не понравиться инвесторам.