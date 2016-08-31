+ добавить комментарий

«Кубышка» для «своих»

Бюджетные деньги, выданные ОАО «Корпорация развития Иркутской области» для инвестирования в экономику региона, работают только на жалованье сотрудников компании

Автор: Фёдор ТКАЧУК

Мёртвый механизм – такое нелестное определение получила Корпорация развития Иркутской области. Она была создана властями региона для поддержки бизнес-проектов. Правительство выделило Корпорации на эти цели огромную сумму – почти 2 млрд бюджетных рублей. Но новых заводов и фабрик после этого в Приангарье больше не стало, ведь деньги из этой кубышки чиновники вложили в банки. Проценты от вкладов получают теперь в качестве зарплаты сотрудники Корпорации. Почему же не задалось развитие Иркутской области, разбиралась наша газета.

Правительство решило открыть в помощь Корпорации ещё одну организацию – «Агентство инвестиционного развития Иркутской области». Таким образом, работа над тем, чтобы жизнь в регионе стала ещё лучше, удвоится Автор фото: Николай БРИЛЬ

Идея открыть хорошее крепкое хозяйство на границе двух регионов – Красноярского края и Иркутской области – возникла у тайшетского предпринимателя Владимира Сорокина ещё четыре года назад. Крупная свиноводческая ферма под Тайшетом выпускала бы продукцию сразу и на иркутский региональный рынок, и соседям. Проект должен был обеспечить местной продукцией население, дать рабочие места и налоговые отчисления в бюджет.

– У нас в районе нет своих предприятий, производящих мясную продукцию для местного рынка. А ведь население надо кормить, – рассказывает Владимир Сорокин.

Человек дела, рассудительный и уверенный в себе, он достаточно хорошо известен в Тайшетском районе. Под его руководством успешно были запущены и другие проекты, среди которых – крупнейшая в Тайшетском районе и современная даже по меркам российским пекарня, цех по выпуску полуфабрикатов. Как опытный руководитель, Сорокин не стал откладывать планы по созданию свиноводческой фермы на потом, а сразу впрягся в работу. За 2013 год была подготовлена вся документация, необходимая для открытия фермы, определена площадка, началась даже её подготовка. Планировалось разводить исключительно племенных животных, самостоятельно перерабатывать мясо и выпускать мясную продукцию.

В успехе проекта в Тайшете никто не сомневался – и местная администрация, и коллеги, сотрудники Владимира Сорокина.

Нашёлся и достойный партнёр – ОАО «Корпорация развития Иркутской области» (100% акций принадлежат правительству региона). На тот момент, в 2013 году, КРИО только-только начала работу. Областные власти хотели запустить этот механизм в помощь новым открывающимся предприятиям-старт­апам, которые бы потом позволили налаживать жизнь в муниципалитетах. В распоряжение областному КРИО была выделена солидная сумма – 1,9 млрд рублей из бюджета Приангарья. Тайшетский проект заинтересовал Корпорацию, но требовалось его правильно оформить на бумаге, а затем подать заявку на поддержку за счёт областного предприятия.

– В 2014 году, когда проектно-сметная, техническая документация, экономическое обоснование были готовы, мы презентовали проект правительству. Это было ещё в бытность губернатора Сергея Ерощенко. От него получили «добро» на проект, – рассказывает Сорокин.

В общем, успешное начало было положено. Предприниматель выполнил поставленные перед ним условия. Оставалось дождаться, когда же, собственно, Корпорация займётся развитием региона, как это заявлялось. Сделать это предполагалось следующим образом – правительство Иркутской области в лице Корпорации должно было вступить в долю, выделив средства в уставный капитал молодого предприятия.

Однако воплощение планов успешного тайшетского бизнесмена затянулось. Сам Владимир Сорокин до сих пор не может понять, что именно пошло не так во взаимоотношениях двух будущих партнёров, казалось бы, заинтересованных в одном и том же.

Надо заметить, что в Корпорации к этому времени началась кадровая чехарда – один за другим менялись руководители; поменялось и областное правительство – в сентябре 2015 года губернатором был избран Сергей Левченко. А миссия учреждённой регионом компании почти перестала про­сматриваться.

– Сложилось впечатление, что у нового руководителя Корпорации (человек из команды Сергея Левченко) нет цели использовать бюджетные деньги для развития экономики. Там идёт обычная болтовня: собирают нас на встречу, выступают, что-то говорят, очень модные, с ноутбуками. А что хотят от нас получить, какие ещё нужны документы? По-моему, сами не знают. Вот, например, предлагают нам посчитать, сколько на ферме будет еже­дневно «капать» навоза, – рассказывает предприниматель.

Списать возмущение Сорокина просто на эмоции сложно. Ведь идею свою он не просто вынашивал, а потратил на её реализацию время, силы и деньги. Поверив обещаниям областного АО, он отрывался от текущей работы, наведывался в чиновничьи кабинеты, где ему всё сулили и сулили поддержку. Но не только тайшетский проект, остальные бизнес-идеи, которые ждали

обещанной помощи от Корпорации и правительства Сергея Левченко, тоже остались в итоге не у дел. Самый крупный из них – Братский металлургический завод. Хотели предприниматели запустить в Иркутской области также производство утеплителя из базальта, жидких удобрений, бутилированную воду, гостиницу «Ретро», мини-НПЗ в Ангарске, переработку лома цветных металлов.

Ни одному из обратившихся Корпорация не выделила за минувший год ни копейки из тех без малого 2 млрд рублей, что сегодня хранятся без дела в этой кубышке. Это признают и сами сотрудники КРИО.

Таким образом, складывается абсурдная ситуация. Есть областное предприятие, которое подконтрольно правительству губернатора Сергея Левченко. В предприятие были направлены бюджетные деньги, но они не используются.

– Мёртвый механизм, – делает свои выводы бизнесмен.

Ситуация с областной организацией перешла в настоящий скандал нынешним летом. Её директор так и не пожелал лично отчитаться перед общественностью за проделанную работу. А вот его заместитель, выступая на сессии Заксобрания перед депутатами, сообщил, что

2 млрд рублей надёжно хранятся в банке на депозите. А проценты по вкладу уходят главным образом на содержание КРИО, на зарплаты её сотрудников.

Что характерно, на объективную, в общем-то, критику в адрес КРИО никто из правительства Сергея Левченко не откликнулся. Даже наоборот, профильный министр экономического развития Иркутской области Оксана Тетерина заверила, что Корпорация всё ещё работает над тем, чтобы развивать регион.

А сам Сергей Левченко сообщил, что правительство решило открыть в помощь Корпорации ещё одну организацию под названием «Агентство инвестиционного развития Иркутской области». Таким образом, работа над тем, чтобы жизнь стала в регионе ещё лучше, удвоится.

– В настоящее время в структуре Корпорации создаётся агентство, к основным задачам которого будут отнесены: презентация Иркутской области как региона, благоприятного для инвесторов; поиск инвесторов для конкретных площадок и проектов; сопровождение реализации инвестиционных проектов, помощь в преодолении административных барьеров; участие в международных выставках и ярмарках, – пояснил в своём послании Сергей Левченко.

У сторонних наблюдателей, жителей Иркутской области, однако же, такое решение вызвало логичное недоумение – зачем создавать дополнительные структуры с одними и теми же функциями? Не станет ли агентство бюрократической структурой, которая вместо пре­одоления барьеров, наоборот, создаст дополнительные?

– У нас есть минэконом, который выполняет все функции по презентации Иркутской области, по описанию её инвестиционной привлекательности. Минэконом должен вместе с КРИО рассматривать инвестпроекты, принимать решения об их поддержке. А теперь появится ещё и некоммерческая организация с аналогичными задачами – презентация региона, его привлекательности для инвестора. Мне кажется, это не совсем правильно в том числе и с точки зрения эффективности бюджетных расходов, – рассказывает председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания Наталья Дикусарова.

Поддерживают её и остальные коллеги-депутаты.

– Вопросов к Корпорации очень много, потому что на протяжении нескольких лет эти деньги лежат (прибыль и уставный капитал, внесённый за счёт средств областного бюджета. – Авт.), а мы не видим, какая работа идёт. У нас 56 инвестиционных проектов, а если коснуться вопроса их реализации – ноль. Поэтому я предлагаю вызвать на серьёзный разговор курирующего Корпорацию вице-премьера правительства и главу минэкономразвития, – предложил депутат Заксобрания Геннадий Истомин.

Раз нет конкретного результата в работе Корпорации, не лучше ли бюджетные средства, заложенные там, тратить не на содержание и обслуживание «мёртвого механизма», а вернуть их Иркутской области? Такое предложение озвучили депутаты на последней летней сессии. Однако у Сергея Левченко и его команды появилась новая идея использования КРИО и бюджетных денег, которые находятся в её распоряжении. Корпорация, по предложению Левченко, должна стать кредитором банкротящегося Байкальского ЦБК. Идея пока не совсем понятна и вызывает много вопросов, опять же, она расходится с теми задачами, которые стояли перед Корпорацией.

– Когда КРИО занималась предыдущая правительственная команда, у них уже были на выходе инвест­проекты, в которые они готовы были вкладывать средства. Была разработана жёсткая юридическая процедура, чёткий механизм участия Иркутской области в каждом из таких проектов. При этом было понятно, что ни одна копейка бюджетных денег не должна потеряться, даже в случае неудачи хотя бы с одним проектом. Но пришла новая команда, и все прежние наработки выброшены. Взамен же не предложено ничего нового, – выразила беспокойство относительно дальнейшей судьбы КРИО Наталья Дикусарова.

Владимир Сорокин решил не думать о том, будет ли толк от работы Корпорации. Не дождавшись от неё помощи, теперь для своего проекта бизнесмен ищет нового партнёра и признаётся, что уже есть заинтересованные люди.

– Я его воплощу в жизнь. Вот увидите. Я выполню этот проект, и он будет иметь своё место в экономике области, – уверен собеседник «ВСП».

Справка

КРИО была создана в 2013 году, она позиционировалась как площадка для «создания и развития собственных, а также продвижения существующих в регионе самостоятельных неаффилированных с Корпорацией технопарков». В её уставный капитал из бюджета области была внесена крупная сумма – 1,9 млрд рублей. По данным, озвученным правительством Иркутской области в 2015 году, КРИО заработала за счёт размещения этих средств на депозитах 79,8 млн рублей. Тогда же были названы несколько инвестпроектов, которыми намерена активно заниматься Корпорация – создание племенного свиноводческого репродуктора (ЗАО «Агрокомплекс Байкалия») в Усолье-Сибирском, гостиница «Ретро» (гостиничный комплекс «Русь»), мини-НПЗ в Ангарске (ООО «Сибнефтьиндустрия»), производство минерального утеплителя из базальта (ГК «Старатель»), переработка лома цветных металлов (ЗАО «Армас»), жидкие комплексные удобрения (ООО НПФ «ЛЭМ»), Братский металлургический завод. Общий объём вложений инвесторов по всем этим проектам должен был составить 9,8 млрд рублей, у Корпорации инвесторы просили поддержку в размере 750 млн рублей.