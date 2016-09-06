+ добавить комментарий

Rambler's Top100
rss       
 

Иркутский репортер: 06 сентября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Ступенька к турниру-2019

Иркутск вновь может принять чемпионат мира по бенди среди мужчин

Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет пройдёт в Иркутске и Шелехове с 22 по 26 февраля по 2017 года. Первое заседание оргкомитета сегодня провёл губернатор Иркутской области Сергей Левченко, передаёт пресс-служба регионального правительства. В заседании приняли участие члены регионального правительства, глава Шелеховского городского поселения Валерий Десятов, заместитель мэра Иркутска Татьяна Эдельман, президент федерации по хоккею с мячом в Иркутской области Владимир Матиенко, руководители региональных телекомпаний, представители правоохранительных органов. 

– Хоккей с мячом – один из самых популярных и любимых зимних видов спорта среди жителей Приангарья. Для нас большая честь и огромная ответственность принимать этот турнир. Сейчас наша главная задача – определить основные направления подготовки к первенству, которое станет настоящим праздником для болельщиков по всей Иркутской области. А значит, мы должны приложить все силы, чтобы провести соревнования на высочайшем уровне, – цитирует Сергея Левченко пресс-служба. 

По словам министра спорта Иркутской области Ильи Резника, ожидается, что среди участников чемпионата будут команды из России, США, Канады, Норвегии, Финляндии, Швеции. Проведение матчей планируется на стадионах «Труд» и «Зенит» в Иркутске, а также на стадионе «Строитель» города Шелехова. 

– Для подготовки основного стадиона «Труд» будет проведён текущий ремонт. Также планируется, что за счёт средств областного бюджета будет закуплено новое цифровое табло для стадиона, – отметил министр.

По словам Владимира Матиенко, подготовка к первенству мира по хоккею с мячом среди девушек может стать ступенькой в подготовке к чемпионату мира по бенди среди мужчин. Иркутск может быть выбран местом проведения этих соревнований на 2019 год. 

Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет проводится Международной федерацией бенди (FIB) один раз в два года начиная с 2009 года. В 2012-м в Иркутске состоялось мировое первенство по хоккею с мячом среди женских команд, в 2014 году прошёл чемпионат мира среди мужских команд. 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Спорт

Дебютант не робкого десятка

Иркутский «Зенит» осваивается во втором футбольном дивизионе

Футболисты иркутского «Зенита» на минувшей неделе сыграли первые домашние матчи. В первенстве второго дивизиона наша команда – дебютант, и неудивительно, что мальчишкам, которые только-только попробовали вкус футбола...

06.09.2016, Иркутский репортер
Спорт

Ступенька к турниру-2019

Иркутск вновь может принять чемпионат мира по бенди среди мужчин

Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет пройдёт в Иркутске и Шелехове с 22 по 26 февраля по 2017 года. Первое заседание оргкомитета сегодня провёл губернатор Иркутской области Сергей Левченко...

06.09.2016, Иркутский репортер
Спорт

Новый чемпион

Турнир памяти Льва Перминова выиграла команда «Амид-Сантэл»

Очередной любительский турнир по мини-футболу памяти спортивного журналиста Льва Перминова завершился в Иркутске 5 сентября. И итоги турнира оказались для многих болельщиков неожиданными...

06.09.2016, Иркутский репортер
Спорт

Кубковая осень перед чемпионатом

«Байкал-Энергия» готовится к новому хоккейному сезону

Совсем немного осталось до начала хоккейного сезона – уже падают листья, и лето на исходе. А это значит, что скоро иркутская «Байкал-Энергия» должна начать выступление на Кубке России по хоккею с мячом...

30.08.2016, Иркутский репортер
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны училищ на портале

электро велосипедартикул16075 voltero goose cardan

АСБУ 3х240+1х120(ож)-1 купить

Матрасы для взрослых
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний