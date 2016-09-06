+ добавить комментарий

Ступенька к турниру-2019

Иркутск вновь может принять чемпионат мира по бенди среди мужчин

Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет пройдёт в Иркутске и Шелехове с 22 по 26 февраля по 2017 года. Первое заседание оргкомитета сегодня провёл губернатор Иркутской области Сергей Левченко, передаёт пресс-служба регионального правительства. В заседании приняли участие члены регионального правительства, глава Шелеховского городского поселения Валерий Десятов, заместитель мэра Иркутска Татьяна Эдельман, президент федерации по хоккею с мячом в Иркутской области Владимир Матиенко, руководители региональных телекомпаний, представители правоохранительных органов.

– Хоккей с мячом – один из самых популярных и любимых зимних видов спорта среди жителей Приангарья. Для нас большая честь и огромная ответственность принимать этот турнир. Сейчас наша главная задача – определить основные направления подготовки к первенству, которое станет настоящим праздником для болельщиков по всей Иркутской области. А значит, мы должны приложить все силы, чтобы провести соревнования на высочайшем уровне, – цитирует Сергея Левченко пресс-служба.

По словам министра спорта Иркутской области Ильи Резника, ожидается, что среди участников чемпионата будут команды из России, США, Канады, Норвегии, Финляндии, Швеции. Проведение матчей планируется на стадионах «Труд» и «Зенит» в Иркутске, а также на стадионе «Строитель» города Шелехова.

– Для подготовки основного стадиона «Труд» будет проведён текущий ремонт. Также планируется, что за счёт средств областного бюджета будет закуплено новое цифровое табло для стадиона, – отметил министр.

По словам Владимира Матиенко, подготовка к первенству мира по хоккею с мячом среди девушек может стать ступенькой в подготовке к чемпионату мира по бенди среди мужчин. Иркутск может быть выбран местом проведения этих соревнований на 2019 год.

Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет проводится Международной федерацией бенди (FIB) один раз в два года начиная с 2009 года. В 2012-м в Иркутске состоялось мировое первенство по хоккею с мячом среди женских команд, в 2014 году прошёл чемпионат мира среди мужских команд.