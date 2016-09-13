+ добавить комментарий

Эталон для Богучанки

Исследования лимнологов станут основой для оценки состояния водохранилища БоГЭС

Автор: Георгий Борисов

Завершился начальный этап комплексного обследования водохранилища Богучанской ГЭС. В конце июля специалисты Лимнологического института СО РАН – гидрохимики, гидробиологи, фитопланктонисты и микробиолог – вернулись из 20-дневной экспедиции, прошедшей по Ангаре от Усть-Илимска до Кодинска. Учёные взяли множество проб, позволяющих судить о состоянии экосистемы нового водохранилища после того, как оно было заполнено до нормального проектного уровня. Анализ собранного материала и интерпретация полученных результатов займут минимум четыре месяца – в декабре заказчик должен получить предварительный отчёт о проделанной работе. Данные, полученные по итогам обследования, станут эталонными – с ними будут сравнивать положение дел на водохранилище во время его эксплуатации.

Бетонная и каменно-набросная плотины Богучанской ГЭС Автор фото: из архива редакции

С первых лет работы Лимнологического института СО РАН, созданного в начале шестидесятых, в составе учреждения действовал отдел водохранилищ. Его специалисты отвечали за комплексные исследования искусственных морей, возникших после запуска гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада. Они же должны были изучать водохранилище Богучанской ГЭС, возведение которой началось в 1974 году. Однако стройка была остановлена в начале девяностых и возобновлена лишь в ХХI веке. И хотя отдела водохранилищ в институте уже не было, лимнологи в числе других учёных из Иркутского научного центра СО РАН в 2007 году принимали участие в подготовке оценки воздействия на окружающую среду актуализированного проекта Богучанской ГЭС.

Неудивительно, что именно их пригласили провести комплексное обследование водохранилища станции после того, как оно было заполнено до нормального подпорного уровня – 208 м в Балтийской системе высот (БС). Этой отметки вода достигла 16 июня прошлого года. К слову, наполнение водохранилища, начавшееся в мае 2012 года с перекрытием последнего из пяти временных донных отверстий, заняло не­многим более двух лет. За четыре первых месяца вода достигла отметки 178 м БС, что позволило приступить к испытаниям первых гидроагрегатов. К началу 2015 года, когда предусмотренные проектом работы по подготовке ложа водохранилища на территории Иркутской области и Красноярского края были завершены, уровень составлял 204,99 м БС. Ещё немного цифр: при длине 374 км проектная площадь Богучанского водохранилища составляет 2326 квадратных километров, а полный объём – 58,2 кубокилометра. Максимальная отметка, до которой допускается его заполнять, – 209,5 м БС.

Тот факт, что контракт на комплексное обследование водохранилища был заключён с Лимнологическим институтом СО РАН, объясняется просто: учреждение располагает аккредитованными лабораториями и штатом специалистов – обстоятельство, позволяющее проводить широкий спектр исследований. Речь, в частности, идёт об учёте разнообразия и запасов рыб, молекулярно-генетическом мониторинге наличия инфекций в водоёмах и рыбах, химических анализах воды, атмосферных осадков и очищенных сточных вод, а также биологических и санитарно-бактериологических анализах. Программа экспедиции среди прочего предполагает проведение гео­лого-геофизических исследований дна и донных отложений. По её итогам должны быть определены зоны влияния Богучанской ГЭС на окружающую среду и разработаны рекомендации по минимизации антропогенного воздействия.

– Мы, можно сказать, зафиксировали нулевую точку зарегулирования Богучанского водохранилища, – рассказывает научный сотрудник лаборатории гидрохимии и химии атмосферы Лимнологического института СО РАН Наталья Жученко, возглавлявшая экспедиционный отряд. – Сравнивая результаты последующих съёмок мониторинга с отправной или нулевой точкой, мы будем видеть, как меняется качество воды и состояние экосистемы в целом.

Для того чтобы определить эталон для дальнейшего сравнения, были сформированы две мобильные группы из 15 учёных, специализирующихся в разных областях науки обо всех аспектах озёр и пресных водоёмов. Костяк первой группы – гидробиологи, изучавшие фитопланктон и зоопланктон вместе с бентосом – живностью, обитающей на дне искусственного моря. Гидрохимики, в свою очередь, отвечали за отбор проб воды для дальнейших химических исследований. В команде с ними был и микробиолог, который изучал санитарно-гигиенические показатели водной толщи. В общей сложности набралось девять человек, сплавлявшихся по Ангаре от Усть-Илимской ГЭС до Богучанской. Параллельно работала вторая группа из шести ихтиологов, оценивающих состояние рыбного хозяйства.

Из Иркутска лимнологи выехали 5 июля, вернулись через 20 дней. Экспедиция прошла по реке, которая теперь зарегулирована и пре­вращена в водохранилище, 384 км. Через каждые 25–30 км учёные делали «разрез» – проводили воображаемую линию перпендикулярно течению реки и отбирали пробы воды и грунта на трёх станциях: вблизи обоих берегов и точно по середине Ангары. Воду для анализа отбирали как у поверхности, так и в придонном слое.

– Ближе к самой плотине мы начали «дробить» среднюю станцию, отбирая пробы с глубин 5, 10, 15, 20, 25 и 50 метров, чтобы полнее и точнее проанализировать процессы, которые происходят в толще воды, – продолжает Наталья Жученко. Одни только гидрохимики, кстати, взяли 120 образцов для последующего изучения.

Интерпретировать полученную в ходе комплексного исследования информацию в лабораториях Лимнологического института в Иркутске будут как минимум до декабря. К этому сроку учёные должны будут представить заказчикам с Богучанской ГЭС предварительный отчёт о проделанной работе. Его также передадут Федеральному агентству водных ресурсов и Федеральному агентству по рыболовству. С теми данными, которые будут содержаться в отчёте, впоследствии станут сравнивать положение дел на водохранилище в период его эксплуатации, да и в целом это большой вклад в изучение Ангары, каскада водохранилищ и происходящих на них процессов. Каждое такое исследование имеет огромное значение как для науки, так и для энергетиков.