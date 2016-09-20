+ добавить комментарий

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Губерния: 20 сентября 2016

Общество

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Семена не в той почве

Бурятский аграрный вуз не хочет присоединяться к иркутскому

Автор: Елена ТРИФОНОВА

Глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын на прошлой неделе обратился к министру сельского хозяйства РФ с письмом, которое вызвало резонанс и в Иркутской области. Из письма следует, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на федеральный уровень предложение о присоединении бурятского сельскохозяйственного вуза к иркутскому. В Бурятии расценили это предложение как попытку «решить свои проблемы за счёт другого вуза, успешно работающего в соседнем регионе». И ведь нельзя сказать, что эта оценка так уж далека от истины.

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«Губерния», 17.05.2016 г.

Ещё нынешней весной в правительстве Иркутской области высказывались идеи о создании на базе ИрГАУ опорного межрегионального вуза, который будет готовить специалистов для трёх регионов – Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Именно это направление развития, по мнению властей региона, должно вывести аграрный университет из кризиса и обеспечить процветание в будущем. Однако похоже, что создать межрегиональный вуз, ничего не вкладывая в имеющуюся базу, не получится. 

Наговицын попросил министра отклонить предложение губернатора Иркутской области о создании  Межрегионального аграрного университета на базе ИрГАУ путём присоединения к нему Бурятской ГСХА. Соседи назвали это предложение  не проработанным и не решающим  вопросы повышения качества образования и повышения эффективности деятельности вузов. 

«Предложение содержит намерение за счёт другого вуза, находящегося и успешно работающего в соседнем регионе, решить финансовые проблемы ИрГАУ. Беспочвенное и нецелесообразное объединение вузов приведёт к снижению кадрового обеспечения аграрного производства, значит, и к снижению темпов роста и целостного развития региона, не улучшит финансовое благополучие, а вызовет к дополнительные и неэффективные затраты, социальную напряжённость во всех регионах, для которых эти вузы осуществляют подготовку кадров», – процитировала пресс-служба правительства Бурятии главу республики. 

Предложение Сергея Левченко и вправду несколько несвоевременно. Судите сами. Глава Иркутской области предлагает присо­единить Бурятскую сельскохозяйственную академию к ИрГАУ в качестве филиала. Только бурятский вуз чувствует себя гораздо лучше, чем наш аграрный университет. Там нет задолженностей по зарплате, на академии не висят уголовные дела, у него не арестованы счета и студентам вовремя выплачивается стипендия. Зато весь этот букет проблем имеется у нашего аграрного университета. Спрашивается, кто же в здравом уме и твёрдой памяти согласится присоединиться к такому вузу? 

Согласно мониторингу эффективности вузов за 2016 год, оба вуза выполнили 5 из 7 показателей. Данные находятся в открытом доступе на сайте министерства образования. Оба учебных заведения не смогли перешагнуть минимальный порог по «образовательной деятельности» и «трудоустройству студентов». Однако многие дополнительные показатели у Бурятского вуза выглядят лучше. Например, в ИрГАУ учится 4713 студентов, в Бурятской ГСХА – 7180 человек. Средний балл ЕГЭ в Иркутском вузе – 49,1, а  в Бурятском – 50,8. Опять же, у нас один диссертационный совет, у соседей – два.  

«Организация нового филиала не улучшит финансовое благополучие, а принесёт значительные материальные и финансовые затраты, будет неэффективной и в плане руководства в связи со значительной территориальной раз­общённостью, приведёт в дальнейшем к закрытию филиала», – считает глава Бурятии. Он намерен поручить минсельхозу республики  проработать вопрос на федеральном уровне и «сообщить о беспрецедентной ситуации» полномочному представителю президента России в СФО.  

Нужно отметить, что БГСХА уже является межрегиональным вузом, поскольку готовит специалистов не только для Республики Бурятия, но и для Республики Тыва, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края и той же Иркутской области. Академия как межрегиональный вуз привлечена и участвует в реализации четырёх крупных международных проектов и имеет свыше 20 вузов-партнёров в странах ЕС, Китае и Монголии. 

Начиная с  2008 года ИрГАУ был участником большого количества громких скандалов, связанных с незаконным распоряжением земельными участками, находящимися в федеральной собственности и расположенными преимущественно по Байкальскому тракту, где рыночная стоимость одной «сот­ки» превышает 120 тысяч рублей. Сегодня более 50 судебных дел так или иначе связаны с землями ИрГАУ. 

В декабре 2015 года был досрочно освобождён от должности ректора ИрГАУ Геннадий Такаландзе. Его увольнение связано с получившей огласку в средствах массовой информации ситуацией с невыплатой заработной платы более чем 500 работникам ИрГАУ в размере более чем 9,4 миллиона рублей и с возбуждением в отношении него уголовного дела. 

Сегодня долги ИрГАУ составляют более 30 млн рублей. Ещё в апреле задолженность была в 10 раз больше. Но до полного финансового выздоровления ещё далеко. Сотрудникам снова не выплачивается зарплата. В посёлке Молодёжный, который запитан на котельную вуза, целый месяц не было горячей воды. Проблема в том, что вуз не имел средств на покупку угля. Буквально накануне начала отопительного сезона деньги на топливо были выделены из резервного фонда правительства области. Однако это не поможет кардинально решить проблему. 

Преподаватели аграрного университета, получившие земельные участки решением учёного совета, сегодня стали ответчиками по судебным искам. Их дома признаны самостроем, земельные участки под ними оказались не оформленными надлежащим образом. Но вместо того чтобы включиться в ситуацию и помочь вузу в её разрешении, губернатор Иркутской области выходит с инициативой присоединить к этому неблагополучному учебному заведению устойчивый  вуз из соседнего региона. 

Кстати, на этой неделе в ИрГАУ началась проверка Рособрнадзора, которая продлится до конца недели. Предположительно в первую очередь будет оцениваться эффективность направлений подготовки, связанных с экономическими дисциплинами. У некоторых аграрных вузов уже отозваны лицензии на подготовку экономистов.

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