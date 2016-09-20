+ добавить комментарий

50-е вожатское лето

Иркутскому движению студенческих педотрядов исполняется полвека

Автор: Мария ПАНАРИНА

В минувшую субботу в два часа дня на сквере им. Кирова в Иркутске собралось более трёхсот молодых людей в бойцовках – специальных вожатских куртках со значками. Они задорно пели, синхронно танцевали, скандировали кричалки, а в перерывах получали грамоты от первых лиц городской администрации. Так участники Иркутского объединения студенческих педагогических отрядов (ИО СПО) подводили итоги третьего трудового семестра.

Живы благодаря традициям

Вопреки обыкновению, в этом году награждение лучших вожатых решено было провести не во время слёта педотрядов, который традиционно проходит в сентябре. Завершение семестра сделали отдельным мероприятием. Завершившийся летний сезон особенный – в этом году движение ИО СПО празднует своё пятидесятилетие.

– «Пегас» – первый в Иркутской области студенческий педотряд – образовался в 1966 году в педагогическом университете, сейчас он называется «Труверы». Эту дату принято считать началом истории ИО СПО, – рассказывает первый секретарь иркутского городского комитета общественной организации «Общероссийский союз молодёжи» Иван Бельков. – В жизни педотрядов были непростые периоды. В девяностые годы в России это движение, по большей части, развалилось. Но кое-где, в том числе в Приангарье, остались очаги. В Иркутской области на базе городского комитета «Общероссийского союза молодёжи» был создан штаб – коллективный руководящий орган отрядов, его основателями стали Виталий Барышников и Елена Дмитриева (директор Иркутского дома народного творчества Елена Дмитриева и начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников, выпускники истфака ИГУ и в прошлом студотрядовцы. – Авт).

Сейчас в действующем составе ИО СПО 13 отрядов – 350 человек. Этим летом 262 бойца отработали в 17 лагерях Иркутской области и в МДЦ «Артек». Также иркутские вожатые ездят во всероссийские детские центры «Океан» и «Орлёнок», где они учатся разным педагогическим и методическим новшествам. Но, по словам участников движения, развивается ИО СПО в основном благодаря старым традициям.

– Вожатские лекции передаются из поколения в поколение – старички читают их новичкам, – говорит Иван Бельков. – Обычаев у нас много, они кажутся немного «советскими», но именно благодаря им объ­единение живёт. Вечные «орлятские» традиции: закон точного времени, закон зелёного друга и закон «орлятского» круга. Первая означает не опаздывать, вторая – не ходить по газонам, третья – все песни исполнять в кругу, когда правую руку ты кладёшь на плечо соседа, а левую – на его пояс. Ещё одна традиция – любой сбор в отряде начинается и заканчивается кричалкой.

Новички и «мамонты»

С историей ИО СПО и отрядными традициями Иван хорошо знаком. В отряде «Товарищ», который базируется на историческом факультете ИГУ, он состоит уже 13 лет. В этом году друзья пророчат ему почётную отрядную награду – нашивку «Мамонт объединения», которую участники движения ИО СПО могут получить лишь после того, как посвятят отряду десять и более лет.

– В 11 классе я активно участвовал в парламентском школьном движении. После сборов парламента мы с ребятами пошли гулять по набережной и увидели, что там собрался отряд «Товарищ», – вспоминает Иван. – Меня поразило, что взрослые люди, студенты, не стесняясь никого, во что-то играют, поют под гитару. Я пообщался с ребятами, отряд мне понравился, и меня затянуло туда на 13 лет. Правда, теперь я не хожу на сборы, больше занимаюсь административной работой.

В педотрядах студенты встречают не только друзей, но и своих будущих супругов. Так, в «Товарище» Иван Бельков познакомился со своей будущей женой – Дианой, которая пришла в отряд четыре года назад. Сейчас Диана Белькова – командир штаба ИО СПО. Должность эта уважаемая и ответственная. Диана отвечает за подготовку всех отрядных мероприятий: слётов, конкурсов, фестивалей. Но девушка с теплотой вспоминает свои первые месяцы в отряде и свой первый сезон.

– Меня распределили в Ангасолку, и мне достался первый отряд – подростки от 14 до 16 лет. Учитывая, что на сборы я пришла в марте, а в лагерь поехала уже в августе, я очень волновалась, – рассказывает Диана. – Я не успела заехать вместе с детьми: они заселились утром, а я приехала к ним вечером. Когда я увидела таких больших ребят, то подумала: «Что с ними делать?». Но потом вспомнила, что мне самой недавно было шестнадцать, и мне захотелось быть с ними на одной волне. Тогда всё пошло само собой.

Бойцы студенческих педотрядов понимают, что новичку пережить сезон в лагере непросто. Каждый год в сентябре новенькие ребята собираются со «старичками», чтобы обсудить, как прошло их первое вожатское лето.

– Такая традиция в отряде «Товарищ» называется «шипучим банкетом». Нам очень важно узнать, как ребята отработали первый сезон, чтобы в чём-то им помочь, поддержать их, – говорит экс-командир штаба иркутского объединения студенческих педагогических отрядов, экс-командир отряда «Товарищ» Марина Журавлёва. – «Шипучий банкет» – одна из лучших наших традиций. Но больше всего я люблю праздновать день рождения отряда, когда вместе собираются бойцы разных лет. Такие моменты нас всех объ­единяют. Ты чувствуешь, что отряд – это команда, которая становится твоей семьёй, большой частью твоей жизни. Кстати, в этом году нашему отряду исполняется 35 лет.

Нередки случаи, когда бойцы пед­отрядов после окончания вуза выбирают профессию педагога. Так, Марина Журавлёва сейчас работает учителем истории в школе. Среди участников ИО СПО также много тех ребят, кто не собирается связывать своё будущее с преподаванием, учится на отдалённых по профилю направлениях, но в данный момент не представляет свою жизнь без отряда.

– Я будущий проектировщик, и моя работа совсем не будет связана с детьми, но в отряде ИрНИТУ «Флибустьеры» я четвёртый год. Для меня отряд – это вторая семья, место, где ты встречаешься с родными людьми, – признаётся студентка ИрНИТУ Мария Штыба. – В детстве я постоянно отдыхала в лагере летом, мне всегда было интересно посмотреть на это с другой, взрослой, стороны. Поступив в институт, я узнала о студвожатых. Пришла к ним и осталась. Больше всего мне нравится работа летом и массовые мероприятия – инструктивы, где есть и обучение, и развлечения.

В прошлую субботу ребята подвели итоги лета. На сквере им. Кирова вожатые отпраздновали завершение третьего трудового семестра. Грамоты и подарки получили лучшие вожатые; отряды, которые провели самые интересные программы летнего отдыха; ребята, которые работали в лагерях не один и не два сезона, а всё лето. Отдельно наградили бойцов, ставших постоянными донорами крови, – они получили грамоты от Донорского центра «Служба крови». Самым ярким моментом праздника был танец, с которым выступили вожатые отряда «Фениксъ» – призёры фестиваля танцев ИО СПО. Все ребята, стоявшие у сцены, танцевали вместе с артистами.

Сейчас главная задача педотрядовцев – подготовиться к юбилейному слёту. Планируется, что пройдёт он 29 октября в КДЦ «Художественный». Впереди вожатых ждёт много репетиций и других приятных хлопот.