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Восточно-Сибирская правда: 21 сентября 2016

Общество

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Сергей Тен: «Ключевое слово после выборов – ответственность»

 № 1 из 1

Ключевое слово, которое чаще всего звучало, когда вместе с командой мы подводили итоги выборов, – это не победа, а ответственность перед избирателями. Я благодарен людям, которые поддержали меня. Но также хорошо осознаю, сколь серьёзная на мне ответственность перед людьми, которые проголосовали за меня, за мою программу, за ту команду, с которой я шёл на выборы. Депутат Государственной Думы – это сила, а когда работает команда – это сила вдвойне. 

В последнее время мы много встречались с людьми. Я проехал по 90 поселениям, провёл более 600 встреч, удалось пообщаться более чем с 30 тысячами наших земляков. В моём округе расположено 131 муниципальное образование. К сожалению, не удалось заехать в каждую деревню, в каждый населённый пункт. Обещаю побывать во всех деревнях и сёлах – время на это будет. Я убеждён: пока ты не приехал в территорию, не подышал этим воздухом, не пообщался с людьми «глаза в глаза», не проникся болью человеческой, проблемами, ты не сможешь донести до руководства государства и до своих коллег в федеральном парламенте идеи, которые должен. Не поняв, как люди живут, не сможешь биться за интересы территории. Из своего кабинета не сможешь расставить приоритеты эффективно. 

Работы предстоит много. Во-первых, наказы, которые мы получили от избирателей, нужно чётко структурировать. Распланировать время, за которое должны решить ту или иную проблему. Объём информации колоссальный. По каждому поселению у нас есть свой план действий, своя программа. Будем работать в команде с муниципальной властью, депутатами областного парламента. 

Кроме того, вместе с главами поселений, депутатами Законодательного Собрания нам предстоит напряжённое время принятия бюджета на следующий год. Область получила дополнительные доходы – почти 10 миллиардов рублей, которые не были предусмотрены в бюджете. Будем готовить поправки. Кроме того, дорожный фонд увеличился почти на треть по сравнению с прошлым годом. 11 миллиардов рублей дорожного фонда – приличные деньги, их надо грамотно использовать.

Моя команда в Москве активно работала по тем вопросам, которыми я занимаюсь как действующий депутат Государственной Думы. Идёт процесс передачи жилья в муниципальную собственность в посёлке Чистые Ключи Шелеховского района. Продолжается работа по программе «Большая перемена», с министерством культуры есть проект по при­обретению оборудования для кинопоказов в сельских домах культуры.

В законодательной сфере планируем продолжить работу над законопроектом о возврате конфискации. Работа непростая, законопроект резонансный. Есть мнение, что такие поправки в законодательстве могут ухудшить инвестиционный климат в стране. Нам предстоят серьёзные дискуссии с коллегами из профильных комитетов. Я считаю, что конфискация имущества – действенная мера в борьбе с коррупцией. Как это было в советское время, конфискацией должны караться тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с коррупцией и деяниями против жизни и здоровья граждан. Мы получили поддержку федеральных органов: Верховный суд и Следственный комитет согласились с нашей точкой зрения. 

Для Иркутской области важна тема лесного законодательства. Много информации было собрано в поселениях, продолжим работать в этом направлении с коллегами из Общероссийского народного фронта. 

Третье направление работы – сохранность автомобильных дорог. В шестом созыве Государственной Думы мы активно работали над законодательством. К сожалению, я увидел, что законы не всегда эффективно реализуются. 

Миллионы и миллиарды рублей народных денег вкладываются ежегодно в ремонт и реконструкцию дорог, но их давят и разбивают лесовозы, гружёный транспорт, который перевозит руду, уголь с месторождений. Здесь надо очень серьёзно совершенствовать законодательство и следить за исполнением законов. Ещё одна важная задача – перераспределение налогов в пользу регионов. Эта проблема длится не одно десятилетие. Будем по этой теме работать исходя из принципа «Вода камень точит». Надо добиваться того, чтобы федеральные предприятия платили больше денег в областной и муниципальные бюджеты.       

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