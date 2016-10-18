+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Областное министерство – под судом
Нарастающая интенсивность рубок в Иркутской области может привести к истреблению леса
Как говорится, дожили… Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением не в отношении представителей частного и не очень честного бизнеса, а в отношении официального органа региональной исполнительной власти. И не потому, что он сделал что-то неправильно, а потому, что не делает того, что делать должен. И суд с прокуратурой согласился, признав бездействие министерства лесного комплекса Иркутской области незаконным.
«Западно-Байкальским межрайонным прокурором в Кировский районный суд г. Иркутска направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия министерства лесного комплекса Иркутской области, выраженного в неисполнении обязанностей по организации проведения лесоустройства на территории 36 лесничеств Иркутской области, где срок проведения лесоустройства превышает 10 лет, и обязании провести лесоустройство на территории данных лесничеств в срок до 1 декабря 2017 года. Требования прокурора удовлетворены в полном объёме».
Стилистика и пунктуация закавыченного текста не мои. Это цитаты из недавнего сообщения прокуратуры Иркутской области, размещённого на официальном сайте ведомства. Последней фразой – «Требования прокурора удовлетворены в полном объёме» – обольщаться не стоит. Она указывает на то, что суд согласился с требованиями прокурора. Но вовсе не значит, что проблема, копившаяся много лет, может быть решена за один год. Для исправления ситуации и «приведения в известность» всех иркутских лесов при очевидном дефиците опытных специалистов и недостаточном выделении средств и определённого законом десятилетия вряд ли хватит.
Читателям, не имеющим даже малого отношения к лесному хозяйству, поясню, что лесоустройство – это не благоустройство, не какое-то облагораживание лесов, как можно предположить по звучанию термина. Это, как определяли патриархи лесоустроительного дела в России, «приведение лесов в известность». Изучение лесов, описание их таксационных, породных, качественных, количественных и иных характеристик в точной привязке к местности. Располагая актуальными лесоустроительными материалами, вы можете ткнуть пальцем в любую точку на карте и, открыв нужный том, узнать, что в этом конкретном месте, к примеру, растёт старый – преимущественно за 120 лет – сосновый бор с небольшой примесью перестойных берёз, никакими болезнями и вредителями ни разу не тронутый. Пока древесина не потеряла своего высокого качества, эти лесные кварталы желательно было бы отдать в рубку, но при обязательном условии последующего искусственного лесовосстановления посадкой сеянцев, поскольку хвойный подрост здесь отсутствует полностью. А вот этот северный склон (на который ваш палец попал следующий раз) порос молодым ельником. Лесорубам здесь ещё лет тридцать делать будет нечего, но в пожарном отношении ельник очень уязвим. Этот ельник, занимающий несколько лесных кварталов, необходимо ежегодно опахивать, отделяя минерализованной полосой от деревенских покосов…
Качественное и своевременное лесоустройство обеспечивает эффективное управление лесами, рациональное использование их экономического, прежде всего древесного, ресурса без заметного ущерба для биологического разнообразия, экологической составляющей и других, в том числе нематериальных, полезностей тайги. И напротив – отсутствие актуальных материалов лесоустройства, использование лесов наугад, по возможностям и потребностям частного лесного бизнеса, неизбежно приводит к деградации лесных экосистем. Это в лучшем случае. А в худшем – к истреблению леса. Утверждать не стану, но с большой долей уверенности предполагаю, что как раз сейчас, особенно последних лет десять, пожалуй, с момента вступления в силу нового Лесного кодекса и в период бесконечной чехарды руководителей лесного ведомства в нашей области, леса Приангарья эксплуатируются на истребление. Делается это якобы для удовлетворения потребностей страны в древесине и пополнения бюджетов разного уровня. А по факту для личных накоплений владельцев лесного бизнеса за счёт продажи древесного сырья (полуфабрикаты в виде целлюлозы и качественного пиломатериала – это идеал) за границу по низким ценам. Доход набирается за счёт непомерных по объёму вырубок и продаж, но в бюджеты попадают крохи. Ещё и поэтому, в связи с отсутствием «лесных» денег в бюджете Иркутской области, несмотря на недосягаемое в стране лидерство по объёмам заготовки древесины (в 2015 году почти 35 миллионов кубометров!), на проведение лесоустроительных работ уже много лет региональное правительство не выделяет ни копейки.
Лес – живой организм. Он живёт, стареет, с годами меняет свой породный состав. Он сгорает и вновь возрождается как птица феникс. Он постоянно меняется не только под влиянием человека, но и под воздействием естественных, природных причин. Поэтому материалы даже самого подробного и качественного лесоустройства соответствуют истине не вечно. Они устаревают. Современным законодательством определён срок их актуальности одним десятилетием. Понятно, что в случае пожарной катастрофы, урагана, нашествия вредителей или болезни актуальность данных может быть утрачена и в считанные месяцы. А где-то, куда человек не успел добраться со своей хозяйственной деятельностью, лесоустроительные материалы могут де-факто сохранять приемлемую (с поправкой на возраст древостоя) точность и 20 лет. Вот только для того, чтобы убедиться, что на определённом участке существенных изменений экосистемы через отведённые законом 10 лет не произошло, здесь необходимо провести новое лесоустройство. А дело это сложное и дорогое. Требующее больших специальных знаний и практических навыков. Не случайно в лесном хозяйстве именно лесоустроители считаются профессиональной элитой.
«В нарушение требований федерального законодательства на землях лесного фонда Иркутской области лесоустройство давностью 10 и более лет имеют 36 из 37 лесничеств, – сообщает прокуратура на своём официальном сайте. – …В сложившейся ситуации присутствует высокий риск предоставления в аренду по результатам аукционов земель лесного фонда, на которых фактически отсутствуют лесные насаждения либо запасы пригодной для заготовки древесины значительно ниже в связи с произошедшими пожарами, незаконными рубками… Осуществление мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров и рациональное использование лесных ресурсов лесного фонда Иркутской области, не является полноценным».
Я бы выразился чуть более категорично: «является неполноценным». Ещё правильнее было бы утверждать, что без актуальных материалов лесоустройства обеспечить грамотное управление лесами невозможно в принципе. Прокуратура выбрала самое мягкое выражение. Возможно, чтобы не слишком обидеть региональных чиновников, возглавляющих сегодня лесную отрасль и представляющих региональную власть в целом. Тем более что личная вина этих конкретных чиновников, работающих сегодня, в сложившейся ситуации если и есть, то не так велика. Ситуация складывалась годами в связи с бездействием их предшественников. Задача Сергея Шеверды, возглавившего недавно министерство лесного комплекса, как и всего правительства Иркутской области, – в самые сжатые сроки разгрести накопившиеся лесные проблемы. Не скрывать их, как скрывали они нынешним летом площади и количество лесных пожаров. Не преуменьшать, чтобы область приличнее выглядела на общероссийском фоне, а разгребать и разгребать, начав с максимально возможной интенсификации лесоустроительных работ, потому что без этого не видно, куда и как мы можем двигаться дальше. Только восстановив актуальность материалов лесоустройства, область сможет заготовить оптимальное количество древесины, не наломав дров. Не допустив истребления лесных экосистем для пополнения личных счетов владельцев частного лесного бизнеса.
Не встречал в нашей области чиновника, который бы согласился с утверждением, что нарастающая интенсивность рубок в Иркутской области может привести к истреблению леса. «Это не более чем журналистские эмоции, – утверждают они. – А у нас есть официальные цифры!» И «выкатывают» в противовес моим размышлениям годовой объём расчётной лесосеки, который практически в два раза превышает годовой объём заготавливаемой древесины. Расчётная лесосека – это тот объём древесины, изъятие которого из лесной экосистемы считается безопасным: вот, сколько древесины за год приросло, столько и изъяли. Не больше. Значит, речи об истреблении быть не может. Теоретически они правы на все сто процентов. Но парадокс в том, что объективно рассчитать объём расчётной лесосеки без актуальных материалов лесоустройства невозможно в принципе. А их у нас по состоянию на 1 января нынешнего года – таксационных данных, срок давности которых не превышает установленные законом 10 лет – имелось всего-то на неполных 11 процентов (10,7%) лесной площади. Об этом в конце ушедшего лета сообщил участникам областного лесного форума Виктор Фищенко, первый заместитель директора «Прибайкаллеспроекта» – филиала ФГБУ «Рослесинфорг».
– Это означает, что материалы лесоустройства на 89 процентов лесов области непригодны к проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, – сделал вывод Виктор Васильевич. От себя добавлю, что и к расчёту объёма безопасного для природы изъятия древесины, той самой «цифры» расчётной лесосеки, на основе которой строится в нашей области лесозаготовительный бизнес, эти материалы тоже абсолютно непригодны. Область сегодня вырубает леса не столько, сколько можно, а столько, сколько хочется и на сколько хватает мощности у лесопромышленников. Без ограничений.
Ещё примерно за месяц до того, как Западно-Байкальским прокурором было направлено административное исковое заявление в Кировский районный суд Иркутска о признании незаконным бездействия министерства лесного комплекса Иркутской области, мы встречались с Сергеем Шевердой, возглавившим в начале нынешнего марта Агентство лесного хозяйства, позже переименованное в министерство лесного комплекса Иркутской области. Разговор о проблемах, стоящих перед министерством, Сергей Васильевич начал как раз с безнадёжно устаревших материалов лесоустройства, из которых давность более половины (примерно 55%) к началу 2016 года превышала два десятилетия вместо разрешённого законом одного. И заговорил он об этом не потому, что я спросил, а потому, что без этих данных управление лесами не может быть эффективным.
– У нас очень плохое соотношение свежего лесоустройства к площади лесов, – признал он невесело. – Ни в прошлом, ни в нынешнем году на лесоустройство так называемых незакреплённых площадей, не переданных в аренду лесопользователям, государством не было выделено ни копейки. И ни один гектар таких лесов устроен не был.
Акцент на незакреплённые участки лесного фонда, не переданные в пользование арендаторам, министр делает не случайно. Дело в том, что критикованный-перекритикованный лесной бизнес, идущий на всяческие ухищрения, чтобы, потратив минимум средств, заготовить максимум древесины раньше государства – собственника леса, понял острую необходимость затрат на лесоустройство. Понял, что, не зная, где чего сколько и какого качества растёт, он не сможет рационально управлять собственным бизнесом. А без эффективного управления не только до снижения объёма прибыли, даже до банкротства недалеко. Поэтому платит лесоустроителям. И платит немало. Профессиональное наземное (наиболее точное и качественное) лесоустройство стоит дорого.
– А где же работают наши прибайкальцы? – спрашиваю министра, подразумевая специалистов «Прибайкаллеспроекта».
– У арендаторов, – отвечает. – «Прибайкаллеспроект» в этом году очень много взял работ. Кроме них на территории области, у арендаторов, работает ещё и «Востсиблеспроект», это красноярцы. И лесоустроительные предприятия из Читы и Бурятии. Арендаторы очень активно начинают заниматься лесоустройством своих участков, понимая, что кроме них самих этого не сделает никто. А объективную оценку леса на арендованных участках им знать необходимо, чтобы принимать правильные решения. В нынешнем году суммарно всеми лесопользователями за свой счёт будет устроено полтора миллиона гектаров лесов.
Полтора миллионов гектаров – цифра огромная. Но это если рассматривать её саму по себе, отдельно. А если сравнить с общей площадью лесов Иркутской области, то окажется, что это всего лишь чуть больше двух процентов. А для того, чтобы войти в законный график и не допускать устаревания лесоустроительной документации более чем на 10 лет, надо ежегодно «устраивать» не менее шести с половиной миллионов гектаров.
С вступлением в силу Лесного кодекса 2006 года и передачей лесных полномочий на региональный уровень федеральный бюджет прекратил финансирование лесоустройства в надежде, что регионы станут делать это за свой счёт. Не получилось. Скоро федеральное финансирование этих работ было возобновлено, но с непременным условием – только в складчину с регионами. На условиях софинансирования. Иначе из Москвы – ни рубля. И вот тут наша область, может быть, по причине частой смены губернаторов и руководителей регионального лесного ведомства, показала себя в числе самых недальновидных субъектов федерации, равнодушных к судьбе своих лесов. Она отказалась выделять средства на приведение своих лесов в известность. Федерация ответила взаимностью. Цифра расчётной лесосеки, которая служит основой для развития лесопромышленного бизнеса и заманивает инвесторов ароматом «деревянных» рублей, хоть и осталась на бумаге официальной, заверенной печатями и подписями, в реальности превратилась в мыльный пузырь, которым можно любоваться и даже гордиться, но который совершенно невозможно использовать в делах практических.
– Самые большие проблемы, вызванные отсутствием актуальных материалов лесоустройства, у нас возникают на юге области, – разъясняет ситуацию Сергей Шеверда. – Это Иркутский, Черемховский, Заларинский районы. Здесь мы не можем найти лесов даже для удовлетворения собственных нужд граждан и для выполнения закона об исключительных случаях – для предоставления леса на корню крестьянско-фермерским хозяйствам. Расчётная лесосека по бумагам есть, а живого леса по факту найти не можем. Его и так уже здесь немного оставалось, да и тот в больших количествах незаконно вырублен.
Нынешний полевой сезон для проведения самых точных наземных лесоустроительных работ нашей областью уже безвозвратно потерян. До будущего, казалось бы, море времени – он начинается не раньше мая. Но и он (даже если область найдёт достаточно денег и изъявит самое горячее желание для софинансирования работ с федеральным бюджетом) уже почти потерян, поскольку лесоустроительные предприятия России завершают верстать планы сезона будущего, как правило, ещё где-то в середине июля года текущего. Понятно, что к настоящему времени все планы на будущее лето давно свёрстаны. Но некоторая надежда всё-таки пока ещё есть.
– Я уже встречался, разговаривал с Сергеем Штраховым, директором «Рослесинфорга», – рассказывает министр лесного комплекса области. – Спрашивал, сможем ли мы вписаться в программу 2017 года, если найдём средства для софинансирования работ. И он пообещал содействие. Того, что делают арендаторы, конечно, совершенно недостаточно. Лесоустройство, чтобы быть комплексным, должно проводиться не фрагментарно, по нескольку лесных кварталов, а территориями целых лесничеств. Тогда будет понятная картина. По Лесному кодексу участком, на котором планируются и реализуются лесохозяйственные мероприятия и производятся все расчёты, является лесничество.
Надежду на лучшее заметно усилила ссылка Сергея Васильевича на то, что в последнее время проблемой лесоустройства заметно озаботились и депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, и региональное правительство.
– Я думаю, если из бюджета Иркутской области на эти цели будут выделены средства, я ещё раз встречусь с директором «Рослесинфорга» и постараюсь убедить его включить нашу область в программу проведения лесоустроительных работ 2017 года на условиях софинансирования, – говорит Сергей Шеверда.
Я бы окончательно поверил в хороший исход, если бы в последнем предложении, произнесённом министром лесного комплекса, не прозвучало слово «если».
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