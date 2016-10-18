Итоги «пятой четверти»

Автор: Светлана Тимофеева

Итоги работы по организации летнего отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подвели в Иркутске на межведомственной антинаркотической комиссии при администрации города. Как сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников, на территории Иркутска нынешним летом работало 75 лагерей, из них 70 с дневным пребыванием. В общей сложности в них отдохнуло более девяти тысяч детей. Из бюджетов всех уровней на питание детей в лагерях дневного пребывания было затрачено около 14 миллионов рублей.

650 школьников отдохнули в двух детских оздоровительных лагерях департамента образования – «Байкал» и «Эколог». Помимо этого при поддержке управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Иркутска девять общественных организаций, отобранных на конкурсной основе, реализовали программы по организации летнего отдыха детей в возрасте от 14 до 18 лет. В рамках этих программ отдохнуло 752 подростка.

Для детей, оставшихся в городе на всё лето, работала 51 спортивная площадка. Во время летних каникул тут были организованы соревнования по футболу, баскетболу, пионерболу, дни здоровья, легкоатлетические кроссы и другие мероприятия.

С родителями детей, состоящих на профилактических учётах, была проведена индивидуальная работа. Всем была предоставлена информация о возможных формах занятости. В итоге общая занятость в летний период несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах, составила 84%. А всего летом 2016 года различными формами занятости и отдыха охвачено более тридцати тысяч детей и подростков города Иркутска.