+ добавить комментарий

В суд за мандатом

Дмитрий Надымов считает, что место в Заксобрании принадлежит ему, а не сыну губернатора

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

Дмитрий Надымов намерен в суде оспорить решение Иркутской областной избирательной комиссии о передаче вакантного мандата депутата Заксобрания сыну губернатора Иркутской области Сергея Левченко – Андрею Левченко. На прошлой неделе кресло депутата Заксобрания, освобождённое Михаилом Щаповым в связи с уходом в Госдуму, было передано облизбиркомом Ангарской региональной группе. Первым номером в ней стоял Дмитрий Надымов, однако, поскольку он покинул партию и вступил в другую, мандат был автоматически передан второму в списке – Андрею Левченко. После Надымов заявил, что облизбирком не спросил его лично, является ли он членом другой политической партии: «Мой ответ «нет» их бы сильно удивил». Ведь по закону, и это признал облизбирком, беспартийный кандидат сохраняет право на мандат.

Экс-коммунист Надымов утверждает, что мандат депутата ЗС у него увёл из-под носа сын губернатора Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Едва сын губернатора Сергея Левченко, шедшего вторым в Ангарской региональной группе № 6, получил мандат депутата Законодательного Собрания, как вокруг вакантного места в парламенте разгорелся скандал. Первый в списке Ангарской группы № 6 Дмитрий Надымов считает, что депутатом Заксобрания Левченко стал незаконно. Напомним, Дмитрия Надымова исключили из претендентов на мандат потому, что, по информации облизбиркома, он покинул КПРФ и стал членом другой партии, а значит, потерял и право на распределение мандатов. Между тем сам Надымов заявил, что областная избирательная комиссия не обратилась к нему лично и не захотела прояснить ситуацию. «Если бы в облизбиркоме потрудились меня спросить, являюсь ли я членом другой политической партии, мой ответ «нет» их бы сильно удивил», – сообщил он.

Напомним, Дмитрий Надымов был одним из самых активных членов КПРФ в Ангарске, неслучайно на выборах в Заксобрание он возглавил Ангарскую региональную группу № 6, являясь секретарём Ангарского городского отделения партии. Вторым в списке этой группы значился сын губернатора Андрей Левченко. Позже отношения коммунистов и Надымова испортились. Сначала он был смещён с должности секретаря, а в марте 2015 года пленум комитета Ангарского городского отделения КПРФ исключил Надымова из партии. Причиной послужили статьи в принадлежащем Надымову периодическом издании «Вся неделя», которые, по мнению коммунистов, повредили горкому партии и содержали ложные сведения.

У Надымова к этому времени был солидный стаж в партии – с 1994 года он числился в сторонниках, а с 2004-го был членом партии. Наблюдатели говорили о том, что Надымов предоставил площадку в своей газете политическим противникам коммунистов, а также стал лоббировать внутри партии их интересы по ряду важных для Ангарска вопросов, касающихся объединения города и района. Эти действия и послужили причиной недовольства им со стороны руководства партии. Между тем сам Дмитрий Надымов тогда заявил в СМИ, что основная причина всего произошедшего в том, что он позволил себе публичную критику другого видного ангарского деятеля КПРФ, Сергея Бренюка.

В облизбиркоме пояснили, что своё решение считают правомерным. По имеющейся в комиссии информации, с июня 2016 года Дмитрий Надымов является членом ЛДПР. По словам председателя обл­избиркома Эдуарда Девицкого, решение о вступлении Надымова в ЛДПР было принято на координационном совете партии, и в распоряжении облизбиркома соответствующие документы имеются. Кроме того, Дмитрий Надымов 18 сентября на выборах в Думу Ангарска баллотировался по одномандатному избирательному округу № 3 от ЛДПР. О том, что он является членом ЛДПР, Надымов уведомил комиссию в заявлении о согласии баллотироваться и в представленной справке. Вместе с тем глава избирательной комиссии подчеркнул, что если бы Надымов остался беспартийным, то мандат перешёл бы к нему.

Сам Дмитрий Надымов в телефонной беседе с «Конкурентом» сообщил, что пока не готов дать какую-то новую информацию по теме, но подтверждает ранее озвученную. В газете «Вся неделя» он заявил: «Для меня стало полной неожиданностью решение областной избирательной комиссии о передаче мандата депутата Законодательного Собрания Андрею Сергеевичу Левченко. Во-первых, никто официально меня не уведомлял ни об исключении из списка кандидатов, ни о месте и времени рассмотрения передачи мандата. Об этом я узнал случайно из открытых источников, Интернета и информационных агентств. Думаю, облизбирком должен был известить меня о своём решении надлежащим образом и получить исчерпывающую информацию о членстве в какой-либо другой партии или наличии иных ограничивающих получение мандата обстоятельств. По имеющейся у меня информации, этого сделано не было. Кроме того, сам факт передачи мандата сыну высокопоставленного чиновника через мою голову вызывает желание поставить этих людей на место. Всё это весьма похоже на келейное решение обл­избиркома и правительства области. Думаю, самое время суду дать правовую оценку ситуации».

Дмитрий Надымов напомнил, что по результатам выборов в Зак­собрание в 2013 году две ангарские группы – № 7 (первый в списке Сергей Бренюк) и № 6 (первый в списке Дмитрий Надымов) – набрали довольно высокий процент среди реггрупп. Бренюк при распределении мандатов стал депутатом Зак­собрания. Вторая ангарская группа, № 6, имела высокие шансы на получение мандата, если бы какой-то из действующих депутатов ушёл из парламента. Что и случилось с Михаилом Щаповым.

Однако, как считает Дмитрий Надымов, после выборов в Заксобрание его отношения с руководством партии начали развиваться странно. «Отношение руководства партии ко мне резко изменилось, – считает Надымов. – Последовали не­обоснованные, явно надуманные претензии, затем снятие с руководящих должностей и в довершение на внеочередном заседании – исключение из рядов партийной организации. Для многих этот поворот стал неожиданностью». По мнению Надымова, сегодня стали очевидны истинные мотивы снятия его с поста секретаря и исключения из партии. «Фрагменты интриги сложились. Клановость и подхалимство временно победили», – заявил Надымов. И подчеркнул, что намерен идти в суд, чтобы именно судьи решили, принадлежит ли он какой-либо другой партии и правомерно ли обл­избирком лишил его кресла депутата Заксобрания. Надымов сообщил «Конкуренту», что в ближайшее время он сделает новое заявление по данному конфликту.

Между тем наблюдатели указывают, что теоретически с мандатом Андрей Левченко может расстаться без участия соседа по партсписку. Согласно Закону «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», через какое-то время сын губернатора может лишиться только что полученного кресла. В отношении генерального директора ЗАО «Стальконструкция» Андрея Левченко в 2015 году было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

В этом году он получил ещё одну «уголовку» – по ч. 2 ст. 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). П. 7 ст. 4 Закона «О статусе…» гласит, что полномочия депутата прекращаются после вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося депутатом. То есть, если по этим уголовным делам Андрея Левченко будет вынесен обвинительный приговор, сыну губернатора придётся оставить Заксобрание. Вопрос решится в ближайшие месяцы. И тогда, вполне возможно, коммунистам вновь придётся выбирать из списка Ангарской региональной группы № 6.