+ добавить комментарий

Показательное энергосбережение

Проблемы энергосбережения обсуждались на круглом столе «Повышение энергоэффективности в Иркутской области»

Автор: Мария Никульшеева

Вопросом повышения эффективности энергосистемы Иркутской области озадачились в столице Приангарья региональные власти и эксперты. На прошлой неделе в Сибэкспоцентре проходила выставка «Энергоэффективность. ЖКХ», где собрались компании, деятельность которых так или иначе связана с энергетикой и энергетической эффективностью.

Валерий Стенников: «Программа энергосбережения в Приангарье устарела и требует обновления и актуализации» Автор фото: Николай БРИЛЬ

У нас есть над чем поработать

Проблемы энергосбережения обсуждались на круглом столе «Повышение энергоэффективности в Иркутской области». Участвовавшие в дискуссии представители власти разного уровня, учёные говорили о ре­ализации федерального закона «Об энергосбережении». С докладом о проблемах энергосбережения в регионе выступил заместитель директора по науке Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН Валерий Стенников. «В 2015 году в регионе наблюдалось минимальное производство электроэнергии, которое произошло из-за малой водности. Практически 5 миллиардов киловатт-часов пришлось закупать со стороны», – отметил учёный.

В промышленности потребление электроэнергии уменьшается, что связано с сокращением промышленного производства из-за сложной экономической ситуации в стране, зато увеличивается потребление в жилищно-коммунальном секторе по причине ввода нового жилья, обратил внимание Валерий Стенников.

Программа энергосбережения была разработана и принята в 2010 году и сегодня требует обновления и актуализации. В документе обозначены работы по реконструкции, а также переводу более 30 теплоисточников с жидкого топлива на биотопливо, вводу автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии, поиску бесхозяйных электрических сетей. Они по-прежнему актуальны, отметил Стенников.

По его словам, на территории региона реализуется ряд пилотных проектов, которые «не доведены до нужного технического уровня из-за отсутствия или некомпетентной эксплуатации». К ним относятся в том числе «умные» дома в Ангарске, солнечно-ветровая станция в Онгурёне. Реализация проектов нередко затягивается из-за организационных неувязок, недостаточного финансирования, отметил Валерий Стенников.

К проблемным проектам эксперт отнёс внедрение системы коммерчес­кого учёта электрической энергии. По его мнению, эти работы ведутся недостаточно активно. По словам Валерия Стенникова, необходимо наладить систему управления проектами, поскольку при экспертизе документов, очевидно, не хватает координации работ. Существуют проблемы с информированием и контролем за выполнением проектов. Учёный отметил дефицит квалифицированных кадров в этой сфере.

Стенников указал на то, что по-прежнему существует дефицит электрической мощности в размере минимум 20 МВт в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. При этом для масштабного освоения золотоносных месторождений района требуется не менее 115 МВт. В силу местных особенностей, а именно сезонности регулирования Мамаканской ГЭС и сетевых организаций, электроэнергия для промышленных нужд вырабатывается на дизельных электростанциях со стоимостью производства более 20 рублей за кВт-ч.

– Уже пятый раз Министерство энергетики РФ включает эти районы в перечень регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения, – констатировал учёный. – Тяжёлое положение с энергетикой в отдалённых северных районах – Катангском, Киренском. Мы должны использовать опыт Якутии, потому что газ они начали разрабатывать позднее нас, но уже его имеют. Электроэнергию мы не можем подать в Бодайбинский район с 1980-х годов, а они уже её подают в Пеледуе. У них планируется в ближайшее время более ста солнечных станций установить, а мы всё ещё не можем за этим угнаться.

В целом исполнение энергоэффективных мероприятий, по словам Валерия Стенникова, вообще никем не контролируется, нет специального органа. Раньше эти функции выполнял «Энергонадзор», «Ростехнадзор» и прокуратура не участвуют в этой надзорной процедуре.

Ещё одна проблема, которая мешает реализовывать энергоэффективные мероприятия, – это высокая стоимость кредитов для энергосервиса – 20% годовых. По мнению экс­перта, это неподъёмная ставка. «Ни одной компании не выгодно кредитоваться на таких условиях, потому что окупаемость от реализации энергоэффектитвных проектов получают через длительное время, и эта экономия вся уходит на погашение процент­ной ставки, – говорит он. – В регионе и в стране в целом практически отсутствуют стимулы к энергосбережению, что не позволяет активно этим заниматься».

Не всё так плохо

Заместитель министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Сергей Малинкин был менее категоричен в высказываниях. Он отметил, что Приангарье в сравнении с другими субъектами РФ выглядит «не так печально», как кажется после доклада Валерия Стенникова. «Иркутская область демонстрирует по отношению к 2014 году положительное снижение энергоёмкости на 21%, лучше нас только Владимирская область, Чечня, Ямало-Ненецкий округ. Есть регионы, которые демонстрируют, наоборот, ухудшение – Тверская область прирастила 38%, мы смотримся в общем тренде достаточно неплохо», – заметил замминистра.

Сергей Малинкин констатировал, что в рамках программы энергосбережения в текущем году выделено всего 21 млн рублей. Этих средств хватает только на мероприятия по оснащению домов приборами учёта, поиск бесхозяйных электросетей, информирование населения и разработку схем и программ развития электроэнергетики, топливно-энергетического баланса. «Формально программа замыкается в минимальную сумму, – отметил Сергей Малинкин. – Пока действовала федеральная программа энергосбережения, мы благополучно участвовали и в привлечении средств – до 300 миллионов рублей и больше. Но федеральные средства секвестрированы».

В настоящее время Иркутская область предоставляет субсидии льготникам по возмещению затрат на установку квартирных приборов учёта. Всего за 2014 год эти льготы получили 2,5 тыс. граждан, в 2015 году – 3,5 тыс. человек, до конца этого года планируется выдать 1,5 тыс. льгот.

В программе есть мероприятия, касающиеся поддержки развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе. Однако за последние три года никто ни разу не воспользовался этой субсидией из областного бюджета. «Это средства, которые мы планируем направить на компенсацию части затрат, на оплату процентов по кредитам, привлечённым в коммерческих банках для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях, – отметил Сергей Малинкин. – Тем не менее мы достаточно серьёзно уделяли внимание теме заключения энергоконтрактов».

В Иркутске было проведено совещание с администрацией города, в частности с департаментом образования, министерство безуспешно пыталось заключить энергосервисный контракт хотя бы с одной из 70 школ. Однако учреждения образования Иркутска без энергосервиса показали, как они самостоятельно сократили потребление горячей и холодной воды.

В отличниках и двоечниках

«По статистике, существенно сократили потребление электрической энергии с 2015 года Качугский, Аларский, Черемховский, Усть-Кутский, Жигаловский районы. Не только не снизили потребление, но и даже увеличили Иркутск, Слюдянский район, Зима, – отметил замминистра. – Критиковать их мы не спешим, потому что это объясняется ростом потребления киловатт-часов за счёт ввода новых детских садов и школ».

Как рассказал Сергей Малинкин, в границах практически каждого муниципального образования в общей сложности насчитывается 1,4 тыс. единиц бесхозяйных ЛЭП. Их общая протяжённость – 2,23 тыс. км. Муниципалитеты вынуждены самостоятельно содержать их. Чтобы зарегистрировать права собственности и оформить всю техническую документацию, необходимо 63 млн рублей. Для приведения этих объектов в надлежащее состояние потребуется 573 млн рублей.

«Казалось бы, можно поручить это всё одному «Облкоммунэнерго» или Иркутской сетевой компании, но они тоже имеют ограниченный источник финансирования», – отметил Сергей Малинкин. Он рассказал, что в регионе есть территории, которые самостоятельно в этом году начали работу по оформлению документов на бесхозяйные сети: Веселовское МО Чунского района, Тайтурское МО Усольского района, Казачинско-Ленский, Киренский районы и другие. Объекты, которые они оформили, будут отремонтированы в рамках программы, заявил чиновник.

Каждое бюджетное учреждение и администрация района должны подавать энергодекларацию. «Пока это не стало нормой. Сегодня по рейтингу Минэнерго Иркутская область на фоне других территорий не числится в преуспевающих по наполнению этой системы, – отметил Малинкин. – Более того, есть некоторые муниципальные образования, которые не представили данные в «ГИС – энергоэффективность». В декларации отсутствуют Бодайбинский, Жигаловский, Катангский, Качугский, Усольский, Киренский, Усть-Удинский, Аларский, Боханский, Баяндаевский, Осинский и Усть-Илимский районы. «Мы готовы вместе с центром энергоресурсосбережения оказывать методическую помощь», – заявил Малинкин.