+ добавить комментарий

«С вами говорит город»

В Иркутске разработана система ориентирующей информации

Автор: Ольга МУТОВИНА

Иркутск стал вторым городом в России, в котором разработана система ориентирующей информации. Пока специалисты не подобрали одного слова, которое ёмко выражало бы суть термина. Если объяснять просто, это такие универсальные инструменты, которые помогают любому человеку, горожанину или гостю Иркутска, не прибегая к электронным средствам или помощи прохожих, понять, где он находится сейчас и как добраться до точки, которая его интересует.

Перед разработчиками стоял комплекс задач. Во-первых, зная Иркутск, на привычные вещи нужно было посмотреть иначе – глазами иностранца, глазами человека с ограниченными возможностями, в том числе с нарушениями зрения. Поэтому авторы концепции брали в разработку проблемы, о которых заявляли потенциальные пользователи системы, они же тестировали промежуточные итоги работы.

Во-вторых, трудности были связаны с тем, что в России проблемами создания системы нахождения пути начали заниматься лишь в последнее десятилетие. Первой была Пермь. Для этого города разработали шрифт, концепцию, но проект так и не был реализован. Уже несколько лет система ориентирования внедряется в транспортных системах и на улицах Москвы. Хотя в мировой практике комплексный подход применяется более ста лет. В своём исследовании авторы опирались на наработки Сиднея, Нью-Йорка, Лондона, Остина. Получается, не было готового решения, которое специалисты, доработав, предложили бы внедрить в нашем городе. Система ориентирования была создана на основе анализа данных из разных городов, отечественных и зарубежных.

«Мы просили родственников, друзей сфотографировать и отправить фото, как система работает в их городах. Просмотрели свои альбомы», – рассказывает арт-директор проекта Фёдор Желудков. Итогом работы специалистов агентства развития территорий «Градостроительная школа» и «Лаборатории бизнес-решений» стал объёмный документ в несколько томов. Часть первая – исследование, в котором обозначены основные проблемы города и то, какие решения существуют в других городах.

Например, путешественники отмечают, что передвигаться по центру города им относительно просто, поскольку центральная часть города построена кварталами. Иностранцы хорошо отзываются о проекте «Зелёная линия» – она позволяет без посторонней помощи изучить достопримечательности в центре города. Но есть и сложности – карта показывает город, каким он был в прошлом. По ней сложно ориентироваться на местности: на карту нанесены здания, которых нет сейчас, и наоборот – на схеме строений нет, а на деле они существуют. Кроме того, гости Иркутска просили повесить больше табличек, особенно на пересечениях улиц. Иначе, если человек не понимает, где он находится, помочь ему не сможет даже самая точная карта.

«Здесь практическая транслитерация»

Специально для Иркутска специалисты разработали комплект пиктограмм. Вскоре новые знаки появятся на табличках Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Перевод, понимание названий – традиционная проблема, с которой сталкиваются иностранцы в нашей стране. Один из самых основательных разделов концепции посвящён принципам транслитерации названий улиц. Исследователи выяснили, что в нашей стране действует целых шесть ГОСТов относительно перевода названий, все они верны. Значит, нужно было создать какой-то единый способ перевода кириллических букв на латиницу.

«На первом этапе иностранцам из разных стран мы диктовали названия улиц, по написанию которых ГОСТы сходились. Получилось не везде гладко. Если по Марата и Литвинова варианты написания совпадали, то по улице Володарского было около десятка различных вариантов. Мы поняли, что на ГОСТы мы опереться не можем, – рассказывает о методологии Фёдор Желудков. – На втором этапе мы предлагали людям выбрать наиболее подходящие варианты из тех, что сами придумали, и ГОСТовских. По результатам исследований нам удалось транслитерировать чуть больше 90 названий центральных улиц города».

Кроме того, были выработаны общие правила перевода, которые решено использовать в Иркутске. Во главу угла авторы концепции поставили принцип: важнее не то, как пишется, а то, как слышится. «На табличках в переводах у нас не будет окончания «ого», на латинице будем писать «ова» – «Горькова». У нас нет задачи по табличкам на домах научить иностранцев русскому языку. Здесь практическая транслитерация». Разработчики также предложили избавиться от знака апострофа, который в русском языке обозначает мягкость, иностранцам он совершенно ни о чём не говорит. Ещё один принцип – как можно меньше букв должно использоваться для обозначения одного звука. Сложные звуки вроде «щ» не должны записываться четырьмя буквами. Авторы отмечают: по схожей методологии переводили названия для схемы метро в Москве.

Латинские буквы понятны большинству иностранцев – американцам и европейцам. Однако с китайцами ситуация сложнее. Ещё лет пять назад поехать за границу могли себе позволить только обеспеченные люди, как правило, владеющие языками. Низкий курс рубля открыл дорогу в нашу страну обычным трудягам из Поднебесной. А языки они не знают совсем – ни русский, ни английский. Для таких туристов информация на стендах будет размещена в том числе на китайском языке.

Важный итог работы – у города появился собственный шрифт. Этим начертанием будет набрана только ориентирующая информация и ничего больше. «Наличие отдельного шрифта не только упростит задачу проектировщикам, которые будут создавать новые типы объектов (указатели, расписание движения и так далее), но и ускорит распознавание этих объектов людьми. Они будут чётко понимать: «О, тут с нами говорит город, а тут – какая-то частная лавочка», – объясняет Фёдор Желудков.

Причём не всякий шрифт подходит для размещения на улицах. Требования для навигационных шрифтов серьёзные: хорошая читаемость в сложных условиях (большие расстояния, ореолы от свечения коробов, солнечные блики). В таком случае мелкие детали формы расплываются и не распознаются. Иркутский шрифт испытания прошёл успешно. Он будет распространяться бесплатно, любой желающий сможет скачать все варианты шрифта с сайта администрации города. Но использовать его можно будет только в порядке, описанном в лицензионном соглашении. За нарушение условий договора полагается штраф от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

«Зелёная линия» обновляется

Сложность использования карты «Зелёной линии» – на схеме изображены исторические здания, которых может не быть в жизни Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

С адекватным способом транслитерации определились, разработали шрифт, которым надписи будут нанесены на поверхность. Отдельный блок концепции посвящён правилам, по которым будут изготовлены информационные конструкции. Как рассказал начальник отдела туризма городской администрации Денис Банщиков, к новому туристическому сезону планируется модернизировать 70 существующих стендов и установить более 50 новых. Пилотный проект, в итоге которого в центре города появится первая партия новых конструкций – 15 штук, мэрия планирует запустить до конца нынешнего года. Дополнительные стенды с информацией на трёх языках – русском, английском и китайском – появятся на основных туристических магистралях города – Карла Маркса, Ленина, набережных.

На первую половину следующего года намечено обновление объектов «Зелёной линии» и пюпитров. Справочная информация на всех конструкциях будет размещена также на трёх языках. Разработчики концепции потрудились основательно. Они не только разработали оптимальные размеры информационных конструкций, но и продумали содержание данных. Авторы дали рекомендации относительно материалов, которые следует использовать для изготовления стендов, и точных координат, где они должны быть установлены.

«На стендах «Зелёной линии» используется только пластик. Если конструкцию разбили, надо менять её всю целиком. Мы предлагаем применять алюминиевый композит, – говорит Фёдор Желудков. – Этот материал так просто не разобьёшь. Если повреждение всё-таки появилось, часть конструкции можно легко заменить. Стенд в итоге получается чуть дороже. Но в обслуживании он выходит дешевле». К проектам конструкций разработчики приложили примерные сметы на изготовление стендов. Новые партии стендов появятся рядом с наиболее востребованными местами – памятниками, гостиницами, кафе, круглосуточными аптеками и банкоматами.

По словам Дениса Банщикова, общая стоимость, в которую оценивается установка стендов, – 2,5 миллиона рублей. Из этой суммы город рассчитывает вложить 10–15%, большую часть работ мэрия планирует выполнить, используя механизм частно-муниципального сотрудничества. «Принцип сотрудничества мы будем отрабатывать очень тщательно, – объясняет начальник отдела туризма. – Самое простое – выделить рекламное поле для компании на готовом стенде. Но это не лучший вариант. Так получается, что одну рекламу мы убираем, другую размещаем. Максимум, что мы можем позволить, – на информационных стендах, которые установит компания, нанести пиктограмму своего объекта. Мы будем исходить не из того, что нам нужны деньги, чтобы выполнить проект, и мы согласны на любые условия, а из того, что стенды должны быть удобны для горожан и туристов».

Предложения администрация уже разослала руководителям компаний, которые могут быть заинтересованы в сотрудничестве. Ключевые точки размещения новых конструкций – так называемые точки входа в город. Это трёхсторонние стенды у выходов из аэропорта, вокзалов. С помощью этих конструкций турист сможет узнать актуальную для себя информацию: где он находится сейчас, куда ему нужно добраться, определить путь до ближайшей остановки общественного транспорта.

В документе авторы лишь коснулись темы транспортной навигации. Система нахождения пути с помощью городских маршрутов – это отдельный проект. Конкурс на создание концепции администрация планирует объявить весной следующего года.

Впрочем, и базовые принципы, подготовленные в рамках концепции, авторы не считают единственно правильными и не требующими корректировки. «Документ не может быть результатом, это процесс. Жизнь покажет, как всё будет работать. Сейчас стенды красиво нарисованы у нас в альбоме. Когда они будут стоять на улице, на них будет светить конкретное солнце, идти снег, – рассуждает Фёдор Желудков. – Кроме того, нужно будет обновлять информацию, в актуальном виде поддерживать карту. Например, было кафе «Снежинка», и нет его больше. Об изменениях обязательно надо сообщить гостям нашего города. Город меняется, синхронно должен меняться его образ для туристов».