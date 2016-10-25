+ добавить комментарий

Культурный провал

Региональное правительство срывает сроки строительства культурно-просветительского центра в Анге

На месте будущего культурно-просветительского центра в селе Анга Качугского района красуется огромный котлован, не завершён даже нулевой цикл строительства. Между тем в сентябре будущего года здесь должны пройти основные мероприятия межрегионального проекта «Путь святителя Иннокентия». На торжества предполагалось пригласить президента страны и патриарха. Фактически же сегодня можно говорить о срыве региональным правительством сроков строительства объекта. Не на шутку озаботившись ситуацией, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области провели на минувшей неделе в Качуге выездную сессию, предварительно побывав на стройплощадке.

8 сентября 2017 года исполняется 220 лет со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского и Коломенского, апостола Америки и Аляски, просветителя, учёного. Он воплотил в своей жизни тот образец святости, который понятен и близок человеку из XXI века. Сегодня в разных регионах России построены храмы в его честь, его именем названы острова. О нём читают лекции в университетах Бостона и Калифорнии. В штате Аляска 1997-й на государственном уровне был объявлен Годом святителя, которого там называют Иннокентием Аляскинским. И только в Иркутской области до сих пор ничего не напоминало о святителе, кроме маленького дома-музея в небольшом селе Анга, где он и родился.

Начали за здравие

В 2013 году малая родина святителя решила взять реванш и возглавить движение по увековечению памяти великого земляка. Взяли с места в карьер. Составили проект «Путь святителя Иннокентия», который экс-губернатору Сергею Ерощенко удалось вывести на федеральный уровень, получив благословение патриарха Московского и всея Руси. В Минкульте РФ создали оргкомитет под председательством замминистра культуры. Об участии в проекте заявили 10 субъектов Российской Федерации, запланировали целый ряд международных мероприятий, в том числе в Оксфорде.

Кроме культурно-просветительских мероприятий сразу было заявлено строительство большого культурно-исторического комплекса в Анге. Непосредственно в день юбилея в 2017 году праздничные мероприятия должны пройти одновременно в десяти регионах, но центральное действо должно состояться на родине святителя, около его дома-музея. Министерство культуры РФ предложило региону пригласить на торжества президента России и патриарха. Для региона визит таких персон мог бы стать хорошим имиджевым прорывом, который только ленивый не сможет монетизировать. Даже губернатор Сергей Левченко признавал, что каждый раз, встречаясь с президентом, имел возможность решить очень важные проблемы.

Но пока ни президента, ни патриарха приглашать просто некуда. Наверное, поэтому, выступая на выездной сессии ЗС, ни министр культуры, ни министр строительства ни словом не обмолвились о возможности их визита. Скорее всего, сейчас чиновникам и подумать о такой вероятности страшно, ведь пока на месте будущего комплекса только огромный котлован. Строители не закончили даже нулевой цикл. В преддверии холодной зимы, которая не позволит продуктивно работать, так и хочется сказать, что реализация проекта на грани катастрофы. Но министр строительства Светлана Свиркина мягко называет эту ситуацию «двухнедельным отставанием от графика».

Газобетон вместо клееного бруса

Будущий историко-мемориальный комплекс можно разделить на пять функциональных зон. Первая из них – мемориальная. Она включает в себя фундамент разрушенного Ильинского храма, погост вокруг него и часовню. Её планируется построить на месте алтарной части храма. Вторая зона – новая Свято-Иннокентьевская церковь, главная площадь перед ней, дорожки вокруг храма.

Третья зона – музейно-историческая. В неё входит единственный объект, сохранившийся со времён жизни святителя, – дом-музей. Четвёртая зона – это дом священника и сам культурно-просветительский центр. В центре будут размещены трансформируемые выставочные помещения и 24 кельи для паломников. Наконец, пятая зона – инфраструктурная. В неё войдут стоянка для машин и сети. Даже пока ничего этого нет, ежегодно в Ангу приезжает около тысячи иностранных паломников.

Строительство ведётся за бюджетный и внебюджетный счёт. За первую часть отвечает министерство строительства Иркутской области, за вторую – Иркутская епархия. Сразу нужно оговориться, правительство Сергея Левченко не сумело привлечь федеральное софинансирование на реализацию проекта. Министр культуры отметила скромные достижения региона в этом направлении: отправлена заявка на привлечение 20 млн рублей на проведение культурных мероприятий будущего юбилейного года. Этим многое сказано.

Согласно первоначальному проекту, стоимость комплекса составляла 113 млн рублей. Но в целях экономии проект был скорректирован. Клееный брус, из которого планировали построить комплекс, заменили на автоклавный газобетон. Материал, для культурно-исторического комплекса совсем не подходящий, зато экономия составила 16 млн рублей. Теперь проект оценивается в 98 млн рублей.

Бюджетное финансирование разделено на два этапа, в этом году оно составляет 39 млн рублей. Пока готов только котлован под фундамент, не завершён даже нулевой цикл строительства. По итогам аукциона, проведённого в августе 2016 года, подрядчиком определена строительная компания «Сибирь». Сейчас на объекте находится около 20 строителей. «Предвосхищая ваши вопросы, сразу скажу – работы идут с опозданием, – отметила Светлана Свиркина. – Оно составляет более двух недель. Срок действия контракта с подрядчиком завершится в ноябре».

Второй объект, который ремонтируется за счёт бюджета области, – дорога от Качуга до Анги. Она давно уже находится в очень плохом состоянии, асфальтового покрытия почти не осталось. Депутаты могли своими глазами увидеть, как ведутся работы на участке со 2-го по 10-й километр, а также с 11-го по 18-й километр. Госконтракт на капитальный ремонт дороги заключён с Дорожной службой Иркутской области в августе, цена контракта – 350 млн рублей. Срок завершения – 30 июня 2017 года.

«Никакой определённости»

За счёт внебюджетных средств нужно достроить новый храм, построить дом священника, сделать вертикальную планировку участка, раскопать фундамент старой Ильинской церкви и погост вокруг него, отселить проживающих на территории будущего комплекса людей. В алтарной части старого храма предстоит поставить часовню и звонницу, сделать ограждение всей территории, проложить сети, выполнить благоустройство. А после завершения этих работ – высадить огромное количество растений и, как в сказке про бедную сиротку, поливать их каждый день, чтобы они успели немного подрасти к 8 сентября.

– С бюджетной частью всё более-менее понятно, – взял слово отец Алексей Середин, который курирует строительство внебюджетных объектов. – Тут хотя бы есть сроки и графики, которые можно контролировать. Но есть внебюджетная часть. Она составляет 75 миллионов рублей, и с этими средствами вообще никакой определённости.

По словам отца Алексея, пока из этой суммы собрано 12 млн рублей. Они поступили на специальный счёт епархии. Почти 6,5 млн рублей уже израсходовано на разные работы. Священник сразу пояснил, что все решения по расходованию средств принимаются на рабочей группе и контролируются областными чиновниками. Сейчас на специальном счёте епархии находится чуть более 5 млн рублей.

Найден подрядчик, им стала компания «Строй-Инженеринг». В ближайшие дни строители смогут приступить к раскопкам на территории Ильинского храма и погоста возле церкви. Все эти работы требуют большой деликатности, а в холодное время года ещё и дополнительной оплаты.

Но даже двойной тариф не позволит заниматься зимой природно-ландшафтными работами. Между тем на территории комплекса нужно высадить просто огромное количество растений. Планировалось сделать это ещё в нынешнем году, чтобы они успели прижиться до праздника. Однако пока до ландшафтного дизайна ещё очень и очень далеко. Даже если посадить растения весной, их придётся поливать специальными растворами, чтобы они успели прижиться и выглядели прилично. Но это, опять же, ведёт к удорожанию работ. Вот уж точно, время – это деньги.

«Никто не знал, что мы столкнёмся с ещё одной проблемой – расселением собственников, – говорит отец Алексей. – Епархия оказалась один на один с этими вопросами, в них больше никто нам помочь не может. Так получилось, что одна усадьба входит в границы будущего объекта. Она заселена, и собственник выдвигал множество разных условий. Все они выполнены, хозяину предоставлена квартира в Иркутске, но он всё равно не съезжает. Мы даже машину для переезда пригоняли – отказался. Хочется всю эту ситуацию разрешить мирно, с одной стороны. А с другой – времени совсем не остаётся. 18 ноября в Москве в Министерстве культуры состоится совещание, на котором мы должны отчитаться о своих достижениях. Министерство культуры РФ предложило пригласить сюда на дни празднования президента и патриарха, это была даже не наша инициатива. Поэтому у меня лично огромное переживание и волнение, как мы, земляки святителя Иннокентия, будем выглядеть».

Часть фундамента старой церкви оказалась включённой в участок земли, оформленный в частную собственность. Хотя владелец давно не живёт на участке, землю пришлось выкупать и предоставлять взамен участок в Хомутово. Собранных денег на всё не хватает, и часть работ ведётся просто под гарантийные письма священника. «Я уже гарантийных писем раздал столько, что не знаю, куда потом попаду, – говорит отец Алексей. – Иначе мы вообще не сможем сдвинуться с места. Главное, по максимуму прилагать человеческие усилия, а там уж как Бог даст».

Лишь в июне нынешнего года губернатор Сергей Левченко дал «почётные поручения» Союзу промышленников и предпринимателей поучаствовать в строительстве комплекса. Однако предприниматели и промышленники не спешат откликнуться на зов главы региона. Возможно, он не имеет достаточных связей и поддержки в этой среде. Отец Алексей предполагает, что такая ситуация сложилась из-за того, что любая компания заранее планирует свой бюджет и траты на благотворительность в том числе. Возможно, предприятия всё-таки услышат главу региона и найдут возможность заложить хотя бы небольшие целевые расходы на будущий «Иннокентьевский» год.

Дать краску, посадить цветы

В 2013 году малая родина святителя решила возглавить движение по увековечению памяти великого земляка Автор фото: Андрей Федоров

Для того чтобы понять, насколько запущена ситуация, нужно было в самом деле приехать в Ангу. Пока доедешь до Анги, вдоволь налюбуешься на печальные серые дома с пустыми глазницами окон, покосившиеся заборы, заросшие бурьяном палисадники. Впечатление усиливают мусор вдоль проезжей части и свалка, которую видно с дороги. Глава Качугского района Татьяна Кириллова в ответ на упрёки депутатов ответила, что все условия для праздника созданы. Главным благоприятным условием мэр считает сбалансированность бюджета Ангинского муниципального образования.

– Зачем вы нам рассказываете про сбалансированность бюджета? – не стал сдерживать эмоции председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка. – Вы скажите, что вы будете делать с брошенными домами и покосившимися заборами?

Татьяна Кириллова ответила, что «дома брошенные, но у них есть частный собственник» и «работа ведётся». И больше ни слова не проронила на эту тему. Светлана Свиркина рассказала, что свалку около села ликвидируют за счёт внебюджетных источников. «Там роют котлован, в который ссыпается весь мусор. Всё это утрамбовывается и засыпается», – рассказала министр строительства.

– Можно провести несколько экологических дней, выйти и собрать мусор вдоль дороги. Можно использовать опыт других регионов, дать краску людям, дать штакетник, убедить посадить цветы, – предложили депутаты.

– Мы сегодня видим красивую картинку на экране, – подвёл итог Сергей Брилка. – Через десять месяцев мы хотим, чтобы это было в натуре. Вы понимаете, это фантастическая задача. Мы сегодня очень далеко от праздника. На тех встречах и комитетах, которые проводило Министерство культуры Российской Федерации, мы выглядим хуже всех.

По итогам сессии депутаты подготовили проект постановления, в котором обратили внимание губернатора и правительства области, органов местного самоуправления на серьёзное отставание от сроков при строительстве центра и необходимость жёсткого контроля за данным процессом.

Недалеко от срыва

При сравнении красивого проекта с неприглядной реальностью становится очевидно: даже если отставание областного минстроя от графика составляет всего две недели, его отставание от жизни гораздо серьёзнее. По факту можно говорить о срыве региональным правительством сроков реализации проекта. Складывается ощущение, что чиновники никогда не слышали о суровых сибирских зимах и сорокаградусных морозах. Это значит, что в запасе у строителей не десять, а от силы четыре месяца активной работы. Вряд ли чиновники этого в самом деле не знают. Было время подготовиться и без спешки реализовать проект. Но в дело, очевидно, вмешалась политика.

Для того чтобы толкать настолько масштабный проект, нужна политическая воля руководителя региона. Экс-губернатор Сергей Ерощенко такой волей обладал и не считал за труд лично популяризировать проект и даже проводить открытые уроки в школе. Сергей Левченко, кажется, не горит этой идеей и не видит тех дивидендов, которые можно из неё извлечь. Вполне вероятно, что проекты, которые достались новому губернатору «по наследству», были просто отторгнуты в эмоциональном запале.

Остановить запущенный из Москвы механизм мы не можем и, однажды подставив шею под ярмо обязательств, вынуждены их тащить. Только теперь наша лошадь не везёт телегу, а убегает от неё, чтобы не быть раздавленной. Ведь 8 сентября неминуемо наступит. Но мы ждём его не с радостью, как могли бы, а с тревогой. Ведь правительство не смогло поработать за совесть, теперь будет работать за страх.