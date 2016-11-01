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Губерния: 01 ноября 2016

Общество

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Журналист с «Репутацией»

Журналист «Восточно-Сибирской правды» Ольга Мутовина  стала лауреатом Всероссийской премии «Репутация» в номинации «За лучшую журналистскую работу в области повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг».

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Победу в конкурсе нашей коллеге принёс материал «У валюты в плену» о проблемах валютных ипотечников

Эта премия – одна из самых престижных наград в области кредитования, финансирования и страхования. Поощрение вручают ежегодно лучшим финансистам страны за вклад в развитие российской финансовой системы. В нынешнем году впервые организаторы премии вместе с Общероссийским народным фронтом учредили номинацию для журналистов.

Заявки на конкурс представили 86 журналистов из разных регионов России. В финальный лонг-лист по результатам изучения всех работ было отобрано 20 авторов. Затем народное голосование на сайте премии определило двух претендентов на победу. Это страховой обозреватель портала Banki.ru Елена Петешова со статьёй «Битва за душу юриста: кто и как разоряет страховщиков?» и Ольга Мутовина. Победу в конкурсе нашей коллеге принёс материал «У валюты в плену» о проблемах валютных ипотечников. 

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