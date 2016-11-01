+ добавить комментарий

Парк советского периода

Археологи доказали наличие старых захоронений на Иерусалимской горе

В нынешнем году на территории Иерусалимской горы в Иркутске прошли археологические работы. Три раскопа, в том числе около детского городка «Чиполлино» и зоогалереи «Дриада», позволили обнаружить 43 могильных пятна. По мнению археологов, этот факт является несомненным доказательством того, что в бывшем ЦПКиО осталось большое количество захоронений и далеко не все из них были уничтожены в советское время.

Для того чтобы поставить памятник на охрану, нужно сначала доказать предмет охраны. Казалось бы, все знают, что Иерусалимская гора – это кладбище. Однако когда речь зашла о документальном подтверждении этого факта, оказалось, что письменных свидетельств недостаточно. Нужны вещественные источники, которых не было. «Именно для этого мы и проводили обследование территории, – говорит археолог Михаил Кустов. – Наша задача заключалась в том, чтобы доказать: здесь есть погребения. Это необходимо для получения определённого статуса и постановки объекта на охрану».

Работы проводило ООО «Альтамира+» по заказу региональной общественной организации «Иркутский исторический некрополь». Средства на реализацию проекта общественная организация получила благодаря городскому гранту, который был выигран специально для этих целей.

– До сих пор мы проводили раскопки в разных точках, которые исторически могли попадать в зону кладбища, но сегодня не относятся к его территории, – говорит Михаил Кустов. – Например, несколько лет назад погребения были обнаружены на Байкальской, 30, это территория Октябрьского суда. Но официальные раскопки на территории самого кладбища никогда не проводились.

Это не значит, что на территории нынешней Иерусалимской горы никто ничего не копал в период постсоветской истории. Последний проект реконструкции ЦПКиО возник в 2006 году. «В рамках реконструкции началось строительство фонтанов, установка фонарей, прокладка дорожек, – рассказывает Михаил Кустов. – Вот тогда, при строительстве чаш фонтанов здесь в большом количестве находили человеческие кости. Возмутилась общественность, и вызвали службу по охране памятников культуры. А до этого планировалось через весь парк тянуть водопроводные и канализационные сети. Проектировщики обращались к нам, я лично писал заключение о том, что строительство канализации и водопровода на территории парка невозможно».

Бетонные чаши фонтанов так и стоят пустыми до сих пор. Железные фонарные столбы без фонарей как печальные часовые шагают вдоль никуда не ведущих аллей. Кстати, аллеи тоже не доделали, они просто растворяются в гуще заросшего, одичавшего парка. Словом, сегодня это странное место. Живые и мёртвые всё никак не могут договориться, кому же оно принадлежит. Впрочем, похоже, что в этом споре мёртвые последнее время побеждают.

Пустым стоит городок «Чиполлино», медленно начинается его демонтаж. Летом непосредственно около детского городка, в западной части парка было проведено два раскопа. Третий раскоп был в восточной части кладбища, около зоогалереи.

– Мы специально расположили раскопы рядом с существующими здесь сегодня организациями, чтобы доказать, что они тоже стоят на кладбище, – говорит Михаил Кустов. – Насколько нам известно, собственники уверены: под их зданиями и сооружениями никаких захоронений нет, а на территории бывшего парка официально существует лишь две могилы. Мы доказали, что это нет так.

На 50 квадратных метрах археологи обнаружили 43 могильных пятна. Сколько захоронений скрывает эта земля – неизвестно, поскольку вскрытие не проводилось. Специалисты лишь заглублялись в почву примерно на 50 сантиметров, снимали верхний слой и на этом останавливались. Однако можно предполагать, что захоронений более 43, поскольку на иркутских кладбищах, как и на других, людей хоронили ярусами.

– Что такое «могильное пятно» и почему оно появляется? – интересуюсь у археолога.

– Если в земле выкопать яму для могилы, а потом снова засыпать её землёй, почва в этом месте будет нарушена и по цвету, и по структуре, – объясняет Михаил Кустов. – Снимешь верхний плодородный слой даже через сто лет, а то место, где была яма, всё ещё имеет другой цвет. Обычно это жёлтые прямоугольники на фоне более тёмного цвета. Это и есть могильное пятно, которое археологи распознают безошибочно, и оно является достаточным доказательством наличия захоронения в этом месте.

На Иерусалимском кладбище, как и на многих других, людей хоронили ярусами. Можно лишь предполагать, сколько именно ярусов скрывает эта земля. Например, в 2008 году, когда проводились раскопки на Байкальской, 30, были выявлены четырёхъярусные захоронения. Самый верхний ярус расположен на глубине 1,3 метра, а самый нижний – 2,3 метра.

Обычная могила стоит около 50 лет, пока живут близкие родственники покойного и ухаживают за погребением. Как только они уходят, могила начинает приходить в запустение. Через некоторое время холмик расплывается, крест падает, и могилу уже не видно. Из-за вечного дефицита места на кладбищах очень скоро здесь или рядом кто-нибудь решит похоронить своего родственника. Начнут копать, наткнутся на гроб, положат на него сверху свой гроб и закопают снова. Так и получится многоярусное захоронение.

– Раньше было точно так же, как и сейчас, – говорит Михаил Кустов. – Человеческая сущность не меняется. Конечно, купеческие фамилии здесь представлены очень широко, у них были и склепы, и семейные захоронения. Но это было общегородское кладбище, на котором похоронено много обыкновенного люда, у которого не было денег на каменные памятники.

Самая древняя часть кладбища – северо-западная. Рядом проходит улица Парковая, а за ней вырос Театральный квартал. На этой улице летом археологи также проводили работы, но уже в рамках другого заказа. Нужно было обследовать створ теплотрассы, пока энергетики меняли сети. На обследуемом участке трассы длиной около 200 метров было вскрыто 53 погребения.

– Сейчас такая же работа идёт по улице Коммунаров, – продолжает Михаил Кустов. – Там обнаружено пять могильных пятен. Но они находятся как бы сбоку, не попадая в створ тепломагистрали, поэтому мы их не вскрывали.

Можно поспорить с тем, что найденные погребения относятся к Иерусалимскому кладбищу. Скорее всего, эти люди были захоронены на погосте, который возник ещё вокруг Крестовоздвиженской церкви. Постепенно кладбище стало разрастаться и пошло вверх. После 1792 года были выделены земли под кладбище на Иерусалимской горе. Старая часть погоста вокруг Крестовоз­движенского храма в начале XIX века была заброшена, а во второй половине века её уже застроили. Захоронения на Парковой датируются концом XVIII века. Можно предполагать, что на кладбище стоит и весь Театральный квартал.

«Ничего не изменилось, – констатирует Михаил Кустов. – В принципе, мы должны благодарить советскую власть за то, что Иерусалимское кладбище сохранено хотя бы в виде парка. Может быть, денег не хватило, а может быть, и правда умный человек решение принимал. Вполне могли бы всю гору много­этажками застроить, место здесь хорошее, самый центр города, коммуникации рядом. По воспоминаниям очевидцев, даже в советское время этот парк особой популярностью у людей не пользовался. Излюбленным местом отдыха у молодёжи был остров Юность. Сюда ходили вынужденно, особенно если кто-то хотел найти приключений. Даже и сейчас здесь неспокойно, особенно по вечерам. Пока мы здесь работали, на всяких сомнительных личностей насмотрелись и полиция нас в качестве свидетелей привлекала. Пока день – тут закон и порядок. Как только наступают сумерки, устанавливаются другие порядки».

Все найденные памятники были расчищены, промыты, эпитафии на них по возможности расшифрованы Автор фото: из архива редакции

Весной нынешнего года на Иерусалимской горе был реализован ещё один проект тем же «Иркутским историческим некрополем», уже на средства областного гранта. В преддверии смены статуса ЦПКиО был подготовлен проект «Возрождение исторической памяти». По результатам конкурса проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» он был признан победителем. В рамках этого проекта была выполнена работа по поиску и выявлению сохранившихся надмогильных конструкций. Работу разделили на три года. Пока обследованы лишь западная и северо-западная части кладбища. В итоге было обнаружено 66 конструкций. Интересно, что 20 надмогильных плит и 11 подложек (оснований) под памятники сохранили своё первоначальное положение. Но большая часть плит была сдвинута, и теперь уже непонятно, где они находились раньше.

– Мы обследовали примерно третью часть всей территории, – говорит Михаил Кустов. – Нам она интересна тем, что в советское время именно эта часть была наименее освоена и фактически заброшена. Есть основания полагать, что именно здесь сохранилось больше всего надмогильных конструкций.

Все найденные памятники были расчищены, промыты, эпитафии на них по возможности расшифрованы. Эта площадь Иркутского мемориального Иерусалимского кладбища включает наиболее «древнюю» и наиболее «молодую» части бывшего Иерусалимского кладбища. Частично территория примыкает к огородам частного сектора, заросла кустарником и используется под складирование мусора. Здесь находится и здание Входо-Иерусалимской церкви.

Обследовать следующую зону планируется в 2017 году. В неё должны войти южная и юго-западная части кладбища, со стороны улиц Советской и Парковой. Это наиболее древняя часть кладбища, на сегодня она больше других «освоена». Именно здесь когда-то находились парашютная вышка, колесо обозрения, кафе. Здесь же долгое время базировался детский городок «Чиполлино». Исторический ландшафт этой части почти утрачен. По предварительным подсчётам, на территории второй зоны можно выявить до 15 надмогильных плит, сохранивших первоначальное положение, и 25 перемещённых плит.

По словам руководителя Иркутской региональной общественной организации «Иркутский исторический некрополь» Григория Серебряного, сегодня нет уверенности, что финансирование будет продолжено. В этом случае общественная организация намерена искать другой источник финансирования. По результатам исследований в ближайшее время будут подготовлены отчёты, которые передадут в службу по сохранению историко-культурного наследия.