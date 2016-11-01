+ добавить комментарий

Без рецепта

В Иркутске проходят рейды по проверке аптек

Автор: Берт Корк

В течение октября в Иркутске и области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Иркутской области провели серию профилактических рейдов, выявляя факты несоблюдения рецептурного отпуска лекарственных препаратов местными провизорами. Казалось бы, чего такого запретного можно купить в аптеке во времена жёсткой борьбы с наркоманией и распространением действительно серьёзных наркотиков? Чтобы ответить на этот вопрос, «Иркутский репортёр» сам принял участие в одном из рейдов.

За нарушение правил торговли грозит штраф от полутора до пятидесяти тысяч в зависимости от того, какое «лицо» его совершило – юридическое, физическое или должностное Автор фото: Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Иркутской области

Незавидная участь «закупного»

Незадолго до обеденного перерыва в четверг, 27 октября, в одну из многочисленных аптек в районе рынка «Ручей» на Синюшке – а там действительно аптеки буквально на каждом шагу – вошла девушка по имени Ирина. Девушка была не особо привлекательна, шмыгала носом, не смотрела в глаза, сутулилась и говорила характерным сдавленным голосом, по которому полиция и медицинские работники легко опознают лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами опийной группы. Тем не менее никаких подозрений у провизора Анны она не вызвала, и на просьбу продать ей пузырёк амитриптилина, седативного препарата-антидепрессанта, отпускаемого только по рецепту, работница аптеки, не утруждая себя формальностями, достала с полочки белую упаковку с красной полосой и пробила чек на пятьдесят пять рублей.

Так – с упаковкой в одной руке и чеком в другой – Ирина вышла из дверей павильона, где её встретили двое сотрудников наркополиции. Забрали чек, упаковку и все вместе вернулись в аптеку. Факт безрецептурного отпуска препарата был налицо. Оперативные сотрудники наркополиции предъявили удостоверения и достали протоколы. На этом рейд, начавшийся часом ранее, фактически завершился.

Отправляясь в рейд, «Иркутский репортёр» очень хотел сам побывать в шкуре «закупного». Но оперативники сразу остудили этот горячечный пыл решительным отказом. Впоследствии оказалось: на то есть вполне рациональные причины.

– Называть покупателя «закупным» неправильно – это всё-таки не контрольная закупка, – объяснил оперативник Сергей. – Это рейдовое мероприятие. По легенде, сотрудники останавливают человека по подозрению в нахождении в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре у него обнаруживают препарат, который отпускается только по рецепту.

Оказалось, что характерный вид Ирины в данном случае совершенно неслучаен. А «Иркутский репортёр», как это ни комично в данном случае звучит, «лицом не вышел» для этой ответственной роли.

Описанному в начале статьи эпизоду предшествовали две неудачные попытки. Рейды по проверке аптек не являются плановыми, им даже не присваивают собственные имена вроде операция «Молния» или план «Перехват». Проверки инициируются по заявлениям граждан или оперативной информации, что в какой-то конкретной аптеке города торгуют рецептурными препаратами свободно. В этом случае и организуется рейд, а в случае неудачи в названной аптеке оперативники в профилактических целях проверяют все близлежащие аптечные киоски. Так было и в этот раз.

В контрольную аптеку, на которую накануне поступила информация о свободной продаже рецептурного амитриптилина, сначала вошли «Иркутский репортёр» с журналисткой одной из местных телекомпаний. Изображая семейную пару, они стали увлечённо выяснять у женщины-провизора о свойствах антиникотиновых пластырей и их ущербности по сравнению со спреями аналогичного действия. Профессиональная привычка задавать вопросы и всё выяснять в подробностях сыграла злую шутку в ходе проведения рейда – вошедшая следом Ирина несколько минут растерянно топталась у прилавка, не в силах обратить на себя внимание провизора.

Когда же в буквальном смысле до неё дошла очередь, она, испуганно косясь на парочку, шёпотом попросила продать ей амитриптилин и получила решительный отказ. Неизвестно, что насторожило провизора, но, разбирая после неудачной попытки причины краха, оперативник Сергей сердито сказал:

– Не надо толпой заваливаться в аптеку. И не порите отсебятины. Поменьше активности…

В следующую аптеку, находящуюся в том же многоквартирном доме в цокольном этаже, Ирина пошла одна, но так же потерпела фиаско перед высокими моральными и профессиональными устоями фармацевтов. И только в третьей ей «улыбнулась удача»…

Лекарства во вред здоровью

Профилактическое рейдовое мероприятие по проверке аптек стало третьим со времени реорганизации Госнаркоконтроля и передачи его в ведение структуры МВД весной этого года. По этой причине статистика и результаты предыдущих рейдов сейчас недоступны. Но, как пояснила замначальника отдела организации взаимодействия с органами государственной власти полковник полиции Татьяна Матюшенко, безрецептурный отпуск препаратов в аптеках давно был актуальной проблемой в сфере деятельности ФСКН, и список препаратов, приобретаемых наркозависимыми, обширен и хорошо известен. Самыми популярными сегодня являются глазные капли тропикамид и «Лирика», препарат для онкобольных, использующийся для облегчения абстинентного синдрома. Также в этом списке кодеиносодержащие и сильнодействующие обезболивающие.

– Сотрудники ФСКН, например, держали на особом контроле аптеку «Вита-Люкс», трижды оштрафованную за безрецептурный отпуск тропикамида. И каждый раз сотрудники полиции изымали из-под прилавка до полусотни пузырьков, не отмеченных в документах. Аптеке «Здравушка» штраф выписывали два раза. В очередной раз пойманная за руку фармацевт оправдывалась тем, что брала препарат для своего ребёнка, а продала, потому что в нём не возникло надобности, – прокомментировала Татьяна Матюшенко. – При этом характерно, что в одних случаях эти препараты просто продают без рецептов по просьбам покупателей. Но выявляются и злоупотребления при торговле, когда фармацевты-спекулянты реализуют их по цене, превышающей установленную в два-три раза. Сейчас на контроле только в Иркутске находятся аптеки по улицам Фурье, Профсоюзной, Боткина, Лермонтова и Калинина. С начала осени рейдовые мероприятия проводились в Тайшете, Урике и Иркутске. Всего было проверено десять аптек, выявлены нарушения в трёх.

Населённые пункты, где прошли последние проверки, выбраны не случайно. Летом этого года в органы правопорядка поступило спецсообщение из Ивано-Матрёнинской больницы – две несовершеннолетние девушки попытались убить себя с помощью одного из рецептурных препаратов. Девушки поступили в больницу в разное время: одна 6 июля, вторая – 5 октября. При проверке выяснилось, что они жили на одной улице и купили препарат в одной и той же аптеке. Случаи оказались не связаны друг с другом. Одна из них, 16-летняя школьница, предприняла попытку суицида из-за депрессии, вызванной переездом в Урик из Иркутска, не хотела жить в деревне. Причины попытки суицида второй неизвестны, выяснилось лишь, что она готовилась к этому «ответственному шагу», выискивая способы самоубийства в Интернете.

В Тайшете проверку аптечной сети вызвал случай, когда сразу две девушки 24 октября отравились сильнодействующим обезболивающим препаратом. Они поступили в больницу в течение суток, но со значительным разрывом во времени. Однако известно, что это была не попытка суицида, а передозировка – девушки, неохотно раскрывают детали оперативники, под руководством более старшего «товарища» решили «упороться» и не учли, что для их юной, непривычной к таким экспериментам физиологии нужна доза гораздо меньшая, чем этому «старшему товарищу».

Скучная судьба понятого

Выходя из дома, девушка Галина собиралась посетить парикмахерскую. Мастер уже ждал её по записи, но судьба распорядилась по-другому. На бульваре Рябикова к ней подошёл представительный мужчина, представился сотрудником полиции и попросил быть понятой. Отказать ему она не смогла.

Так вместе с «Иркутским репортёром» Галина оказалась понятой по случаю административного правонарушения статьи 14.2 по факту безрецептурного отпуска рецептурного препарата амитриптилин. Быть понятым – занятие неутомительное, но ужасно скучное. Торчишь столбом, глазеешь на происходящее и время от времени расписываешься в протоколах. В аптеке, где Ирина купила препарат с нарушением правил отпуска, в сумме скопилось пять человек – на одну основательную очередь. Аптеку временно закрыли, и через короткое время перед входом скопились возмущённые бабушки, которые иногда стучали морщинистыми кулачками в стеклянную дверь и бурно выражали негодование.

– Вы не беспокойтесь, – успокаивающе говорил оперативник Сергей провизору Анне. – Это незначительное правонарушение. Приравнивается к нарушению скоростного режима, превышению скорости…

– Беда с этими препаратами, – доверчиво делилась в ответ тяготами работы Анна. – Тропикамида, слава богу, у нас нет, но нарики постоянно бегают, спрашивают. Также они интересовались фенозепамом. До этого приехали, изъяли сначала прегабалиновые препараты (противоэпилептические и противотревожные), потом изъяли «Лирику»…

– Вы первый раз попали в понятые? – интересовался «Иркутский репортёр» у Галины.

– Нет, я уже была понятой по делу об убийстве, – отвечает вторая понятая, но, заметив диктофон, продолжать увлекательную тему отказывается.

Тем временем второй оперативник пишет протокол. Минут через сорок всё подходит к логичному завершению.

– 27 октября, в 13.49 начат осмотр с участием… – он перечисляет установочные данные всех присутствующих. – Предметом осмотра является аптечный пункт… – он дотошно описывает обстановку. – На момент осмотра в аптечном пункте находится покупательница, которая приобрела препарат «Амитриптилин-Никомед» в картонной упаковке бело-красного цвета, флакон из стекла, с полипропиленовой крышкой. Таблетки в количестве пятидесяти штук.

По протоколу изъятия препарат сначала возвращается провизору, он выдаёт обратно покупателю деньги, уплаченные за него, после чего злосчастные таблетки снова изымаются и опечатываются.

– Замечания к протоколу имеются? – строго спрашивает оперативник. Понятые послушно отрицательно болтают головами по сторонам. Двери аптеки открываются, понятых выпускают на волю, а внутрь тревожной стайкой снегирей впархивают бабушки. Провизору Анне вечером придётся при­ехать на допрос в управление по контролю за оборотом наркотиков, где будет решаться её судьба. А точнее говоря – сумма штрафа. По статье КоАП 14.2 для физлица он составляет полторы тысячи рублей, для лица должностного – четыре тысячи, а для юрлица – до пятидесяти тысяч. За продажу без рецепта пузырька таблеток стоимостью пятьдесят пять рублей.