+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 01 ноября 2016

Общество

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«Золотая» команда

Хоккеистки ДЮСШ «Рекорд» в третий раз выиграли Кубок мира

Автор: Ника Песчинская

Лидер шведского женского хоккея с мячом команда «Каребю», видимо, не рассматривал иркутскую ДЮСШ «Рекорд» в качестве опасного соперника. Может, из-за недонастроя произошло то, что произошло: сначала чемпионки Швеции проиграли иркутянкам в группе, от чего сами оказались в шоке. А потом ДЮСШ «Рекорд», уверенно дойдя до финала, переиграла «Хаммарбю» и выиграла Кубок мира – в третий раз в истории. До этого ДЮСШ «Рекорд» выигрывала Кубок мира в 2009 и 2012 годах.

Перед поездкой и главный тренер ДЮСШ «Рекорд» Александр Межуев, и другие специалисты не сомневались, что самый сложный матч предстоит с чемпионками Швеции – командой «Каребю». В последние годы именно эта команда, молодая и мастеровитая, становилась в финалах на пути к заветному трофею у иркутской ДЮСШ «Рекорд». А в этот раз игры Кубка мира по хоккею с мячом среди женских команд проходили у них на родине: не просто в Швеции, а на домашней арене «Каребю». Ну, а наши лидеры, как ни крути, с каждым годом становятся всё старше. Оксане Проньшиной сейчас 33 года, Татьяне Гуринчик – 32, Ольге Родионовой и Екатерине Тищенко – 31 год, Наталии Алфёровой – 29…

К тому же изменилась схема. 28 и 29 октября по два матча в день, а 30 октября – полуфиналы и финал. Это непривычно: раньше полуфиналы обычно участники играли поздно вечером, после чего им давали немного отдохнуть перед финалом. Иркутянкам, конечно, был бы на руку более длительный отдых, ведь у нас команда более возрастная. 

– Здесь каждая игра решающая, – говорит Межуев. – Расслабиться или как следует восстановиться после матчей просто не успеваешь. Это особенности Кубка мира. И в таких условиях, конечно же, преимущество будут иметь шведки. Наша команда постарше – это раз, а второе – шведки более «накатанные», им в этом плане проще. 

Для начала иркутская ДЮСШ «Рекорд» обыграла «Миннеаполис» из Миннесоты – со счётом 7:0. А затем… это чудо какое-то – со счётом 6:0 иркутянки разнесли в пух и прах своих давних обидчиц из «Каребю». Сказать, что шведки этого не ожидали – значит ничего не сказать.

– Да они были просто в шоке! – рассказал нам после матча Александр Межуев. – И от счёта, и оттого, что мы играли у них на родном льду и сумели такой результат показать. Они, видимо, посчитали, что уже досрочно стали чемпионками…

В итоге титулованный «Каребю» даже не попал в полуфинал. А иркутянки на пути к главному матчу сыграли с «Хаммарбю» – трудная игра, победа 1:0. Затем с «Несшё», тут уже выиграли уверенно – 7:2.

И вот – 30 октября, полуфинал, ДЮСШ «Рекорд» предстоит сыграть с шведским клубом «Скутшёр».

– Достаточно хорошая команда, у них восемь человек в этом году перешло из «Сандвикена», – говорит Александр Межуев, – но немножко не сыгранная.

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Александр Межуев: «Шведки зря посчитали, что уже досрочно стали чемпионками»
Автор фото: Ника Песчинская

И здесь иркутянки выиграли – 3:1. Всего несколько часов до финала. И как же себя чувствуют наши ветераны? Позволит ли им усталость сыграть с той же самоотдачей и уверенностью? Но схема, которая тревожила россиян, обернулась против самих шведок.

– Мы-то ладно, – говорит Межуев, – мы играли две игры в тот день, а вот «Хаммарбю» – вообще три…

Но, конечно, не только усталостью соперника объясняется итог турнира. Главное – это, конечно же, то, что нашим девушкам очень нужна была эта победа! Ну сколько можно проигрывать в финалах?..

В решающем матче нам достался в соперники «Хаммарбю» из Стокгольма. Первый тайм – Татьяна Гуринчик открывает счёт очень быстро, уже на 2-й минуте. Шведки отвечают на 25-й минуте – 1:1, и с таким счётом первый тайм заканчивается. Счёт мог быть и иным, но на 24-й минуте «Хаммарбю» не реализовал пенальти.

А вот во втором тайме наши красавицы разошлись – дважды отметилась Ольга Родионова: на 40-й минуте она забила с пенальти и ещё раз отличилась на 50-й минуте. Ну, и напоследок Ксения Щапова огорчила шведок – вот, держите на память! Со счётом 4:1 ДЮСШ «Рекорд» выигрывает финал и возвращает себе трофей – спустя четыре года.

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