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Губерния: 08 ноября 2016

Общество

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Дневник недели

9 ноября, среда

В экспозиционном отделе Иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию» в 15 часов откроется выставка «Диалог сердец», посвящённая 50-летию побратимских связей Иркутской области с префектурой Исикава (Япония). На выставке будут представлены документы, фотографии, сувениры, отражающие историю отношений между регионами, а также экспонаты, характеризующие культуру Японии: национальная одежда, воинское снаряжение и оружие XIX века, фарфор и многое другое. В рамках выставки пройдут тематические интерактивные занятия, лекции и мастер-классы: «Киогами», «Искусство японской каллиграфии», «Амигуруми», «Таинство восточного чаепития». Выставка будет работать до 31 января 2017 года.

10 ноября, четверг

В Иркутской области начнётся месячник качества и безопасности мяса и продукции животного происхождения. В период проведения месячника для жителей региона будет работать «горячая линия».  По телефону 8 (3952) 24-08-74 специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с 9 до 13 и с 14 до 18 часов (кроме субботы и воскресенья) будут принимать звонки от населения по фактам продажи некачественного мяса и продукции животного происхождения.

В деревне Грановщина Иркутского района в конном центре Фонда Тихомировых в 10.30 откроется VIII межрегиональная конференция «Актуальные вопросы развития услуг лечебной верховой езды и адаптивного конного спорта в Сибири и в восточной части России». Конференция организована Ассоциацией иппотерапевтических организаций Сибири и Иркутским общественным благотворительным фондом Тихомировых. В конференции примут участие специалисты и руководители некоммерческих организаций из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края и Республики Бурятия. В программе конференции – доклады, мастер-классы и дискуссионные площадки, которые позволят обсудить самые актуальные вопросы развития социальных услуг иппотерапии и определить задачи сообщества на ближайшее время.

14 ноября, понедельник

В зале заседаний правительства Иркутской области в 15 часов состоится круглый стол «Диалог с прокурором» с участием председателя комиссии по поддержке молодёжных инициатив Общественной палаты РФ Саганджи Тарбаевым в качестве модератора. Основные спикеры мероприятия – прокурор Иркутской области Игорь Мельников и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Основная цель мероприятия – установление конструктивного диалога руководителя прокуратуры субъекта с активной молодёжью региона по вопросам общественного контроля, молодёжной политики, здорового образа жизни.

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9 ноября, средаВ экспозиционном отделе Иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию» в 15 часов откроется выставка «Диалог сердец», посвящённая 50-летию побратимских связей Иркутской области с префектурой Исикава (Япония). На выставке будут представлены документы, фотографии, сувениры...

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