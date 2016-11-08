+ добавить комментарий

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Конкурент: 08 ноября 2016

Общество

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Лёд тронулся

Суд установил, что иркутский Ледовый дворец готов к эксплуатации

Автор: Мария ПАНАРИНА

В иркутском Ледовом дворце в скором времени начнутся занятия спортивных секций. Несмотря на попытку минимущества Приангарья провести дополнительную строительную экспертизу и продлить разбирательство ещё на полтора месяца, 7 ноября Арбитражный суд Иркутской области постановил, что объект готов к эксплуатации.

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Судья пришёл к выводу, что проведение дополнительных экспертиз не требуется. 7 ноября суд признал, что объект готов к вводу в эксплуатацию
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

В течение года и одного месяца Иркутский областной арбитражный суд рассматривал иск регионального минимущества к администрации Иркутска и концессионеру – физкультурно-спортивной организации ООО «ФСО Алекс» – о признании права собственности на Ледовый дворец. По факту, процесс сводился к тому, чтобы определить, готов ли объект к запуску. Пока здание простаивало, концессионер нёс  затраты на многочисленные судебные экспертизы и оплату коммунальных услуг.

Основной была комплексная строительно-техническая экспертиза, которую проводил Межрегиональный открытый центр права и судебной экспертизы ИрНИТУ. Специалисты провели комплексное обследование здания: проверили строительные конструкции, элементы инженерно-технических сетей на соответствие требованиям безопасности. Результаты показали, что необходимый уровень безопасности соблюдён.

Несмотря на то что результаты проверки были известны ещё в июне 2016 года, в октябре министерство имущественных отношений Иркутской области дважды подавало ходатайство о назначении повторной строительной экспертизы. Представитель министерства в суде объясняла это тем, что во время предыдущей экспертизы элементы и узлы сопряжения были проверены лишь частично. Несмотря на настойчивость минимущества, судья Олег Гурьянов отказал истцу. Министерство не смогло в срок предоставить средства на проведение экспертизы, хотя суд давал на это время.

Представитель ответчика пояснила, что концессионер не готов ждать полтора месяца – время, необходимое для проведения проверки. И, если процесс затянется, концессионное соглашение может быть расторгнуто. Дело в том, что содержание здания с наступлением отопительного сезона подорожало в два раза. В одном из интервью нашей газете заместитель директора ООО «ФСО «Алекс» Александр Быков упоминал, что ежемесячно на выплату зарплат управляющему, прорабу, главному энергетику и охране, а также на оплату отопления и электричества уходит около миллиона рублей.

В минувший четверг на заседании выступил заведующий кафедрой строительных конструкций ИрНИТУ, эксперт Иван Казимиров, который пояснил, что по нормам проведения экспертизы объект не нуждается в стопроцентной проверке узлов, и предыдущее строительное обследование можно считать исчерпывающим.

– Мы вели исследования в соответствии с ГОСТом. Считаю, что оценка технического состояния в нашей работе была сделана обоснованно. Сто процентов вскрытий элементов и узлов сопряжения делать не требовалось, так как это предписано правилами обследования несущих и строительных конструкций зданий и сооружений. На тех элементах, которые были вскрыты, не нашлось расхождений с проектной документацией, – прокомментировал Иван Казимиров.

На заседании выступил и эксперт ООО «ПОЖАУДИТ» Валерий Саруль. Он проводил итоговую судебную экспертизу в здании и должен был выяснить, соответствует ли объект нормам пожарной безопасности.

– В момент проверки недочётов, указанных в протоколе, не было. Мы прошлись по всем мостикам, побывали в центре зала, там не видно было нарушений. Ответчик устранил все замечания. Средства пожаротушения в исправном состоянии, – отметил Валерий Саруль.

Судья пришёл к выводу, что проведение дополнительных экспертиз не требуется. 7 ноября суд признал, что объект готов к вводу в эксплуатацию. 

Александр Быков рассказал, что уже через 3-4 дня во дворце откроются секции, и туда придут заниматься дети. Напомним, что по планам концессионера там будут заниматься ребята из секций фигурного катания и хоккея. Плюс дворец станет тренировочной базой для молодёжной хоккейной команды.

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