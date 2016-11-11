«Уже совсем другой Байкал»

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Встреча, прошедшая 2 ноября на базе Байкальского биосферного заповедника в Танхое, по замыслу организаторов, призвана объединить силы общественников и учёных Бурятии и Иркутской области в борьбе за сохранение Байкала. Прежде представители соседних регионов практически не контактировали по этому вопросу, хотя обеспокоенность сложившейся в последние годы экологической ситуацией раздаётся с обоих берегов. Круглый стол, организованный при поддержке компании En+ Group, не просто стал местом первой встречи сторон, но впервые в полном объёме предоставил статистические и научные данные об обстановке на побережье и в акватории самого глубокого озера планеты.

Спирогира, собранная активистами Северобайкальска этим летом, попала обратно в озеро Автор фото: Фото предоставлено Олегом Тимошкиным

Впервые об ухудшении экологической ситуации на Байкале большая часть общественности узнала в 2014 году – именно тогда в прибрежной озёрной зоне был зафиксирован неконтролируемый рост биомассы водорослей. Причиной того, что байкальские берега «позеленели», по словам специалистов, стало повышение в воде допустимой доли биогенных химических веществ, в первую очередь фосфора и азота.

Без исцеления

Первыми, кто заговорил о проблеме загрязнения Байкала, стали иркутские учёные Лимнологического института. По их подсчётам, «поворотной точкой» в наших знаниях по экологии прибрежной зоны в масштабах всего озера действительно стал 2014 год – тогда в трёх районах побережья были найдены места круглогодичной вегетации спирогиры, прежде нетипичной для Байкала водоросли. «Мы нашли научное подтверждение тому, что с экологией прибрежной зоны явно происходят негативные изменения. Однако первые тревожные звонки появились ещё около шести лет назад, – говорит доктор биологических наук, заведующий лабораторией биологии и водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН Олег Тимошкин. – Мне и сейчас вас порадовать нечем: с тех пор ситуация не улучшилась, а по некоторым направлениям даже стала хуже». По словам профессора, за последние четыре года в рамках постоянных экспедиций учёные Лимнологического института зафиксировали не только массовое развитие чужеродной спирогиры, но и в целом рост биомассы водорослей, среди которых есть опасные для жизни млекопитающих сине-зелёные. Кроме этого опасения вызывает массовая гибель брюхоногих моллюсков вдоль берегов, а также отмирание эндемичных губок.

– Это самое страшное, – считает Олег Тимошкин. – Вы только представьте: ветвистые губки, покрывающие квадратный метр дна, в сутки способны фильтровать до 17–19 кубов воды.

В этом году появились сообщения, что байкальская губка якобы смогла восстановиться. Однако исследования иркутских учёных показывают обратное. В рамках экспедиции, проведённой минувшей осенью, было проанализировано 85 особей губки. Только 11% из них оказались здоровыми, остальные 95% – больные или погибшие. «Когда больные губки начинают умирать, то выделяют иогены (соединения фосфора и азота) и сами становятся источником эвтрофикации воды. На них появляются сине-зелёные водоросли, которые выделяют опасные вещества или токсины».

В октябре нынешнего года в районе Больших Котов было зафиксировано массовое развитие донных сине-зелёных бактерий, которые в приурезовой зоне (где туристы и местные жители в основном и черпают воду для пищевых целей) вытесняют обычные для уреза Байкала зелёные водоросли улотрикс. «Ещё в прошлом году под руководством заведующего лабораторией микробиологии Лимнологического института СО РАН, кандидата биологических наук Ольги Белых было проанализировано 12 проб байкальских водорослей и воды, собранных с мая по сентябрь, – рассказывает Тимошкин. – Там найдены нейропаралитические токсины. Потенциально они очень опасны – попадая в организм человека и других млекопитающих, эти вещества могут вызвать паралич и привести к смерти. Это важное открытие Белых с соавторами было недавно опубликовано в одном из ведущих международных научных журналов Toxicon. При этом в прошлом году развитие донных сине-зелёных фиксировалось местами, а в этом я видел их в большем или меньшем количестве практически по всему Байкалу в толще прибрежной воды. Пока мы точно не знаем, чем это грозит – неизвестно, как эти токсины утилизируются и разрушаются в водной среде. Но понятно, что требуются срочные исследования, мы столкнулись с явлениями, потенциально опасными для здоровья человека».

Уровень растёт

Неутешительные данные учёных Лимнологического института также подтверждают специалисты «Востсибрегионхоза», а также Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно докладам сотрудников, состояние байкальской воды ухудшается, в частности, речь идёт об увеличении общей доли органических биогенных веществ в пробах, взятых из продольного глубоководного разреза озера.

– Когда в 2014 году появились сообщения о размножении спирогиры в Северном Байкале, мы решили изменить методику своей работы и начали сравнивать полученные данные с прошлогодними показателями, – рассказывает начальник ООНХ, Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Ирина Вейнберг. – И вот в 2014 году пробы, взятые в глубоководных разрезах, где вода не смешивается, показали, что среднее содержание фосфора общего и органического в южной части озера увеличилось в 1,5 раза, а в центральной части – в 2,5 раза. Также в разы увеличилось содержание азота.

В 2015-м, спустя год после небывалого распространения зелёной биомассы на Байкале, данные мониторинга показали снижение этих показателей – содержание фосфора упало до значений предыдущих лет. «В качестве возможной гипотезы мы считаем, что доля загрязняющих веществ в Байкале увеличивалась на протяжении нескольких лет, – отмечает Вейнберг. – Рос уровень органических биогенных веществ. А в 2014 году показатели достигли пика, и в экосистеме включились защитные механизмы – та же спирогира появилась для переработки скопленной в воде органики».

При этом специалисты, которые занимаются исследованием химического состава байкальской воды, признают, что пока не в состоянии дать оценку уровню загрязнённости озера. «На Байкале ни одна принятая норма не работает. Чтобы общепринятые предельно допустимые показатели были превышены, должна быть катастрофа. Все существующие методики показывают, что вода Байкала чистая или условно чистая», – говорят эксперты.

В результате интерпретировать результаты анализов байкальской воды или собранной биомассы на загрязнение химическими веществами можно по-разному. С этой проблемой сталкиваются не только местные учёные, но и исследователи из Москвы, а также других стран. Так, нынешним летом международную исследовательскую экспедицию на Байкале провели участники проекта «Берега России» при поддержке биофака МГУ. Они не только обследовали озеро на наличие скоплений водорослей, но и брали пробы воды на определение химического состава, а также впервые провели анализ на содержание микропластика. «Результаты экспертиз представил главный контрольно-испытательный центр питьевой воды в Москве. По его оценке, в наших пробах содержание фосфатов и нитратов оказалось ниже порога обнаружения методики центра. Но это говорит только о том, что концентрация фосфора в Байкале меньше, чем в московской воде, – поясняет информационный координатор проекта «Берега России» Олеся Ильина. – Что касается микропластика, который называют бичом Мирового океана, то для Байкала эта проблема также актуальна: в разных долях его обнаружили практически во всех взятых в озере пробах».

Найти выход

Отсутствие подходящей методики мониторинга состояния прибрежной зоны Байкала, признают участники круглого стола, приводит к противоречивым результатам. Однако сам факт общего роста загрязнения акватории собранные данные подтверждают. Главной причиной ухудшения экологической ситуации называют деятельность человека. «Конечно, можно обвинять и изменение температуры, и энергетиков, и низкий уровень воды, но спирогира очень чётко указывает на виновников – она растёт в пределах населённых пунктов и туристических зон, где нет очистных сооружений или они не справляются с нагрузкой, – говорит Олег Тимошкин. – Эта водоросль также индикатор фекального загрязнения». Ситуация дошла до того, что территорию Северного Байкала между устьем реки Тыя и губой Сеногда, а также участок дна в районе залива Лиственничный учёные-лимнологи призывают считать зоной экологического бедствия. Так, анализ воды, взятой в районе стоков очистных сооружений Северобайкальска участниками проекта «Берега России», показал превышение фосфатов в 372 раза, нитратов – в 870 от принятых средних показателей по Байкалу. В Листвянке учёные фиксируют значительные изменения в донных сообществах, мощные трансформации флоры и фауны – «там под водой уже нет Байкала».

Общественники, обеспокоенные экологической обстановкой и превращением прибрежной зоны в «зелёный компот», предлагают свои решения. «Мы видим три направления, – говорит руководитель проекта «Байкальская экспедиция 2016» Марина Рихванова. – Это отказ от фосфатосодержащих моющих средств, утилизация биомассы водорослей, которые выбрасывает на берег, и помощь бизнесу, который готов устанавливать на своих объектах вблизи Байкала современные локальные очистные сооружения».

Некоторые активисты уже отказались от фосфатосодержащих порошков, а также согласны собирать водорослевую биомассу. «У нас есть сразу несколько проектов, которые удалось организовать при поддержке компании En+ Group, – отмечает Рихванова. – В частности, мы уже провели испытания по использованию спирогиры в качестве огородной мульчи, в производстве биогумуса, а также созданию из водорослевой биомассы, собранной на Байкале, дизайнерской крафтовой бумаги».

Впрочем, зачастую борьба за чистые берега оказывается проигранной. Несколько месяцев назад группа добровольцев в Северобайкальске собственными силами убрала выкинутые на берег водоросли на территории около 500 кв. м. «Они проделали огромную работу, – рассказывает Олег Тимошкин, – поскольку не убранные с берега водоросли во время приливов снова попадают в воду, провоцируя вторичное загрязнение». Однако у городского муниципалитета не нашлось денег, чтобы увезти собранные отходы с берега. В итоге биомасса вернулась в Байкал.

Отсутствие единой политики в вопросах защиты Байкала общественники и учёные считают главной проблемой. Именно поэтому одним из важнейших решений круглого стола, проведённого в Танхое, стало создание межрегиональной рабочей группы представителей Бурятии и Приангарья. В рамках этого органа представители двух регионов должны будут заниматься решением экологических проблем Байкала не только на межрегиональном, но и на федеральном уровне. «Сотрудничество – ключевое слово нашей встречи, без этого мы ни ответов не найдём, ни решений, – говорит руководитель молодёжного благотворительного фонда «Возрождение земли сибирской», ведущая круглого стола Елена Творогова. – В первую очередь наша задача – сохранить Байкал, но сделать это, не объединив усилия, вряд ли получится. Я призываю общественность, власти и бизнес вместе бросить силы на решение нынешней непростой ситуации».

Единичные удачные примеры сохранения и защиты Байкала уже есть. Так, например, побережье базы «Ровесник», которая находится во владении Восточно-Сибирского государственного технологического университета, в этом году удалось очистить от береговых выбросов водорослей, свидетельствует Тимошкин. Для этого руководство учреждения отказалось от стирки белья на базе, расположенной на очень живописном берегу Баргузинского залива, организовав транспортировку грязного белья в Улан-Удэ, а также пару раз провело очистку берега от биомассы.

Ещё одним удачным опытом называют деятельность Байкальского государственного биосферного заповедника. Усилиями его директора Василия Сутулы и при поддержке партнёров, среди которых компания En+ Group, там удалось внедрить локальные системы очистки стоков, организовать раздельный сбор мусора, а также разместить герметичные туалеты, которые исключают попадание отходов в Байкал.

– Это пример того, как каждая организация может поспособствовать сохранению Байкала, – отмечает руководитель проектов устойчивого развития компании En+ Group Мария Грачёва. – Свой вклад может внести каждый. Общими усилиями – власти, общественных организаций, крупного бизнеса, экологов – можно добиться результатов. Именно поэтому наша компания поддержала проведение встречи и также намерена в дальнейшем поддерживать любые инициативы в этом направлении.