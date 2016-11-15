+ добавить комментарий

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Губерния: 15 ноября 2016

Общество

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«Сложный, но реалистичный»

Проект бюджета рассмотрен на заседании регионального правительства

Автор: Елена Ратникова

Проект областного бюджета на 2017 год и плановый период до 2019 года рекомендован губернатору Сергею Левченко для внесения в Законодательное Собрание Иркутской области. Решение об этом было принято на заседании регионального правительства. Министр финансов региона Наталья Бояринова назвала проект главного финансового документа «сложным, но реалистичным».

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«Губерния», 13.09.2016 г.

Говоря о принципах формирования регионального бюджета, министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова рассказала, что разработчикам пришлось учитывать ряд ограничений. Так, со следующего года федеральный центр планирует начать частичную централизацию доходов субъектов РФ. В последующем аккумулируемые ресурсы будут перераспределяться в фонд поддержки наименее обеспеченных регионов, к каковым Иркутская область не относится. По прогнозам, это ограничение обойдётся бюджету Прибайкалья в 2,1 млрд рублей.

Ещё одно ограничение связано с тем, что впервые разработчикам главного финансового закона области не известны объёмы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые ежегодно предоставляются из федеральной казны. Эти суммы будут известны не раньше конца ноября, когда Государственная Дума ФС РФ рассмотрит бюджет страны во втором чтении.

Кроме этого правительство Иркутской области  вышло с законодательной инициативой о передаче в бюджеты муниципальных образований региона пяти процентов акцизов на нефтепродукты. В случае принятия решения эта мера увеличит доходы территорий в части формирования дорожных фондов, позволив освободить некоторый объём собственных средств для финансирования первоочередных социально значимых расходов.

– В таких условиях основной задачей региональной бюджетной политики становится необходимость обеспечения сбалансированности и устойчивости областного бюджета и концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях, реализуемых на территории нашего региона, в первую очередь на реализации «майских» указов президента России, – подчеркнула Наталия Бояринова.

Проект бюджета сохранил программный принцип и на 99,5% сформирован исходя из такого подхода. В первую очередь бюджетные средства планируется направлять на выполнение социальных обязательств перед населением области: выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, оказание мер социальной поддержки, индексацию ежемесячных денежных выплат отдельным категориям пожилых людей и расходов на приобретение путёвок для отдыха и оздоровления детей. 

Правительство области берёт на себя и новые обязательства. В проекте бюджета предусмотрены средства на ежегодные денежные выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе, а также на компенсацию расходов таких семей на съёмное жильё. Продлено действие закона о выплате регионального материнского капитала при рождении третьего и последующих детей. Всего на отрасли социальной сферы в законопроекте заложен 71% от общего объёма расходов. 

Несмотря на ограниченность средств, на бюджетные инвестиции предусматривается почти восемь миллиардов рублей. В первую очередь эти ресурсы предполагается направлять на развитие инфраструктуры здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры, жилищного строительства, коммунального и дорожного комплекса. На исполнение  указа президента России по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, действие которого заканчивается в будущем году,  выделяется 2,1 млрд рублей. Также приоритет отдаётся объектам, готовым к вводу в эксплуатацию в следующем году, и переходящим стройкам с высокой степенью готовности. Учтено предложение депутатов Законодательного Собрания о выделении средств на капитальный ремонт учреждений всех отраслей социальной сферы, находящихся в областной и муниципальной собственности. За три года на эти цели отводится около 2,4 млрд рублей.

Финансовая помощь муниципальным образованиям будет оказываться через дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов, субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности и реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальными финансами. 

Основные параметры областного бюджета в проекте закона выглядят следующим образом: в 2017 году – доходы 101 млрд рублей, расходы 110 млрд. В 2018 году – доходы 102,5 млрд рублей, расходы 108,3  млрд. В 2019 году эти объёмы обозначены соответственно как 103,3 млрд и 109,1 млрд рублей. 

– Бюджет непростой, – отметила Наталья Бояринова. – Отражает сложную экономическую ситуацию в регионе. Но он адекватен тем ресурсам, которыми сегодня располагает регион. Он реалистичен и позволяет выполнять принятые на себя расходные обязательства.

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