+ добавить комментарий

«У людей сейчас нет понимания, насколько это хороший проект»

Горожане обсудили концепцию «Иркутских кварталов» на общественных слушаниях

Автор: Ольга МУТОВИНА

Создать уникальное по своей атмосфере место, в котором традиционная сибирская архитектура гармонично сочетается с современными планировочными решениями. Это одна из задач, которые ставят себе авторы проекта «Иркутские кварталы». Чтобы добиться эффекта уникальности, каждый владелец участков, входящих кварталы, получает «паспорт места». Это историческое исследование, в которое специалисты вносят все известные сведения о территории – кто был владельцем, что на этом месте было, чем оно примечательно. Опираясь на эту информацию, разрабатывают проект, способный подчеркнуть самобытность места – архитектурой, материалами, цветом. По такой технологии идёт работа с каждым инвестором.

«Уникальность места» проектировщики предлагают создавать, сохранив историю дома и при этом сделав его удобным и притягательным для гостей Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Ещё одно преимущество инициативы – проект с объёмом вложений в 20 миллиардов рублей решено выполнять без привлечения бюджетных денег. Он задумывается как самодостаточный бизнес-проект. Вкладывая деньги в обустройство территории, инвесторы планируют получать прибыль от объектов, которые они запускают. Соответственно, отдачу получит и бюджет. К слову, уже в нынешнем году экономический эффект от проекта составил 20 миллионов рублей за счёт оформления жилья и коммерческой недвижимости, которые до этого не значились на учёте и за которые люди не платили налоги.

Проектировщики рассчитывают, что в перспективе объекты «кварталов» дадут городу не менее 1,5 тысячи рабочих мест. Много ещё функций должен взять на себя этот проект. Например, заставить туристов подольше задержаться в нашем городе, не рассматривать Иркутск только как перевалочный пункт по дороге к Байкалу. В конце концов, «Иркутские кварталы» – это то, что появится вместо рынка «Шанхай» с его разветвлёнными закоулками и складами.

Признанные специалисты уже высказали своё мнение об иркутском проекте. Например, вице-президент Российской академии архитектуры и строительных наук Илья Лежава высоко оценил градостроительную политику Иркутска и отметил важность реализации проекта «Иркутские кварталы».

«Этот проект интересен тем, что власти сумели найти механизм сохранения исторического наследия, деревянного зодчества без привлечения бюджетных средств. Это в наше время дорогого стоит. Причём люди, которые работают с городской средой в Иркутске, делают это на высоком уровне. Если проект «Иркутские кварталы» будет завершён в том виде, как планируется, это будет уникальный проект не только для страны, но и для мира», – подчеркнул заслуженный архитектор России.

На прошлой неделе на общественных слушаниях проект был представлен жителям Иркутска. «Иркутские кварталы» расположатся на территории в границах улиц Седова, Тимирязева, Карла Либкнехта, Партизанской, Советской, Парковой, Коммунаров. В ядро входит зона в 54 гектара. Если включить улицы Урицкого и Чехова, общая площадь территории составит 73 гектара. Как сообщил главный архитектор Иркутска Сергей Александров, проект согласован с комитетом по градостроительной политике администрации. Главные планировочные решения основаны на концепции развития торговых и рекреационных зон в центральной части города.

Стержнем проекта станет пешеходный маршрут, связывающий 130-й квартал и центральные торговые улицы и набережные города. За счёт реализации концепции Иркутск получит большое пешеходное кольцо и обустроенные общественные пространства.

Для управления проектом год назад была создана некоммерческая организация «Иркутские кварталы». Для владельцев участков она работает по принципу «одного окна». Специалисты организации сопровождают инвесторов на всех стадиях, начиная от выбора проекта и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию.

Один из важных этапов – расчистка территории от самовольных построек, сараев и железных контейнеров, наследия бывшего «Шанхая». Сегодня эта работа выполнена. По словам директора АНО «Иркутские кварталы» Сергея Маяренкова, снесено 22,4 тысячи квадратных метров построек.

Сейчас в работе находятся 40 проектов. На 30 тысячах квадратных метров идёт либо проектирование, либо строительство. Из крупных объектов готовы проекты реконструкции Иерусалимской лестницы, а также двух скверов: на пересечении улиц Тимирязева и Подгорной и около Крестовоздвиженской церкви, определены их инвесторы. Всего на территории «кварталов» насчитывается 413 объектов.

С техническими деталями проекта участников слушателей познакомила руководитель градостроительной мастерской «Линия» Вера Хотулева. Эта организация подготовила проект планировки территории. Проектировщики отталкивались от идеи создать современный благоустроенный пешеходный маршрут, насыщенный магазинами и зонами отдыха, пространствами, связанными между собой.

Чтобы сделать территорию бе­зопасной и комфортной для пешеходов, авторы считают необходимым ограничить скорость движения на улицах, включённых в «кварталы», а также перенаправить транзитный транспорт.

На нескольких участках предполагается запретить проезд личных машин. Движение будет перекрыто на отрезках Тимирязева от Байкальской до Литвинова и от Чехова до Партизанской. Улицы Байкальская и Партизанская на промежутке от Софьи Перовской до Тимирязева будут открыты преимущественно для общественного транспорта и пешеходов. Упорядочить транспорт­ные потоки поможет также система стоянок, которые расположатся внутри улиц. Большая перехватывающая парковка запланирована рядом с ТРК «Карамель».

На 50 тысячах квадратных метров на территории «Иркутских кварталов» разместятся магазины, кафе и ресторанов будет построено почти на две тысячи гостей одновременно, на 26 тысячах квадратов расположатся офисы. Многоуровневых парковок планируется построить на 3,4 тысячи мест. Будут построены также два детских сада и начальная школа. Кроме того, здесь будут возведены 93 тысячи квадратных метров жилья.

Участники общественных слушаний с одобрением восприняли информацию, прозвучавшую на слушаниях. Были вопросы о том, закреплён ли участок под школу, которая расположится в границах «кварталов». По словам Сергея Маяренкова, школу планируют строить на одном из участков, собственность на которые не разграничена. По нормативам на этой территории должна появиться школа. Кроме того, жители города хотели знать, как скоро изменится движение транспорта по центральным улицам. На это Сергей Александров напомнил участникам слушаний, что им был представлен проект планировки территории. Этот документ отвечает на вопрос «каким образом», но не может предполагать, в какие сроки будет выполнен проект.

Восторженный отзыв прозвучал от руководителя Велотранспортного союза Иркутска Григория Скарченко. И не зря. На территории Иркутских кварталов планируется создание велосипедной инфраструктуры: велосипедных полос и велодорожек практически на всех улицах. «Проект замечательный. Такое в России мало где делают. Если проект реализуется, это будет гигантский прорыв. Сейчас у людей нет понимания, насколько это хороший проект, который будет заметен в истории», – не стал скрывать эмоций парень, который передвигается по городу на двух колёсах.

А пока у горожан есть возможность лично поучаствовать в этом хорошем проекте. Замечания и предложения жители Иркутска могут направлять в письменном виде по адресу: ул. Ленина, 14б, каб. 400. Время приёма отзывов – до 1 декабря нынешнего года.