+ добавить комментарий

Что нам стоит всё построить

Как появление современного многоэтажного комплекса изменит историческую панораму Цесовской набережной, обсуждают в Иркутске

Автор: Дмитрий Сергеев

Итоги открытого архитектурного конкурса «Квартал 21 века» подвели в столице Приангарья 10 ноября. Свои предложения по обустройству площадки закрытой ТЭЦ-2 представили 67 команд архитекторов из России и из-за рубежа. Члены экспертного жюри выделили сразу несколько работ, но победителями признаны лишь три. При этом ни одна из них не может стать полноценной основой проекта будущего современного квартала в самом сердце Иркутска, признают специалисты. Впрочем, главный спор связан не с проектными разработками, а с тем, нужно ли строить высотные здания из стекла и бетона в особо охраняемых исторических зонах, уничтожая памятники, которые долгое время были неотъемлемой частью сложившейся городской панорамы.

Проект «Квартал 21 века» заставил призадуматься профессиональное сообщество Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Необходимость реновации территории набережной в районе пром­площадки закрытой иркутской ТЭЦ-2 обсуждают уже не первый год. В прошлом году разговоры о будущем принадлежащего ПАО «Иркутскэнерго» участка получили новое продолжение – стало известно, что именно там планируется строительство зала классической музыки, за создание которого в Иркутске долгое время агитировал пианист Денис Мацуев.

Высокие стремления

Теперь территория в районе Цесовской набережной в качестве размещения концертной площ­адки на 1220 концертных мест – вопрос решённый. Предложения по проектированию объекта стали одним из центральных пунктов технического задания проведённого архитектурного конкурса. Также, согласно требованиям, выданным участникам на разработку проекта будущего квартала, на участке бывшей промплощадки нужно разместить объекты жилого и коммерческого назначения общей площадью 90 тыс. кв. м и рекомендуемой высотностью 12 этажей.

Максимальная высота объектов на указанной территории без обоснований не может превышать 45 метров, говорят технические условия, выданные заказчиками – ПАО «Иркутскэнерго» и группой компаний «Бэл Девелопмент». Однако даже этот «предельный» показатель слишком велик для данной территории, фигурирующей в градостроительных документах – включая обновлённый лишь несколько месяцев назад генплан – с пометкой «зона пониженной этажности», где высота объектов не может превышать 20 метров. Впрочем, в городской администрации уже выразили готовность снова заняться переделкой основного нормативного документа Иркутска. «Будет инициирована работа по решению об отклонении от проекта зоны охраны и внесению туда изменений, – говорит главный архитектор Иркутска Сергей Александров. – Второе, чем мы займёмся, – изменения в градостроительной документации: генплане, правилах землепользования и застройки». На внесение новых изменений в мэрии дают срок около полугода – столько, по подсчётам чиновников, потребуется для переделки генерального плана, остальные документы будут исправлены «более-менее» оперативно.

Хотя с одной стороны в администрации Иркутска обещают не принимать никаких решений без согласия общественности, скорость, с которой там согласились пойти навстречу инвесторам «многоэтажного» проекта, вызвала обеспокоенность тех, кто выступает против появления высотных объектов в сложившейся панораме центра, где главные высотные акценты играют церковные купола. «Кроме этого возникает вопрос, зачем вообще тратить время и деньги на проекты градостроительных документов, если на практике оказывается, что изменить существующие правила ничего не стоит», – говорят противники изменений, настаивая на том, что обсуждаемые из-за «Квартала 21 века» поправки могут создать негативный прецедент.

У инициаторов проекта застройки территории, однако, своё мнение о ситуации. В рамках вебинара, датированного сентябрём нынешнего года, директор компании «Иркутск Девелопмент» (заказчик завершившегося на прошлой неделе архитектурного конкурса) Дмитрий Барышев сообщил, что высота будущего квартала – «вещь творческая» и во многом зависит от решения городских властей и экономической целесообразности. «Когда обсуждали высотность и прочее, главный архитектор, глядя на видовые точки, не нашёл ответа на вопрос, что мы закроем, когда высотность будет выше, – отметил он. – Мы на самом деле ничего не закрываем».

Кроме того, отсутствие изменений по части этажности ставит крест на появлении в районе Цесовской набережной концертного зала, который, по данным главного городского архитектора, по параметрам строительства не «укладывается» в существующий 20-метровый норматив. Найдётся ли в Иркутске столько любителей классической музыки, чтобы «заполнить» объект на 1200 мест – вопрос открытый. Представители заказчика объясняют выбранный масштаб так: «Причина проста: цель в том, чтобы музыкальные коллективы мирового уровня, которые летят из Азии в Европу и наоборот, делали остановку в Иркутске. Но они выступают только на больших площадках, 1200 – это минимальное количество мест для них».

Кроме музыкального зала интерес муниципалитета к спорному проекту обусловлен тем, что появление квартала решит вопрос ­обустройства на внебюджетные средства набережной Ангары. Сейчас для того, чтобы замкнуть её участки, не хватает 400 метров, которые как раз и приходятся на территорию ТЭЦ-2.

Снести башню

С тем, что застройка территории ТЭЦ-2, а также чаеразвесочной фабрики должна быть проведена с максимальной деликатностью по отношению к сложившийся исторической среде, соглашаются и члены экспертного жюри архитектурного конкурса. «Любой проект, связанный с этой территорией, – операция на сердце, – приводит сравнение член жюри заслуженный архитектор России Марк Меерович. – Собственник мог схватить скальпель и начать пластать, выбрав удобный для себя проект, который бы вызвал возмущение».

Впрочем, сейчас можно констатировать, что желание «искать диалог» у инвесторов проекта «Квартал 21 века» касается лишь части спорных моментов. Некоторые вопросы решаются единолично. Например, уже практически решена судьба самого здания ТЭЦ-2. Оно, скорее всего, исчезнет при реновации территории, несмотря на статус памятника регионального значения.

«Если говорить о памятнике, то у него нет ни территории памятника, ни предмета охраны, ни границы охранных зон», – заявил президент Союза архитекторов России, академик Российской академии архитектуры и строительных наук Андрей Боков.

– Формально тут спорить не с чем, – уверяют эксперты, к которым «ВСП» обратилась за разъяснением статуса ТЭЦ-2. – Всё дело в том, что станция была действующим режимным закрытым объектом, поэтому у неё не сформированы границы охранной зоны, также она могла перестраиваться в процессе эксплуатации по техническим требованиям – это объясняет отсутствие предмета охраны. Только это не влияет на статус памятника.

Вывести здание из-под госохраны можно постановлением правительства за подписью премьер-министра. Всё возможное для этого инвестор со своей стороны сделал. «На сайте проекта выложено второе заключение (акта государственной историко-культурной экспертизы. – Авт.) от 2012 года об исключении объекта из реестра памятников. Вся его ценность в том, что в 1910 году там работал Постышев. Но, согласно архивам, он работал на соседней фабрике, – сказал в рамках сентябрьского вебинара Дмитрий Барышев. – Мы провели официальную процедуру по выводу из реестра, и сейчас Минкульт готовит проект постановления правительства на эту тему, поэтому со всем этим хозяйством мы безжалостно расстанемся».

Хотя окончательное решение вопроса остаётся за федерацией, в областной службе по охране объектов культурного наследия настаивают на неприкосновенности объекта, который пока ещё входит в список памятников регионального значения. Более того, довольно жёсткую позицию в ведомстве отстаивают и в отношении возможных изменений зоны охраны территории. «Мы не видим обоснований для изменения существующих параметров, – говорит собеседник издания в ведомстве. – Будучи одним из органов, которые уполномочены одобрить поправки в градостроительные документы при внесении туда обновлений, мы можем отказать в согласовании». Труба ТЭЦ-2, по мнению службы, также должна остаться нетронутой, как и само здание теплоэлектростанции.

Другой немаловажный вопрос тоже связан с прежней функцией участка, который сейчас хотят отдать под застройку. На этой территории сходятся практически все городские сети, там же работают перекачивающая станция и трансформаторная подстанция. Решить эти вопросы планируется радикально. Уже сейчас ПАО «Иркутскэнерго» готовится к строительству новой подстанции на 63 МВт. Расположить её предполагается так, чтобы вынести все сети на границу будущего «Квартала 21 века».