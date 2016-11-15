+ добавить комментарий

Мало старины

Только треть аутентичных элементов может использоваться при реставрации самого старого деревянного дома Иркутска

Автор: Ольга Тюрнева

В понедельник стало известно, что при реставрации дома Шубиных на улице Лапина может быть использовано максимум 30% материалов старинной усадьбы. Реконструкция объекта началась около полутора месяцев назад. На радость ценителям деревянного зодчества самая старая деревянная постройка города не рухнула и не сгнила, а дождалась восстановления. Но на прошлой неделе у неравнодушных к судьбе здания вновь нашёлся повод для переживаний: появились сообщения, что разобранный дом Шубиных вывозят со своего участка, где под навесом ещё остались последние бревна. Позже выяснилось: бесследно исчезнуть памятнику регионального значения не дадут. Правда, остатки, складированные на участке, – всё, что осталось от постройки XVIII века после реставрационного разбора.

Брёвна под навесом – всё, что осталось от дома Шубиных Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Дом Шубиных – особый случай для иркутской реставрации: это один из последних сохранившихся горбатых домов, самое старое деревянное здание города. Именно это, по словам реставраторов, объясняет особое деликатное отношение к постройке, которая последние годы находилась в плачевном состоянии, рискуя завалиться на головы прохожих на улице Лапина. «Это знаковый объект, – говорит главный конструктор проекта реконструкции дома Шубиных ­СИБНИПИ «Наследие» Игорь Пинайкин. – В ином случае вопрос с реставрацией решался бы в пользу восстановления полностью в новых материалах – на объекте нет ни одного целого сохранившегося бревна. Те оставшиеся элементы, которые мы будем использовать, сами пройдут через реставрацию – протезирование, коронкование, когда на часть бревна устанавливается накладка».

Как показал завершившийся недавно реставрационный разбор дома Шубиных, таких элементов осталось совсем немного – фатальными для сруба оказались пережитые пожары и невнимание людей. Сейчас оставшиеся от разбора уцелевшие бревна складированы в нескольких метрах от места, где раньше стояла постройка. Недосчитавшись остальных обгорелых остатков, иркутяне на прошлой неделе забили тревогу. Тогда же появилась информация, что дом по частям вывезли в «Тальцы», а то и вовсе уничтожили за ненадобностью.

Впрочем, в областной Службе охраны объектов культурного наследия в скором времени поспешили опровергнуть это сообщение. «На самом деле там проходит реставрация, волноваться не стоит, – говорит начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств Виталий Соколов.– Мы прекрасно понимаем внимание населения к событиям на участке, но уверяем, что все действия, происходящие на территории дома Шубиных, контролируются как представителями службы, так и в рамках авторского надзора, который осуществляют авторы проекта реставрации из проектно-реставрационного института «Наследие».

– Интересоваться судьбой дома нужно было раньше, пока он не дошёл до руинированного состояния, – констатирует Игорь Пинайкин. – Если бы его раньше начали реанимировать или хотя бы накрыли временной кровлей – это стоило три копейки, – то польза была бы сума­сшедшая, а теперь мы делаем, что можем.

По результатам встречи, проведённой вчера представителями Службы охраны объектов культурного наследия и реставраторами дома Шубиных, стало известно, что лишь около 30% материалов старой постройки годятся для повторного использования. «Все сохранённые брёвна относятся только к наружной части – это стены сруба, – рассказали специалисты корреспонденту «ВСП». – По перекрытиям там вообще «ловить» нечего, они сгнили полностью – не было крыши, и они были особо уязвимы. Рассыпались гнилые углы, которые держались за счёт боковой поддержки – во время разбора они превратились в труху».

Лучше всего по результатам разборочного анализа элементов сохранился восточный фасад здания, который был обращён во двор: «Он меньше пострадал в пожарах и был изготовлен из брёвен диаметром до полуметра. Антресольный этаж срубили позже, и дерево было меньшего размера – 270–300 мм: он при верховом пожаре горел первым, а потом стоял под открытым небом». От него в итоге сохранилось значительно меньше.

Когда начнётся следующий этап реконструкции дома Шубиных, прогнозировать сложно. С одной стороны, предстоят большие строительные работы – рытьё котлована для размещения технического этажа постройки планируется начать не раньше марта. Одновременно с этим реставраторы и представители службы пытаются мотивировать владельца постройки уже сейчас начать работы по подготовке сруба здания, чтобы завершить их в апреле. «Зимняя рубка приносит кучу плюсов, – рассказывает Игорь Пинайкин. – Например, возможность приготовить лес, который не потемнеет из-за отсутствия дождя. Но самое главное – будучи собранным, такой сруб отстоится, и если в нём обнаружится дефект, то его можно будет исправить при перенесении на участок».

Удастся ли уговорить инвестора, пока неизвестно. Тот не слишком разговорчив и отказывается раскрывать свои планы. Однако специалисты, занятые в реставрации дома Шубиных, отзываются о нём положительно: «Он поступательно делает всё, что запланировано, и ведёт себя совершенно адекватно, понимая издержки».