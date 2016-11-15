+ добавить комментарий

Слабое место «Молчановки»

О том, как спустя четыре года после ввода в эксплуатацию разрушается уникальная библиотека

Автор: Анна Павлова

Репутация нового здания библиотеки «Молчановки» в Иркутске, «подмоченная» нынешним летом после того, как книгохранилище было залито ливневой водой, снова пошатнулась. На этот раз подвела подпорная стена – она начала отклоняться на автопарковку. Но это не единственная беда: сотрудники областного учреждения сейчас замерзают на рабочих местах, так как в здании с нарушениями установлены окна. Не приживаются даже деревья, высаженные возле «Молчановки». Заказчик строительства областной УКС судится с подрядчиком ООО «Волго-Вятская строительная компания», чтобы добиться компенсации. Правда, пока речь идёт лишь о 12 млн рублей, тогда как весь объект обошёлся бюджету более чем в миллиард.

Новое здание библиотека «Молчановка» получила в декабре 2012 года. Начался долгожданный переезд. Огромный фонд книг переправлялся из тесных помещений по улицам Российской, Халтурина и Ширямова в специализированное многоэтажное современное здание, построенное за областные деньги в Академгородке. Предусмотрено в нём было большое книгохранилище со специальным режимом конт­роля температуры и влажности, чтобы богатейшему фонду книг ничто не угрожало. Проведена была предварительно и дезинфекция, чтобы грибок, плесень вместе с книгами не попали на новое место жительства. Комфортными обещали быть и условия работы для персонала «Молчановки»: много помещений для методической и другой специализированной деятельности. По­явилась даже очень дорогая монорельсовая транспортная система (МТС) – по рельсам бежит тележка и в кратчайшие сроки доставляет книги из хранилища на любой этаж.

Но сказать «Ничто не предвещало беды» в этом месте было бы не­уместно. Тревожные сигналы начали поступать ещё до того, как генподрядчик – ООО «Волго-Вятская строительная компания» (ВВСК) – сдал в эксплуатацию чудо-библиотеку, которую эксперты называли уникальной.

О том, что не всё было безоблачно, говорят сами сотрудники библиотеки. Сегодня признаёт это и региональное ведомство – минкульт, в ведении которого находится областное учреждение.

Теперь же из-за отдельных неполадок с отваливающейся облицовочной плиткой ситуация в библиотеке описывается как «угроза жизни и здоровью людей» – об этом сейчас, задним числом, оповещает минкульт.

Результаты труда Волго-Вятской строительной компании давно дают о себе знать. В своё время в учреждении перемерзала система кондиционирования, не была доведена до ума система пожаротушения. С пола отклеивается керамическая плитка, подземные помещения книгохранилища заливает водой, подпорная стена «Молчановки» дала трещину и накренилась в сторону парковки. Здание областной библиотеки ещё не отслужило и пяти положенных по гарантии лет после ввода в эксплуатацию. А проблемы его уже граничат с катастрофой, и каждый сезон к старым нерешённым прибавляются новые.

«На улице – минус 25, у окна в помещении – минус 8»

Монорельсовая транспортная система в «Молчановке» не работает – помещение сильнее других пострадало при потопе Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Первое, на что обращаешь внимание, – заклеенные бумагой пластиковые окна. Такие технические решения применяются в «Молчановке» практически во всех кабинетах. Кабинет директора – не исключение. Красивый вид на Ангару из большого витражного окна – единственный его плюс.

– Отклеенная плита на полу – это мелочь. Её можно снять, переклеить заново. А вот как быть с окнами, большими витражами, которые пропускают холод? – комментирует Наталия Напартэ, возглавляющая сейчас библиотеку.

– В прошлом году замеряли термографом: на улице – минус 25, у окна в помещении – минус 8, – говорит Станислав Черных, главный инженер библиотеки.

Старый дедовский способ утеплять окна при помощи бумаги не приносит большого успеха. Из-за низкой температуры в здании даже перемерзала система кондиционирования. В некоторых кабинетах сотрудники «Молчановки» сидят в зимней обуви.

А инженерная служба библиотеки пытается решить проблему подручными средствами. В читальных залах поддерживается нормальная температура за счёт электрообогревателей («Опять дополнительные затраты из областного бюджета», – сетует Наталья Напартэ). Для северных кабинетов, где размещается персонал, придумано ноу-хау – эффект теплицы.

– Посмотрите – наше изобретение. Окно полностью обтянуто полиэтиленом, он крепится к подоконнику на шурупы и пластиковую рейку, – комментируют сотрудники «Молчановки».

«От такой небольшой щели может быть большая проблема», – говорит Николай Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Через полиэтилен красивый вид на Ангару уже не радует глаз. Видно вообще мало что. Зато немного теплее. Но не так, чтобы расстаться с зимней обувью.

– Когда мы сняли окно, оказалось, между ним и стеной ничего нет. Никакого утеплителя, никакой монтажной пены. Пустота, – рассказывает о масштабе проблемы Стани­слав Черных.

Есть в библиотеке помещения, где окна в два раза больше, натянуть там плёнку невозможно – для этого требуется сооружать какой-то каркас. «На это опять нужны деньги…» – разводит руками инженер.

Примечательно, что для установки окон генподрядчик привлёк московскую фирму. Почему-то не захотел работать с местными. Видимо, москвичи, устанавливая пластиковые стеклопакеты в Иркутске, не рассчитывали на сибирские морозы.

– В проекте нет утепления откосов, говорят мне в УКСе (Управление капитального строительства Иркутской области, курируемое региональным минстроем, – заказчик строительства. – Авт.). Но и проектировщики к нам приезжали несколько раз. Говорят: «Должно было быть…» – рассказывает инженер Станислав Черных.

Стена начала двигаться быстрее

Сотрудники библиотеки попытались «обезвредить» стену, с которой отваливается облицовочная плитка, при помощи строительной сетки Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Простым решением не отделаться в случае с другим дефектом «Молчановки». О нём до сегодняшнего дня областные чиновники предпочитали публично не говорить. Но факт стал слишком очевидным, чтобы его игнорировать.

– Постоянно движется и уклоняется от вертикальной оси опорная стена, расположенная с фасадной части здания и примыкающая к автомобильной стоянке библиотеки, – говорится в официальном сообщении, распространённом 8 ноября ведомством Ольги Стасюлевич.

Хорошо просматривается эта стена из окна первого этажа библиотеки, где находится гардероб. Стена в том числе служит ландшафтным решением: по одну сторону от неё находится парковка, по другую, но уровнем выше – зелёная зона, небольшие насаждения.

– Решение стандартное. Подобные варианты в городе используются и на набережной, и в 130-м квартале, – замечаем мы.

– Может, просто исполнение этой идеи оказалось неудачным, – предполагает один из наших собеседников, показывая «достопримечательность» «Молчановки».

И действительно, заподозрить это можно: с опорной стены уже второй год обваливается облицовочная плита. Побоявшись, что в не­урочный час плита упадёт кому-нибудь на голову, персонал библиотеки решил её хоть как-то обезвредить – обтянуть строительной сеткой.

Любопытное наблюдение: у Ледового дворца, известного иркутского долгостроя и заодно соседа библиотеки, наблюдается такое же явление. Там стена обложена аналогичным строительным материалом: по идее кого-то из областных чиновников, отвечавших за объекты, «Молчановку» и Ледовый дворец решили привести к единому стилю с помощью облицовки. Но и у Ледового дворца плита начала обваливаться, от беды подальше её пришлось просто снять экскаватором.

И если проблему с осыпающейся отделкой удалось как-то нейтрализовать, то сама стена продолжает двигаться, накреняться в сторону автопарковки.

– Мы начали замечать это с 2014 года. Но областной УКС не признавал проблему. И только в 2015 году, когда движение стало явным, специалисты УКСа начали разбираться в причинах, – говорит инженер.

Рядом с опорной стеной был сделан шурф, чтобы проверить, как соблюдалась строителями технология отсыпки площадки вокруг стены (гидроизоляция, песок, бетон, грунт и так далее). По итогам этой работы УКС подготовил некое заключение, но в библиотеке говорят, что их с этим документом не ознакомили. Зато и вырытый для экспериментов шурф не законсервировали по технологии, а просто засыпали грунтом. Нынешней весной, когда началось бурное таяние снега, вода попала в шурф, движение стены началось гораздо быстрее.

Ливневые отводы соорудили внутри книгохранилища

Какие нарушения привели к разрушению опорной стены, предстоит выяснить «Иркутинвесту» Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Сотрудники «Молчановки» приглашают в святая святых – книго­хранилище, где размещён основной фонд. Это более 650 тыс. экземпляров. Минувшим летом, как писала ранее «ВСП», это подземное помещение (над ним располагается автостоянка) пережило потоп. Тогда сотрудники библиотеки вынуждены были сами спасать фолианты: вычерпывали и выносили воду (более тонны) почти сутки.

– Когда сюда перевозили книги, их полностью продезинфицировали, чтобы не перенести в новое здание грибок, который губит бумагу. Видите, в новом хранилище установлен контроль воздуха, влажности. Специалисты постоянно следят за этим режимом, заказывают лабораторные исследования, – показывают помещение сопровождающие наших журналистов работники «Молчановки».

Поддерживать условия хранения здесь стало намного сложнее, учитывая, что помещение регулярно затапливают дождевые или талые воды. Сейчас стены и потолки в хранилище расписаны узорами – следами от протекавшей воды. После последнего потопа решено было не тратиться на косметический ремонт.

– Это бесполезно, вода опять начнёт попадать. Поэтому мы только счищаем соль, если она появляется на стенах, так как это хорошая среда для развития грибка. Вывести его по затратам – всё равно что построить новое здание, – рассказывает директор.

Самые большие протечки пришлись на одно из помещений книго­хранилища, где размещена дорогая монорельсовая транспортная система. Поэтому с 2014 года она бездействует, не работает там и персонал.

Интересно, что протечка в книгохранилище происходила ещё до момента сдачи здания в эксплуатацию. Сотрудники библиотеки, «проживая» тогда по старому адресу на Российской, имели возможность посетить стройку и сразу же обратили внимание на лужи в подвальном помещении – будущем книгохранилище, заверяет Наталия Напартэ:

– У нас целая папка официальной переписки с УКСом и минстроем Иркутской области по проблемам библиотеки. Есть и письмо бывшего директора «Молчановки», отправленное летом 2012 года. Он выражал тревогу, что в хранилище попадает вода. Прилагались и доказательства – фотографии.

Отреагировал ли подрядчик на это обращение, в библиотеке не знают. Но факт остаётся фактом: вода по-прежнему каждое лето начиная с 2013-го попадает в книгохранилище.

Сейчас, как говорят в областном учреждении, дело сдвинулось с мёртвой точки: наконец-то собственник здания (правительство Иркутской области. – «ВСП») решил провести комплексное обследование. Сумма, выделенная на это из казны региона, – более 800 тыс. рублей. Работу выполняет «Иркутинвест».

Одного из специалистов организации наш корреспондент встретил в книгохранилище. Молодой человек по имени Николай с фонариком в руках тщательно изучал шов в месте стыка потолочной плиты и стены здания.

– Здесь нет герметика, никакой изоляции от воды, – светит Николай фонарем в «слабое место». – От такой небольшой щели может быть большая проблема.

В другом месте незагерметизированный шов оказался ещё шире – 5-6 см. Через него вода может литься фонтаном.

– А вот застройщик всё же решил «подлатать» дыры. Тоже придумал своё ноу-хау, – показывает инженер.

Но сделали строители это как смогли. «Слабое место» усилили, подвесив вдоль стыкового шва потолка и стены оцинкованный жёлоб. Получилось что-то вроде водосточной трубы, только не снаружи помещения, а, как ни парадоксально, внутри. От этого жёлоба трубочки выводят воду в канализацию. Проектом такое решение вообще не было предусмотрено – вода в хранилище попадать, по идее, не должна. Вся система была грамотно скрыта строителями за счёт внутренней отделки помещения. Позже работать система перестала, видимо, забилась грунтом, который принесла вода.

Стройнадзор нарушений не нашёл

От сотрудников библиотеки удалось узнать, что даже наименее технологичные работы – озеленение территории вокруг здания – попали под критику.

– Деревья здесь не приживаются. Площадку выровняли строительным мусором, забетонировали, а сверху присыпали небольшим слоем грунта. Получилось, что ямы под ели были выдолблены прямо в бетоне. Деревья растут какое-то время, пока хватает места, а когда упираются корнями в бетон, начинают чахнуть, – делится Станислав Черных.

На вопрос о том, как же здание с такими неполадками было принято у генподрядчика, в библиотеке ответить затрудняются. В минстрое и УКСе отмечают, что объект сдавался ещё при прежней команде областного правительства. Тогда региональный стройнадзор, выдавший заключение, возглавляла Маргарита Ли.

– Судя по документам стройнадзора, всё было в порядке, – комментирует нынешний директор УКСа Валерий Драчёв. – Возможно, это были скрытые дефекты.

Между тем примерно через две недели «Иркутинвест» планирует завершить обследование и начнёт готовить своё заключение с рекомендациями по устранению нарушений. Тогда станет понятно, есть ли нарушения и в самом проекте библиотеке. Его выполняла частная иркутская компания «Горпроект». В приёмной проектной организации сообщили, что директор пока не готов комментировать ситуацию: «Это в любом случае будет не в нашу пользу».

Тем временем исполнитель работ – Волго-Вятская строительная компания – ликвидировать нарушения отказывается. Даже несмотря на то, что ещё действует гарантийный срок обслуживания (заканчивается он в декабре 2017 года. – Авт.).

«Суд в этом году уже вынес решение, что компания должна выполнить гарантийные обязательства. Но добиться этого не удаётся», – рассказывает директор УКСа Валерий Драчёв. ВВСК на протяжении уже нескольких лет контрагенты и кредиторы пытаются признать банкротом. К компании имеются претензии по объектам, на которых она работала в других регионах.

Правда, иркутский УКС продолжает судиться в арбитраже с генподрядчиком, чтобы добиться уже не выполнения гарантийных обязательств, а компенсации. Пока сумма эта, по словам Драчёва, составляет 12 млн рублей. Ожидается, что по результатам обследования «Иркутинвеста» сумма увеличится. Тогда будут выставлены дополнительные требования генподрядчику. Но получить компенсацию всё равно удастся только после того, как ВВСК будет объявлена банкротом и её имущество выставят на продажу.

Этот нюанс несколько смущает сегодняшнее руководство библиотеки. Если ждать, пока дело решится в суде, то можно упустить время и летом книгохранилище опять затопит вода, подпорная стена продолжит разрушаться…

– Невозможно, чтобы библиотека продолжала существование в таком состоянии. Требуется волевое решение властей, нужно, чтобы они определили план действия, – говорит Напартэ.

Тянуть нельзя и потому, что заключение и рекомендации «Иркут­инвеста», которые планируется подготовить к началу 2017 года, имеют свой «срок годности». Если они будут просрочены, придётся заказывать новое обследование.

В минстрое уверяют, что ждать судебных решений не будут, устранять дефекты начнут раньше.

– Мы же не можем так свой объект запускать. После обследования, видимо, готовы будем доделывать здание за счёт областного бюджета. А потом уже выставим претензии Волго-Вятской компании, – прокомментировала «ВСП» министр строительства Светлана Свиркина.

Мы продолжим следить за тем, как развивается ситуация.