+ добавить комментарий

Rambler's Top100
rss       
 

Иркутский репортер: 15 ноября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

«Вселенная звука» в Иркутске

В областной филармонии в пятый раз прошёл фестиваль органной и камерной музыки

Автор: Марина ТОКАРСКАЯ, художественный руководитель фестиваля органной и камерной музыки «Вселенная звука», кандидат искусствоведения

Давно ли знаменитая иркутская журналистка Любовь Сухаревская, первой известившая публику о появлении в Иркутске нового праздника музыки, писала: «У этого фестиваля несколько неожиданное и очень ёмкое название – «Вселенная звука». Действительно, мир звуков неисчерпаем, это самая настоящая Вселенная, которая иногда кажется непостижимой. И всё же давайте попробуем, проникнем, прикоснёмся ещё раз?»

 № 1 из 1
«Вселенная звука» вновь привлекла внимание иркутской публики к творчеству замечательных солистов и ансамблей

И вот вновь – уже в пятый раз – Иркутск стал сибирской столицей органной и камерной музыки, приковавшей к себе внимание как местных  музыкантов, так и прославленных во всём мире исполнителей. ­В этом году гостями фестиваля стали москвичи – органист Константин Волостнов и Струнный квартет имени Давида Ойстраха. 

Иркутск представляли лауреат европейского и международного конкурсов Яна Юденкова (орган), солисты – лауреаты международных конкурсов вокалистка Мария Тощева (сопрано) и артисты Губернаторского симфонического оркестра Наталья Реченская (флейта), Гомбо Ганбаатар (гобой), Димитрий Кашкаров (кларнет), Содо Тувдэндорж (валторна),  а также юные солисты Центра поддержки и развития творчества.

Программа открытия традиционно называлась «Орган плюс» и состояла из редко звучащих произведений, позволивших продемонстрировать перед слушателями блестящий парад солистов в союзе с нашим уникальным, удивительным органом и замечательной исполнительницей Яной Юденковой. Особое внимание на этом концерте было уделено отмечающемуся в 2016 году 90-летию со дня рождения великой певицы Галины Вишневской – были исполнены сцена Аиды из одноимённой оперы Верди и романс Чайковского на слова А.К. Толстого «Горними тихо летела душа небесами». 

На следующий день в органном зале в программе фестиваля впервые  приняли участие совсем ещё молодые музыканты: учащиеся школ Иркутской области и студенты Музыкального колледжа имени Шопена – лауреаты многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, стипендиаты Межрегионального благотворительного общественного фонда имени И. Вороновой «Новые имена», стипендиаты губернатора Иркутской области. Программа была подготовлена Центром поддержки и развития творчества. Она имела большой успех, и стало ясно, что это новое начинание – участие иркутских вундеркиндов – со временем сможет стать ещё одной традицией фестиваля.

Настоящее потрясение у просвещённой иркутской публики вызвали концерты московских исполнителей – Константина Волостнова и квартета имени Давида Ойстраха. Давно уже органисты-виртуозы не удивляли настолько своим отточенным мастерством. Редко кто мог достичь такого ансамблевого единства и глубоко прочувствованного прочтения Шостаковича и Чайковского, Шуберта и Паганини, как наши уважаемые гости. Неудивительно, что ни 6, ни 8 ноября концерты никак не могли завершиться с окончанием заявленной программы, публика стоя приветствовала музыкантов, и долгие единодушные восторженные овации привели к исполнению на бис эффектных сочинений Баха и Бетховена.  

Не вызывает сомнения, что «Вселенная звука» вновь привлекла внимание иркутской публики к сокровищам органной и камерной музыки, к творчеству замечательных солистов и ансамблей, к юбилеям 2016 года. Их много: это и 260 лет со дня рождения Моцарта, и 205 лет со дня рождения Листа, и 110 лет со дня рождения Шостаковича, и 150-летие композиторского дебюта Чайковского, и 145 лет со дня премь­еры оперы «Аида», и уже упоминавшийся юбилей Галины Вишневской. Уже началась подготовка к следующему фестивалю – ведь Вселенная бесконечна, и это не может не радовать.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Фестиваль

«Вселенная звука» в Иркутске

В областной филармонии в пятый раз прошёл фестиваль органной и камерной музыки

Давно ли знаменитая иркутская журналистка Любовь Сухаревская, первой известившая публику о появлении в Иркутске нового праздника музыки, писала: «У этого фестиваля несколько неожиданное и очень ёмкое...

15.11.2016, Иркутский репортер
Фестиваль

На границе науки и экономики

Всероссийский фестиваль  «NAUKA 0+» прошёл в Иркутске в конце октября

Столица Приангарья с 28 по 30 октября получила статус главной региональной площадки научно-популярного фестиваля, запущенного в МГУ в 2006 году. Основная часть мероприятия включила в себя образовательную...

11.11.2016, Сибирский энергетик
Фестиваль

Распутинский голос

Заметки с фестиваля любительских театров «Прикосновение к классике»

В Иркутском энергетическом колледже состоялся областной фестиваль любительских театров «Прикосновение к классике». Он прошёл в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России»...

11.10.2016, Губерния
Фестиваль

Свобода репертуара

Историю любви Анны Тимирёвой и Александра Колчака увидят в столице

В Москве в начале октября пройдёт I Международный фестиваль «Видеть музыку», на который приедут артисты 27 музыкальных театров страны. Фестиваль инициирован Ассоциацией музыкальных театров, которая существует 11 лет и объединяет музыкальные театры...

06.09.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Смотрите здесь - расценки на работу по оцифровке рентгеновской пленки цена здесь.
Смотрите тут - адреса перезаписи видео с кассеты на диск в спб адреса, полное описание.
Смотрите: семейные фотосессии в студии чехов ионыч, описание.

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны и адреса аптек на интернет сайте

ортопедический матрас с памятью 160х2000 цена в Екатеринбурге

влияет ли кератиновое восстановление на рост волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний