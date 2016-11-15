+ добавить комментарий

«Вселенная звука» в Иркутске

В областной филармонии в пятый раз прошёл фестиваль органной и камерной музыки

Автор: Марина ТОКАРСКАЯ, художественный руководитель фестиваля органной и камерной музыки «Вселенная звука», кандидат искусствоведения

Давно ли знаменитая иркутская журналистка Любовь Сухаревская, первой известившая публику о появлении в Иркутске нового праздника музыки, писала: «У этого фестиваля несколько неожиданное и очень ёмкое название – «Вселенная звука». Действительно, мир звуков неисчерпаем, это самая настоящая Вселенная, которая иногда кажется непостижимой. И всё же давайте попробуем, проникнем, прикоснёмся ещё раз?»

«Вселенная звука» вновь привлекла внимание иркутской публики к творчеству замечательных солистов и ансамблей

И вот вновь – уже в пятый раз – Иркутск стал сибирской столицей органной и камерной музыки, приковавшей к себе внимание как местных музыкантов, так и прославленных во всём мире исполнителей. ­В этом году гостями фестиваля стали москвичи – органист Константин Волостнов и Струнный квартет имени Давида Ойстраха.

Иркутск представляли лауреат европейского и международного конкурсов Яна Юденкова (орган), солисты – лауреаты международных конкурсов вокалистка Мария Тощева (сопрано) и артисты Губернаторского симфонического оркестра Наталья Реченская (флейта), Гомбо Ганбаатар (гобой), Димитрий Кашкаров (кларнет), Содо Тувдэндорж (валторна), а также юные солисты Центра поддержки и развития творчества.

Программа открытия традиционно называлась «Орган плюс» и состояла из редко звучащих произведений, позволивших продемонстрировать перед слушателями блестящий парад солистов в союзе с нашим уникальным, удивительным органом и замечательной исполнительницей Яной Юденковой. Особое внимание на этом концерте было уделено отмечающемуся в 2016 году 90-летию со дня рождения великой певицы Галины Вишневской – были исполнены сцена Аиды из одноимённой оперы Верди и романс Чайковского на слова А.К. Толстого «Горними тихо летела душа небесами».

На следующий день в органном зале в программе фестиваля впервые приняли участие совсем ещё молодые музыканты: учащиеся школ Иркутской области и студенты Музыкального колледжа имени Шопена – лауреаты многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, стипендиаты Межрегионального благотворительного общественного фонда имени И. Вороновой «Новые имена», стипендиаты губернатора Иркутской области. Программа была подготовлена Центром поддержки и развития творчества. Она имела большой успех, и стало ясно, что это новое начинание – участие иркутских вундеркиндов – со временем сможет стать ещё одной традицией фестиваля.

Настоящее потрясение у просвещённой иркутской публики вызвали концерты московских исполнителей – Константина Волостнова и квартета имени Давида Ойстраха. Давно уже органисты-виртуозы не удивляли настолько своим отточенным мастерством. Редко кто мог достичь такого ансамблевого единства и глубоко прочувствованного прочтения Шостаковича и Чайковского, Шуберта и Паганини, как наши уважаемые гости. Неудивительно, что ни 6, ни 8 ноября концерты никак не могли завершиться с окончанием заявленной программы, публика стоя приветствовала музыкантов, и долгие единодушные восторженные овации привели к исполнению на бис эффектных сочинений Баха и Бетховена.

Не вызывает сомнения, что «Вселенная звука» вновь привлекла внимание иркутской публики к сокровищам органной и камерной музыки, к творчеству замечательных солистов и ансамблей, к юбилеям 2016 года. Их много: это и 260 лет со дня рождения Моцарта, и 205 лет со дня рождения Листа, и 110 лет со дня рождения Шостаковича, и 150-летие композиторского дебюта Чайковского, и 145 лет со дня премь­еры оперы «Аида», и уже упоминавшийся юбилей Галины Вишневской. Уже началась подготовка к следующему фестивалю – ведь Вселенная бесконечна, и это не может не радовать.