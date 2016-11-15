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Иркутский репортер: 15 ноября 2016

Общество

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«Сгорает» ли неиспользованный отпуск?

Автор: Эксперты службы правового консалтинга ГАРАНТ Кошечкина Наталья, Воронова Елена

Ежегодный отпуск – это закреплённое и гарантированное законодательством число свободных от работы дней, предоставляемое ежегодно всем работникам для непрерывного отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы (ст. 106, ст. 107, ст. 114 ТК РФ).

В соответствии со ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику в каждом рабочем году.

Согласно части четвёртой ст. 124 ТК РФ запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Однако наличие этого запрета не лишает работника права на не использованный в течение двух лет отпуск.

Как следует из положений ст.ст. 114, 122 и 124 ТК РФ, если по каким-либо причинам работники имеют неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды, то за ними сохраняется право на использование всех полагающихся ежегодных оплачиваемых отпусков.

В этой связи отметим, что Федеральным законом от 01.07.2010 № 139-ФЗ была ратифицирована Конвенция МОТ № 132 (пересмотренная в 1970 году) об оплачиваемых отпусках (далее – Конвенция), вступившая в силу на территории России с 6 сентября 2011 года. Согласно ст. 9 Конвенции часть ежегодного оплачиваемого отпуска, состоящая по крайней мере из двух непрерывных рабочих недель, предоставляется и используется не позднее чем в течение одного года, а остаток ежегодного оплачиваемого отпуска – не позднее чем в течение восемнадцати месяцев, считая с конца того года, за который предоставляется отпуск.

Некоторыми специалистами это положение Конвенции было истолковано так, что через 18 месяцев дни отпуска, оставшиеся от рабочего года, «сгорают».

Однако, по нашему мнению, из данной нормы не следует, что если работник не воспользуется своим правом на отпуск в указанный в ст. 9 Конвенции срок, то он лишится этого отпуска. Согласно ст. 3 Конвенции каждое лицо, к которому применяется данная Конвенция, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск установленной минимальной продолжительности. Соответственно, нет оснований говорить, что ввиду вступления в силу Конвенции отпуска, не использованные в прежние рабочие годы, будут «сгорать».

Позиции, согласно которой неиспользованные отпуска не «сгорают», а работодатели обязаны предоставить работнику все накопленные отпуска, придерживаются и специалисты Роструда (смотрите ответ заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости И.И. Шкловца на вопрос, заданный в ходе Всероссийского онлайн-семинара, проведённого компанией «Гарант» (стенограмма выступления опубликована в журнале «Актуальная бухгалтерия», № 8, август 2015 г.), а также ответы на вопросы: в каком порядке должен предоставляться и оплачиваться ежегодный оплачиваемый отпуск работникам; какие работники имеют право на выбор времени отпуска; что делать, если работодатель не предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск, мотивируя это большими объёмами работ; могут ли «сгореть» не использованные за несколько лет отпуска (информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.РФ», октябрь 2015 г.); что происходит с очередными ежегодными отпусками, которые накоплены за несколько лет; работодатель говорит, что не использованные ранее отпуска «сгорают», прав ли работодатель (информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.РФ», декабрь 2015 г.) и др.).

Таким образом, работник вправе использовать все ежегодные оплачиваемые отпуска, «накопленные» за всё время работы у данного работодателя. Ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды могут предоставляться либо в рамках графика отпусков на очередной календарный год, либо по соглашению между работником и работодателем (смотрите также письма Роструда от 01.03.2007 № 473-6-0 и от 08.06.2007 № 1921-6).

Непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд является основанием для привлечения работодателя (должностных лиц) к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (смотрите, например, решения Московского городского суда от 12.12.2014 № 7-9197/14 и от 22.09.2014 № 7-8100/14, Саратовского областного суда от 28.03.2014 по делу № 21-96).

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«Сгорает» ли неиспользованный отпуск?

Ежегодный отпуск – это закреплённое и гарантированное законодательством число свободных от работы дней, предоставляемое ежегодно всем работникам для непрерывного отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы (ст. 106, ст. 107, ст. 114 ТК РФ)...

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