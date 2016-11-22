Дневник недели

23 ноября, среда

В детской библиотеке № 31 Иркутска в 14 часов состоится литературно-исторический час «Колумб российской истории», приуроченный к 250-летию писателя, историографа Николая Карамзина. Мероприятие проходит под эгидой объявленного в России Года Карамзина и в рамках цикла просветительских мероприятий городских библиотек Централизованной библиотечной системы города Иркутска, которые объединены поэтическим названием «Вечера изящной словесности».

24 ноября, четверг

Во Дворце спорта «Труд» откроется турнир по армейскому рукопашному бою на призы мэра Иркутска. Соревнования посвящены памяти кавалера ордена Мужества, подполковника ФСБ России Павла Скороходова. В турнире примут участие сильнейшие спортсмены Федерации армейского рукопашного боя России и военно-спортивных клубов страны. Почётными гостями соревнований станут представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В Иркутской областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского в 16 часов состоится лекция «Вопросы питания при сердечно-сосудистых заболеваниях». Лекцию проведёт врач-кардиолог Иркутской областной клинической больницы Екатерина Золотарёва. На встрече можно будет узнать, как избежать тех ошибок, которые могут привести к серьёзным заболеваниям сердца; как то, что мы едим, влияет на работу сердечно-сосудистой системы; как питаться правильно, чтобы поддерживать сердце здоровым после заболевания сердечно-сосудистой системы.

25 ноября, пятница

В отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея в 14 часов состоится мастер-класс по искусству японской каллиграфии. Мероприятие проводится в рамках выставки «Диалог сердец», посвящённой 50-летию установления побратимских связей Иркутской области и префектуры Исикава (Япония). Мастер-класс проведёт преподаватель японского языка, сотрудник музея имени Сигэки Мори (г. Шелехов) Любовь Белякова. Она расскажет о секретах древнего японского искусства, о значении и силе иероглифов и покажет технику их написания. Посетители сами попробуют начертать иероглифы тушью.

В селе Алыгджер Нижнеудинского района состоится традиционный тофаларский праздник – конкурс красоты «Сылтыс Тофа – 2016» («Звезда Тофаларии») и «Сылтысчык Тофа – 2016» («Звёздочка Тофаларии»). Участницам предстоит пройти несколько этапов: визитная карточка; конкурс на лучшее театрализованное представление тофаларской сказки, легенды; конкурс рукоделия «Тофаларская мастерица»; конкурс «Душа поёт о Тофаларии»; конкурс «В ритме танца»; демонстрация стилизованных вечерних нарядов.

26 ноября, суббота

В Иркутске откроется турнир по танцевальному спорту «Голубой Байкал». В рамках турнира состоятся соревнования в 21 танцевальной категории; соревнования по массовому спорту «Восходящие звёзды» и «Золотая звезда»; уникальный, созданный «Голубым Байкалом» проект «Танцующий город».

В Иркутской области пройдёт всероссийская акция «Тест по истории Отечества». Участие в акции примут ученики старших классов общеобразовательных учреждений региона. В этот раз участникам будет предложено ответить на 40 вопросов, составленных учёными из МГУ. Пройти тестирование можно будет на специальных площадках, их в Иркутской области будет около 70 в 15 муниципальных образованиях – в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Черемхове, Свирске, Усть-Куте, Усолье-Сибирском, а также в Братском, Тулунском, Аларском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и других районах.

27 ноября, воскресенье

В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» пройдёт III открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой. В турнире примут участие девушки 1999–2003 годов рождения. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменок из Иркутской и Новосибирской областей, Красноярского края, республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, а также команда из Китая.

28 ноября, понедельник

В художественном выставочном зале Братска откроется выставка работ знаменитого испанского художника Сальвадора Дали. Всего будет выставлена 61 работа, а также 18 информационных стендов. В состав экспозиции вошли литографии из серий «Кармен», «Приключения Алисы в Стране чудес», «Далинианские лошади», а также иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треуголка», выполненные в технике ксилографии. Венчает собрание триптих «Трилогия любви».