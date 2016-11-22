+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 22 ноября 2016

Общество

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Во все тяжкие

В павильоне, который должен был быть снесён по решению суда, велась незаконная торговля алкоголем

Павильон «Кассандра», незаконно торговавший алкогольной продукцией в микрорайоне Синюшина гора, в ближайшее время будет демонтирован. Об этом сообщила начальник отдела торговли и общественного питания комитета экономики администрации города Иркутска Ольга Степанова в ходе очередной проверки.

– Сегодня при совместной проверке павильона «Кассандра» на бульваре Рябикова выявлена розничная продажа алкогольной продукции без лицензии. Сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота 600 литров алкогольной продукции на сумму 137,5 тысячи рублей, в том числе 460 литров пива на сумму 61,6 тысячи рублей, – цитирует Ольгу Степанову пресс-служба мэрии. – При этом договор аренды земельного участка под размещение данного павильона был расторгнут администрацией города Иркутска ещё в декабре 2015 года. На сегодняшний день имеется решение Арбитражного суда Иркутской области освободить занимаемый земельный участок от расположенного на нём временного сооружения – павильона «Кассандра». Однако до настоящего времени решение суда индивидуальным предпринимателем не исполнено. В связи с этим демонтаж павильона будет произведён в ближайшее время администрацией города Иркутска.

Департаментом развития предпринимательства и потребительского рынка комитета экономики администрации города Иркутска совместно с органами полиции в октябре–ноябре текущего года проведено шесть проверок нестационарных торговых объектов, в которых Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ запрещена розничная продажа алкогольной продукции. При проведении всех проверок установлены факты продажи алкогольной продукции без лицензии. В результате изъято из незаконного оборота алкогольной продукции в общем объёме более 2,1 тысячи литров на сумму 500 тысяч рублей.

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В павильоне, который должен был быть снесён по решению суда, велась незаконная торговля алкоголем

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