+ добавить комментарий

«Руководитель банды врагов народа»

Подробности дела Валентина Вампилова

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

Декабрьским вечером 1937 года в набор редактор «Восточки» сдал короткую статью «В школе орудуют враги». Подписана она была неким А. Порменюком. Он рассказывал о врагах, окопавшихся в школе улуса Алзохига Аларского района. Обнаглевшую банду врагов народа, как доносил автор, возглавлял учитель Валентин Вампилов…. Его сыну тогда едва исполнилось 4 месяца. Александр Вампилов отца так более и не увидит. Примерно через месяц Валентин Никитич будет арестован, а ещё через месяц – расстрелян. Подробности того доноса, что привёл отца Вампилова к расстрелу, были неизвестны. Оказывается, все эти годы «Восточка» хранила их на своих страницах.

Семейная история Александра Вампилова хорошо изучена. Однако эта удивительная семья так интересна, что время от времени появляются всё новые и новые факты. На этот раз – о прапрадеде, прадеде и отце Александра Валентиновича. О том, как бурятские ламы принимали крещение и знакомились с миром православной культуры. И о том, как раскручивалась репрессивная машина образца 1937 года, позволяя уничтожать лучшие школьные кадры при помощи обыкновенного доноса.

«Помощник ширетуя Базыков»

Поиск в базе данных «Хроники Приангарья» Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского позволил узнать некоторые подробности жизни Вандана Вампилова, прадеда Александра Вампилова. Известно, что Вандан Вампилов в молодости был ламой в Аларском буддийском монастыре. А позже крестился в православие, приняв имя Владимир. Однако подробностей того, как это происходило, в открытых источниках пока не было. Между тем, если обратиться к «Трудам православных миссий Иркутской епархии», а именно к тому третьему, описывающему работу епархии в 1873–1877 годах, то там можно встретить имя Вандана Вампилова. В сборнике есть любопытная статья под названием «Иркутская духовная миссия в 1875 г.», автор – архимандрит Мелетий. И вот что он пишет: «Главное событие по миссионерству в Аларском ведомстве – это совершённое недавно и беспримерное до настоящей поры крещение четырёх штатных лам Аларского дацана. В августе месяце начальник миссии архимандрит Мелетий был командирован Преосвященнейшим Вениамином по делам Нельхайского стана в Аларское ведомство, куда и прибыл в сопровождении миссионера – священника Анания Куликовского…» И вот, православные священнослужители 30 августа 1875 года въехали в Аларскую степную Думу, при которой находился дацан. Ширетуем дацана в тот момент был некто Чойванов, его помощником – лама по фамилии Базыков. На встречу с архимандритом явились и ещё двое лам – Шойдан Санданов и Санба Кузменов. Всем четверым было предложено перейти в православную веру. Чойванов и Базыков остались в нерешительности. А вот Санданов и Кузменов высказали готовность перейти в другую веру. 31 августа они были крещены и получили имена Андрей и Пётр. Нас среди этих четырёх имён интересует помощник ширетуя Базыков. Но о нём – ниже.

Как сообщал архимандрит Мелетий, несколько ранее Санданова и Кузменова были крещены два других ламы того же дацана. И вот тут появляется имя Вандана Вампилова – и, что интересно, в связи с помощником ширетуя Базыковым. «Вандан Вампилов, сын помощника ширетуя Базыкова, был крещён 19 июля местным миссионером священником Иннокентием Преловским с именем Владимира, по предварительном крещении его семейства Нельхайским миссионером Куликовским (26 мая). Первый шаг всегда труден. Долго колебался и Вампилов, пока благодать Божия, изменяющая сердца и утробы, не коснулась его сердца к умягчению и исцелению, а не к ожесточению, в котором гибнут тысячи их собратьев. Замечательно, что Базыков в сознании превосходства св. православной веры усердно помогал крещению как внучат своих, так и сына Владимира и сам, как видно, не далёк от царствия Божия», – писал архимандрит Мелетий.

«Труды православных миссий Иркутской епархии» сохранили свидетельство о крещении прадеда Александра Вампилова

Таким образом, теперь мы знаем, когда был крещён прадед Александра Вампилова Вандан Вампилов – 19 июля 1875 года, его же семейство приняло православную веру 26 мая 1875 года. Крестил Вандана Вампилова Иннокентий Преловский, один из настоящих подвижников, которыми гордилась епархия. Преловский много лет проработал в Балаганском уезде, был благочинным священником, а позже – протоиереем.

Архимандрит Мелетий называет помощника ширетуя Базыкова отцом Вандана Вампилова. Но имени его не называет. Кто же это был, и почему, если это отец и сын, у них разные фамилии? Небезынтересно обратиться к статье О.О. Юрченко «Истоки творчества. Предки А. Вампилова по отцовской линии», вышедшей в 2016 году. В статье были использованы данные, предоставленные автору Серженной Валентиновной и Ириной Валентиновной Вампиловыми, сёстрами драматурга, которые собирали материал, общаясь со старейшинами рода Вампиловых. «Родословная А. Вампилова по отцовской линии прослеживается до начального предка клана Вампиловых – Вампила Базоева, сына Базака…», – пишет автор. Значит, помощник ширетуя Базыков, упоминаемый архимандритом Меле­тием, это с высокой долей вероятности тот самый Вампил, давший фамилию Вампиловым. Однако почему Базоев, а не Базыков? В статье указывается то, что он сын Базака. Тогда становится ясно, почему архимандрит называет помощника ширетуя Базыковым, а его сына – Вампиловым. Они получили фамилии по отцу – сын Базака (Базыка) Вампил стал Вампилом Базыковым, а сын Вампила Вандан – Ванданом Вампиловым. Фамилия Базоев, упоминаемая в статье О.О. Юрченко, архимандритом Мелетием нигде не употребляется. И пока эта загадка остаётся не раскрытой.

Таким образом, Вампил Базыков, прапрадед Александра Вампилова, присутствовал при крещении сына и его семьи. И, как засвидетельствовали православные пастыри, хотя сам отказался от крещения, всячески помогал сыну и внукам принять новую веру. Пример Вандана Вампилова, как считал архимандрит Мелетий, положительно повлиял на других лам. Крещение четырёх лам привлекло внимание к Аларскому улусу владыки Вениамина. В этом томе «Трудов…» есть статья «Торжество веры Христовой в Аларском ведомстве», автор её учитель, священник Иоанн Сотников. В конце 1875 года – в дни 150-летия Иркутской епархии – в Аларском районе происходило массовое крещение бурят, и тогда-то в ходе своей поездки эти места посетил владыка Вениамин. Он прибыл 31 января, в эти дни было крещено более четырёх сотен человек. 120 человек лично крестил владыка.

Интересно, что некий «старец Вампилов» упоминается в «Трудах православных миссий Иркутской епархии» ещё раз. На этот раз в книге за 1878–1883 годы. Архимандрит Гурий описывает миссионерское путешествие Архиепископа Вениамина по Балаганскому округу в начале 1880-х годов, то есть после крещения Вандана Вампилова. Во время визита в Аларский уезд владыка спросил о некоем старце Вампилове. «Не забыл заботливый архипастырь осведомиться, как живёт бывший ширетуй старец Вампилов, тот самый, которого ещё в осеннюю поездку владыка располагал к крещению через начальника миссии и миссионера. Оказалось, что он болен и находится в улусе. Причиной же, по которой он коснёт в язычестве, по объяснению миссионера, остаётся опять-таки опасение беспомощной будущности по принятии христианства». Владыка уверил, что в случае принятия христианства старец получит всю необходимую помощь. На этом сведения о старце Вампилове кончаются. По логике, это не может быть Владимир (Вандан) Вампилов, ведь он принял крещение в 1875 году. И его дети не могли быть «старцами». Видимо, речь идёт о Вампиле Базыкове, отце Владимира. Принял ли он в конце концов христианство, сведений нет. Однако можно констатировать – к роду Вампиловых с особым вниманием относился сам архипастырь Вениамин, а православные в роду Александра Вампилова по линии отца – с прадеда.

Анастасия Прокопьевна Вампилова, мама драматурга, была из семьи православных священников Автор фото: www.lib23.irk.ru

Когда Вандан Вампилов крестил всё семейство, среди его детей был и Будихал Вампилов, в православии получивший имя Никита, дедушка Александра Вампилова. А у него родился сын – Валентин Вампилов, в будущем – выпускник Иркутской учительской семинарии. О его судьбе известно достаточно много. Он был учителем средней школы в Алари, 17 января 1938 года был арестован, как отмечается в официальных биографиях Вампилова, по доносу, 9 марта расстрелян по приговору «тройки» Иркутского областного управления НКВД. И в феврале 1957 года ре­абилитирован. «Белым пятном» оставался тот самый донос, по которому Валентина Вампилова арестовали и расстреляли в 1938 году. Как оказалось, подробности этого дела освещала «Восточка» в декабре 1937 года, примерно за месяц до ареста Валентина Вампилова.

«Обнаглевшая банда врагов народа»

Похоже, Валентин Вампилов стал одной из жертв кампании НКВД 1937 года, направленной против специалистов народного образования Аларского аймака. До того, как органы взялись непосредственно за Вампилова, был снят с должности руководитель аймачного отдела народного образования некто Харлаев. Его называли «ставленником врага народа Хабаева». Далее машина начала раскручиваться сильнее. Обратили внимание на недавно открытую десятилетку в улусе Алзохига, где Валентин Вампилов работал заведующим учебной частью. «На должность директора школы пролез кулак Николаев, человек, не имеющий ничего общего с профессией педагога, – рассказывал в «Восточке» доносчик А. Порменюк. – Заведующим учебной частью назначен и работает по сей день Вампилов Валентин. В прошлом Вампилов один из активных руководителей контрреволюционной организации» (вопрос – какой? Ведь, по воспоминаниям родных, Валентин Вампилов горячо принял революцию). В числе прочих участников банды были названы имена завхоза школы Болотова, «жулика и афериста», кулака Степанова, который возглавил в школе воспитательную работу. «Благодаря беспечности аймачного комитета партии, отсутствию какого-либо руководства со стороны отдела народного образования эта обнаглевшая банда врагов народа, возглавляемая Вампиловым, довела школу до полного развала», – констатировал доносчик.

Заголовок того самого доноса на Валентина Вампилова в «Восточно-Сибирской правде»

Удобной иллюстрацией для доноса послужили поступки школьников-хулиганов. В вину Вампилову и его товарищам поставили поведение ученика Кондратьева, социальный статус которого был сразу же определён – «происходит из крупной кулацкой семьи». Как оказалось, Валентин Никитич и его коллеги потворствовали тому, чтобы кулацкий сынок избивал пионеров. Летом 1937 года, когда жена Валентина Никитича вынашивала сына Сашу, в школе произо­шло несчастье – один из русских школьников застрелил пионера-бурята. Следствие по его делу ещё велось, когда взялись за отца убившего – его признали врагом народа, а значит, бытовое убийство превратилось в дело политическое.

Но то, что, видимо, запустило репрессивную машину на полную мощь, случилось в ноябре 1937 года. 17 ноября одна из лучших учениц 7-го класса средней школы Алзохига пришла домой и покончила жизнь самоубийством. Причины в доносе не называются, однако это ЧП уже не могло остаться незамеченным. Более того, прошла неделя после этого события, когда местные власти сообщили о смерти ученицы в аймачный центр. Это позволило подозревать, что происшествие хотели скрыть. Отсутствие расследования по делу также навело на подозрения. В итоге доносчик потребовал «ликвидировать последствия вредительства в школьном деле». Появление имени Валентина Вампилова на страницах «Восточки» в качестве руководителя банды врагов народа фактически означало для него приговор. По воспоминаниям родных, он знал, что за ним придут. Некоторое время скрывался в глухих деревнях. Однако после вернулся домой, считая, что он ни в чём не виноват перед советской властью. Но 17 января 1938 года он был арестован и никогда уже не увидел родных. Ему было предъявлено обвинение в том, что он являлся активным участником контрреволюционной панмонгольской диверсионно-повстанческой организации. Трудно понять, как это можно было связать с фактами, изложенными в декабрьском газетном доносе, однако репрессивная система могла творить и не такие чудесные дела.