Исполнитель Стасюлевич

Автор: Виктория КОМАРОВА

Министр культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич продолжает свою вполне погромную деятельность по зачистке областных учреждений от компетентных руководителей, которых объединяет только одна общая черта – они были назначены бывшим министром культуры и руководителем Службы по охране культурного наследия при трёх губернаторах Виталием Барышниковым.

Виталий Владимирович, имеющий значительно больший управленческий опыт, чем Ольга Константиновна, несмотря на то что он её значительно моложе, был вынужден оставить должность министра после того, как новый, идеологически мотивированный красный глава области отказался сохранить его во главе отрасли, несмотря на ходатайства в поддержку Барышникова со стороны ближайших сподвижников губернатора Левченко.

Выбор губернатора увенчался назначением министром видного библиотечного работника, имевшего символический, но не отмеченный славой опыт работы в региональном минкульте, Ольги Стасюлевич. Знаковым умением Ольги Константиновны было то, что в самый тяжёлый момент – достройки нового здания Иркутской областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского и переезда из старого здания – она покинула должность директора и пересидела на должности зам­министра, а когда люди вытерли пот и слёзы, ленточки были перерезаны, вернулась директором «Молчановки», заняв огромный кабинет с прекрасным видом из окна.

Казалось бы, зачем уходить с такого чудесного места в тесную хибарку регионального минкульта? Мотивы нашлись – властолюбие, намного большая зарплата, карт-бланш от губернатора на неприкосновенность и право увольнять, кого захочется. И, конечно, отличное чутьё – новое здание «Молчановки», после серии презентаций от Стасюлевич, оказалось не таким уж пределом мечтаний библиотекарей и посетителей, оно требует серьёзного ремонта, огромных вложений и больших трудов. Кто же этим будет заниматься? Новое руководство библиотеки, а министр Стасюлевич будет на них покрикивать и учить мастерству.

У министра культуры есть фирменный стиль в её погромной кадровой политике. Она увольняет директоров, не только не имеющих взысканий, но и постоянно поощряемых премиями и благодарностями самого министерства культуры. Это, как легко догадаться, лишает Стасюлевич возможности увольнять их по компрометирующим статьям, за провалы в работе. Кроме того, подобного рода основания тут же пришлось бы защищать в суде, а к этому министр не готова. Как следствие, все неугодные ей руководители увольняются по очень удобной «директорской» статье Трудового кодекса (п. 2 ст. 278 – «без объяснения причин»). Это накладно для бюджета, поскольку подразумевает солидную компенсацию за неожиданное увольнение, но расходы в данном случае Ольгу Константиновну не волнуют – не из своего же кармана платит.

Елена Дмитриева 21 ноября уволена с должности директора областного Дома народного творчества

Ещё одним фирменным элементом увольнения «по Стасюлевич» является то, что она готовит распоряжение об увольнении в глубокой тайне и внизу документа, где всегда указывают исполнителя – кадровика или юриста, значится «Стасюлевич О.К., тел. 203212».

Самая свежая, но наверняка не последняя «жертва» высокопоставленного «исполнителя» – Елена Дмитриева, 21 ноября уволенная с должности директора областного Дома народного творчества. Срок трудового договора Дмитриевой истекал лишь в марте 2018 года. Человека, которого в отрасли хорошо знают и уважают, работавшего день и ночь (притом мать троих детей), выкинули, как легко догадаться, без предъявления формальных претензий. А в спину – это тоже фирменный стиль министра культуры – понеслась прямая ложь об итогах работы Елены Игоревны.

Интеллектуальный и этический провал в руководстве областным минкультом мог бы восприниматься как эксцесс, который должны пресечь. Но сделать это очевидно некому. Курирующая министерство заместитель председателя правительства Валентина Вобликова не смеет и слова сказать о кадровой политике Стасюлевич, а председатель правительства – первый заместитель губернатора Иркутской области Александр Битаров уже второй год делает вид, что министерство культуры находится где-то вне рамок его компетенции и уж точно не под его управлением.