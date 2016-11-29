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Иркутский репортер: 29 ноября 2016

Общество

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«Композиторы Приангарья – детям»

Автор: Елена Ильина

Вышла в свет хрестоматия «Композиторы Приангарья – детям» с двумя дисками. Составители хрестоматии – Олеся Зарубина и Сергей Михайлов. Хрестоматия адресована обучающимся по специальности «Музыкальное образование» в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, учителям и широкому кругу любителей музыки.

Автор идеи создания хрестоматии – заместитель председателя ИООО «Союз композиторов» Сергей Михайлов. По его мнению, школьники в большей степени знакомы с музыкальной культурой других стран, чем своей малой родины. Анализ профессионального музыкального творчества иркутских композиторов выявил большой объём интересного музыкального материала для детей и юношества. 

В первой части хрестоматии представлен биографический справочник иркутских композиторов, в числе которых Вячеслав Павлов, Лидия Янковская, Владимир Зоткин, Анатолий Тепляков, Сергей Маркидонов, Дечебал Григоруцэ, Юрий Шуминов, Сергей Михайлов, Ирина Ляпустина, Ольга Горбовская и другие. Вторая часть  – это нотный сборник вокально-хоровых произведений и два диска с записью произведений иркутских композиторов в исполнении самих авторов, профессиональных музыкантов Приангарья и преподавателей отделения музыкального образования Иркутского регионального колледжа педагогического образования.

Музыка произведений вокально-хорового жанра написана на стихи известных поэтов-классиков – Николая Рубцова, Степана Скитальца, Алексея Толстого, Фёдора Тютчева, современных поэтов – Юнны Мориц, Андрея Ширяева, а также сибирских авторов – Эллы Герасименко, Анатолия Горбунова, Анатолия Кобенкова, Виссариона Саянова, Марка Сергеева, Михаила Трофимова.

В нотный сборник включены песни о родном крае («Ангара-река», «Любимая земля», «Байкальский нерпёнок»), Великой Отечественной войне («Прощание солдата», «Памяти павших в войне»), природе («Зимняя сказка»), школе («Летние каникулы», «Учительский вальс»), шуточные песни («Ванечка-пастух», «Тум-бу-лу-ту», «Песенка о капусте», «Дом гнома»). Вокальные и вокально-хоровые произведения просты и понятны и потому подходят для разучивания на уроках музыки и для концертного исполнения.

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