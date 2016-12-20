+ добавить комментарий

«Ситуация в Вихоревке свидетельствует о никчёмности местной власти»

Проблему теплоснабжения маленького города регион не смог решить без вмешательства Москвы

Автор: Ольга МУТОВИНА

Налаживать теплоснабжение в замерзающей Вихоревке приехал главный государственный жилищный инспектор, заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Хотя у глав поселения, района, правительства области было достаточно времени, чтобы организовать систему отопления и люди не мёрзли в своих домах. О том, что котельная «Водогрейная», которая отапливает почти половину жилья, не готова к отопительному сезону, было известно задолго до нынешних событий. Теплоисточник заморозили ещё во время прошлого отопительного сезона. Все летние месяцы жители просидели без горячей воды. Нынешней осенью отопление в трубах появилось позже положенного срока. Наша газета писала об этом в августе. Нет ничего удивительного в том, что в морозы, в самое неподходящее время, котлы стали выходить из строя.

«Восточно-Сибирская правда», 24 августа 2016 г.

Для журналистов совещание в здании областного правительства началось с не слишком приятного сюрприза. Путь представителям СМИ преградил охранник со списком в руках. Через турникет людей пропускали строго по фамилиям. Оказалось, что большинства журналистов, которые пришли на встречу, в списке не было. В том числе и обозревателя «Восточно-Сибирской правды». Около турникета столпились около десятка сотрудников различных изданий. В ответ на просьбы не препятствовать работе СМИ охранники говорили, что лишь выполняют свою работу. Списки тех, кто может быть допущен, им подготовило региональное правительство.

Назревал скандал. Но силы были не равны, и журналисты рисковали уйти ни с чем. Неловкую ситуацию разрешил сам Андрей Чибис, который через этот же турникет проходил на совещание. Он попросил свою помощницу Марию провести журналистов на встречу. Замминистра особо подчеркнул, что совещание проходит в открытом режиме, так как скрывать им от прессы нечего. Хотя большинство участников совещания в «Сером доме» предпочло бы выслушать оценку своей работы без свидетелей.

Андрей Чибис говорил очень сдержанно, тщательно подбирал слова. Но с каждой следующей фразой лица принимающей стороны – членов правительства Иркутской области – становились всё печальнее. К слову, губернатор региона Сергей Левченко на встрече не присутствовал.

«Ситуация в Вихоревке очевидно свидетельствует о никчёмности местной власти. Понятно, что коммунальная инфраструктура не самая свежая. Но то, в каком состоянии все вместе мы обнаружили котельную, а самое главное, каким образом была организована работа штаба, недопустимо в современных условиях, – заявил Андрей Чибис. – Я часто бываю в различных регионах, но такого я вообще нигде не видел. Это история из 30-х годов прошлого века: искры летают по всей котельной и так далее. Люди убили даже то, что работало».

В таких случаях обычно принято ссылаться на дефицит финансирования. Оказалось, что на котельную в Вихоревке было направлено средств более чем достаточно. «За те деньги, которые за последние пять лет были отправлены в этот посёлок – более 100 миллионов рублей, можно было сделать совсем другой теплоисточник. В этом году было выделено 20 миллионов, в про­шлом – 18 миллионов рублей. При этом состояние котельной и качество её управления не выдерживает никакой критики», – мягко резюмировал замминистра.

Но даже сейчас, когда необходимые выводы, казалось бы, должны быть сделаны, Андрей Чибис не увидел у местных чиновников понимания ситуации и путей её разрешения. «Странно, печально, недопустимо, что мы из Москвы решаем проблему теплоснабжения 20-тысячного города. В системе теплоснабжения этого города не должно быть никаких сложностей, если этим заниматься заблаговременно, а не в режиме тушения пожаров. Но даже в режиме тушения пожаров 1,5 месяца мы с вами на видеосвязи из Москвы, ситуацию постоянно мониторим, она уже является притчей во языцех всех федеральных СМИ», – возмутился Андрей Чибис.

– Хочу обратить внимание, мягко скажем, на не самую эффективную работу отраслевого министерства. Андрей Петрович (Андрей Капитонов – министр жилищной политики, энергетики и транспорта. – Ред.) – человек деятельный, он уже полторы недели живёт в Вихоревке. Но, несмотря на это, я не увидел чёткой, слаженной работы, а главное, понимания действий. Сроки устранения кризисной ситуации пришлось буквально вытягивать: когда будет запущена электрическая котельная, когда заработают новые котлы.

В итоге в протоколе совещания закрепили следующие сроки: до 25 декабря должна быть запущена резервная электрическая котельная, которая позволит снять остроту проблемы и поможет пройти нынешний отопительный период. Не позднее 26 декабря на управление котельной выйдет новая эксплуатирующая компания, способная обеспечить необходимый запас топлива и обслуживание объекта.

К 1 марта в «Водогрейной» должны быть запущены новые котлы.

По фактам халатности должностных лиц местной администрации и некачественного оказания коммунальных услуг возбуждены уголовные дела. По мнению Андрея Чибиса, правоохранительные органы должны дать правовую оценку, а суд поставить точку в вопросе структурирования сделки, связанной с обслуживанием котельной. «Что за концессия, когда при 200-миллионном обороте банковская гарантия, которую потребовали от концессионера, – один миллион рублей.

И четыре года никаких инвестиций – сидите на потоке, а уж потом, на пятый, может быть, что-то вложите. Идеология и закон о концессии подразумевают другое: компания приходит, вкладывает свои деньги, инвестиционные обязательства защищает банковской гарантией, а уже потом в рамках долгосрочного тарифа «отбивает» свои затраты, зарабатывает. В Иркутской области есть много хороших примеров того, когда за счёт концессии были решены проблемы, которые тянулись десятилетиями. Но этот пример – о том, как не надо делать», – сказал Андрей Чибис.

В Иркутской области Вихоревка – не единственный муниципалитет, в котором нынче есть проблемы с теплоснабжением. «Горячие точки» на коммунальной карте региона – Эдучанка, Алексеевск, Новая Игирма, Усть-Уда и Ангарск.

За всю Иркутскую область перед замминистра ответил первый заместитель губернатора Александр Битаров: «Лично мне просто стыдно. Мы знали все болевые точки, могли отремонтировать, поправить, в этом году были деньги. Не сумели определить эти точки. Вихоревка, Эдучанка стояли в списках, поручения давались, просто не знаю, нам сегодня не хватает контроля, или руки не оттуда растут. К концу года подведём итоги, сделаем выводы».

P.S. По информации «МК-Байкал», советник губернатора Иркутской области, координатор «Совета избирателей Левченко» Сергей Королёв потребовал от Сергея Левченко объяснить ограничение допуска журналистов на открытое совещание в правительстве региона 17 декабря 2016 года с участием заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса. Как сообщается в запросе Сергея Королёва от имени главного редактора возглавляемой им газеты «Байкальская Сибирь», некоторые аккредитованные при правительстве региона журналисты не были даже проинформированы о проведении этого совещания.

«Считаю неинформирование нас о намеченном совещании с участием Андрея Чибиса неуважением к нашей работе и провокацией против ваших сторонников, к которым себя отношу, – подчеркнул Сергей Королёв. – Предлагаю провести служебную проверку по факту ограничений и неинформирования аккредитованных при региональном правительстве представителей СМИ и оценить действия чиновников аппарата и пресс-службы».

Сергей Королёв также потребовал от губернатора ответить, по какой причине сам Сергей Левченко не принимал участия в совещании с главным жилищным инспектором России.